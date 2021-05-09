تكات تحضير بسكويت السابليه الهش اللذيذ في المنزل

السابليه من أطعم وأطيب الحلويات التي تكون ملائمة لكافة المناسبات خاصةً الأعياد، وتتسم بأن لها مذاق جميل وكذلك رائحة طيبة، كما أن هذه الحلوى هي الحلوى التي يُفضلها العديد من الناس، إذ أن طعمها أشهى من أي حلوى أخرى، ومن المتاح إعدادها بالمناسبات كعيد الفطر المبارك، حيث أنكِ تستطيعين أن تقومي بإعدادها الآن في المنزل بسهولة مع قرب مجيء هذا العيد، حيث أنها يعشقها الصغار للغاية ويسعدون بها وبتناولها.

تكات تحضير بسكويت السابليه

هناك الكثير يحب السكريات وخصوصًا السابليه، حيث أنها من أكثر وأشهى الحلويات ذات الطعم الرائع، وكافة الأفراد يقومون بالإكثار منها بسبب مذاقها الطيب، وسنتناول معكم في الوقت الحالي الطريقة الخاصة بإعداد السابليه من دون مشقة أو تعب.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوبان دقيق فاخر.

كوب ونصف من السكر الناعم.

كوب الا ربع سمنة.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.