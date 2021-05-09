طريقة عمل المعمول السعودي الهش اللذيذ الذي يذوب في الفم

المعمول السعودي ، من أشهر أنواع الحلويات الشعبية في منطقة الوطن العربي، وخاصة في السعودية، وسوريا، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، ومصر، وغالبًا ما يتم حشوة بالتمر أو عين الجمل أو الفستق الحلبي، ويطلق عليه في بعض البلدان العربية بالكعك مثل مصر، ودائمًا ما يكثر صناعته في المناسبات والأفراح والأعياد، وتبحث كثير من السيدات على طريقة عمل هذه الحلويات على مواقع الإنترنت، وخاصة بعد ارتفاع أسعارها في محلات الحلويات والمخابز، وعملها في البيت سوف يكون لها فوائد من جميع النواحي، لأنها سوف توفر على نفسها المال الذي سوف تشتري به الكعك، وكذلك سوف تضمن نظافته واحتوائه على مواد طبيعية طازجة وغير منتهية الصلاحية، ويوجد أنواع كثيرة منه أشهرها معمول التمر، وطريقة عمله سهلة وبسيطة وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده في المنزل بأقل مجهود وأسرع وقت، وسوف نتعرف مع حضراتكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي في المنزل.

مكونات المعمول السعودي

يحتوي هذا النوع من المخبوزات على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل منزل وهى كالتالي:-

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ربع كوب من السمنة.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي بأبسط الخطوات في المنزل وهى كالتالي:-

نقوم بخفق الزبدة بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة السمنة والسكر مع الاستمرار في الخفق. نقوم بإضافة البيضة والفانيليا. نضيف الهيل والدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نقوم بعجن المكونات. نقوم بتكوير العجين باليد أقراص، ثم نضعه بالقوالب حتى يأخذ الشكل المرغوب فيه. نقوم برص الأشكال على الصينية، ونضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة. نرشه بالسكر، ونقدمه بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح عمل المعمول السعودي الطري

هناك بعض الأسرار التي تساعد في نجاح عمل المعمول وهى كالتالي:-

أن نقوم بإذابة الزبدة على النار، ونتركها حتى تبرد ونستخدمها باردة مع باقي المكونات الأخرى.

أن نقوم بخلط السميد والزبدة وفركهم باستخدام راحة اليد، ولا نقوم بعجنه لأن العجن يجعله قاسي وجاف.

المعمول لا يحتاج إلى المزيد من الماء، لأن الماء الزائد سوف يجعله جاف.

أن نقوم بإشعال الفرن على أعلى درجة قبل إدخال المعمول حتى يكون طري وناعم ومقرمش.

طريقة عمل معمول التمر

يحتوي هذا النوع من المخبوزات على المكونات الأتية:-

صفار 2 بيضة.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 كوب ونصف دقيق.

كوب تمر معجون بالزبدة اللينة.

نصف كوب سكر بودرة ناعم.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير معمول التمر من خلال الوصفة التالية:-

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. نقوم بنخل البيكنج بودر، والدقيق، والملح على ورقة زبدة، ونترك جميع المكونات جانبًا. نضع السكر والزبدة في الخلاط، ثم نشغل الخلاط لمدة دقيقة، ثم نضع صفار البيض، والفانيليا، ونخلط جميع المكونات معًا حتى يصبح الخليط أصفر اللون. نضيف الدقيق ونقلب لمدة دقيقة أو دقيقتين، حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة. نقوم بتقطيع العجين كرات صغيرة، ثم نقوم بعمل تجويف في هذه القطع ونضع بها قطع التمر، ونضعها في قوالب المعمول، ونضغط عليها حتى يأخذ العجين شكل القالب. نضع معمول التمر في الصواني، ونترك مسافة بين هذه القطع حتى لا تلتصق مع بعضها. ندخل الصواني الفرن مدة 15 دقيقة، حتى يصبح لون المعمول ذهبي، ثم نخرجها من الفرن حتى تبرد، ونقدمها بالهناء والشفاء.

فوائد المعمول السعودي بالتمر