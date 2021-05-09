تكات تحضير بسكويت السابليه الهش اللذيذ في المنزل

السابليه من أطعم وأطيب الحلويات التي تكون ملائمة لكافة المناسبات خاصةً الأعياد، وتتسم بأن لها مذاق جميل وكذلك رائحة طيبة، كما أن هذه الحلوى هي الحلوى التي يُفضلها العديد من الناس، إذ أن طعمها أشهى من أي حلوى أخرى، ومن المتاح إعدادها بالمناسبات كعيد الفطر المبارك، حيث أنكِ تستطيعين أن تقومي بإعدادها الآن في المنزل بسهولة مع قرب مجيء هذا العيد، حيث أنها يعشقها الصغار للغاية ويسعدون بها وبتناولها.تكات تحضير بسكويت السابليه
هناك الكثير يحب السكريات وخصوصًا السابليه، حيث أنها من أكثر وأشهى الحلويات ذات الطعم الرائع، وكافة الأفراد يقومون بالإكثار منها بسبب مذاقها الطيب، وسنتناول معكم في الوقت الحالي الطريقة الخاصة بإعداد السابليه من دون مشقة أو تعب.مكونات بسكويت السابليه
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- كوبان دقيق فاخر.
- كوب ونصف من السكر الناعم.
- كوب الا ربع سمنة.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- في البداية ضعي السمنة بقدر كبير واخفقيها جيداً بالمضرب الكهربائي إلى أن تكون على شكل كريمي، وبعد ذلك قومي بإضافة السكر البودرة.
- ومن ثم قومي بإضافة البيضة والفانيليا معًا، إلى أن تحصلين على مزيج كريمي.
- بقدر خارجي قومي بإضافة الدقيق ومعه البيكنج بودر ومن ثم الملح واخلطهم سويًا.
- أضيفي الخليط الكريمي لهم بالتدريج.
- واطلب الخفق حتى تتماسك العجينة وتكون طرية.
- ومن ثم غطيها من خلال كيس نايلون مع تركها لتبرد.
- افردي ورق زبدة بالصينية.
- قومي بتشكيل العجينة لقطع دائرية.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180°.
- قومي بوضع الصينية به حتى 20 دقيقة، أو إلى أن يتم اتخاذ اللون الذهبي.
- أخرجي الصينية، ومن ثم زينيها أو قومي بوضع صوص الشوكولاتة بها، وهكذا تكون قد تم تجهيزها للتقديم، وبالهناء والشفاء.
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السابليه من أطعم وأطيب الحلويات التي تكون ملائمة لكافة المناسبات خاصةً الأعياد، وتتسم بأن لها مذاق جميل وكذلك رائحة طيبة، كما أن هذه الحلوى هي الحلوى التي يُفضلها العديد من الناس، إذ أن طعمها أشهى من أي حلوى أخرى، ومن المتاح إعدادها بالمناسبات كعيد الفطر المبارك، حيث أنكِ تستطيعين أن تقومي بإعدادها الآن في المنزل بسهولة مع قرب مجيء هذا العيد، حيث أنها يعشقها الصغار للغاية ويسعدون بها وبتناولها.تكات تحضير بسكويت السابليه
هناك الكثير يحب السكريات وخصوصًا السابليه، حيث أنها من أكثر وأشهى الحلويات ذات الطعم الرائع، وكافة الأفراد يقومون بالإكثار منها بسبب مذاقها الطيب، وسنتناول معكم في الوقت الحالي الطريقة الخاصة بإعداد السابليه من دون مشقة أو تعب.مكونات بسكويت السابليه
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- كوبان دقيق فاخر.
- كوب ونصف من السكر الناعم.
- كوب الا ربع سمنة.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- في البداية ضعي السمنة بقدر كبير واخفقيها جيداً بالمضرب الكهربائي إلى أن تكون على شكل كريمي، وبعد ذلك قومي بإضافة السكر البودرة.
- ومن ثم قومي بإضافة البيضة والفانيليا معًا، إلى أن تحصلين على مزيج كريمي.
- بقدر خارجي قومي بإضافة الدقيق ومعه البيكنج بودر ومن ثم الملح واخلطهم سويًا.
- أضيفي الخليط الكريمي لهم بالتدريج.
- واطلب الخفق حتى تتماسك العجينة وتكون طرية.
- ومن ثم غطيها من خلال كيس نايلون مع تركها لتبرد.
- افردي ورق زبدة بالصينية.
- قومي بتشكيل العجينة لقطع دائرية.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180°.
- قومي بوضع الصينية به حتى 20 دقيقة، أو إلى أن يتم اتخاذ اللون الذهبي.
- أخرجي الصينية، ومن ثم زينيها أو قومي بوضع صوص الشوكولاتة بها، وهكذا تكون قد تم تجهيزها للتقديم، وبالهناء والشفاء.
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