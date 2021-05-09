تعلمي صبغة شعر باللون النحاسي سحرية بمكونات طبيعية في البيت

من منا أيها النساء لا تحب أن تظهر بإطلالة مميزة، فإذا يمكن عمل صبغة شعر باللون النحاسي تعطي لك تألق واطلالة جميلة كي تعطيك جمال وطلة رائعة، كما يمكنك عمل هذه الوصفة من منزلك كي لا تضطر لدفع مبالغ باهظة في الصالونات لعمل صبغة الشعر.

صبغة شعر باللون النحاسي

اللون النحاس من الألوان التي حازت على إعجاب كثير من النساء، وذلك لانه يعطي طلة وتألق جميل للمرأة، ونتعرف على أهم الخطوات التي تعطي نفس الدرجة كما ترغبين من منزلك.

طريقة تحضير وصفة صبغة شعر باللون النحاسي من المنزل

مكونات صبغة الشعر

كوب صغير من الحناء العادية الخضراء

زجاجة سفن أب صغيرة.

5 ملاعق كبيرة كركم مطحون.

ماء مغلي للعجن.

عصير ليمون.

يجب التنبيه على عدم استخدام أواني المنزل، ويفضل استخدام وعاء بلاستيكي كي نتخلص منه بعد الانتهاء أو استخدامه في عمل هذه الصبغة فقط.

نقوم بخلط هذه المكونات بشكل جيد حتى تتجانس كافة المكونات مع بعضها.

نحصل على صبغة لينة نتركها أربعة ساعات من الوقت كي تتفاعل المواد مع بعضها لكي تحصلي على لونك المفضل.

لابد من وضع عصير الليمون قبل الاستخدام مباشرََا، حتى لا يتفاعل مع السفن اب ولا يعطي فائدة الصبغة ولون مميز وثابت.

يتم فرد الصبغة على الشعر بعد تقسيم الشعر إلى عدة خصل، لكي يكتسب الشعر لون جميل.

نترك الصبغة على الشعر ونغطي الشعر ببونية بلاستيكية لمدة ساعة.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام

قومي بنزع البونيه واغسلي شعرك من الصبغة بالماء الدافئ والشامبو واستمتعي بالون نحاس مميز واطلاله رائعة.

بعض النساء لا يستجيب اللون معها في حالة استخدام الصبغة لأول مرة على شعرها، بالإضافة إلى أن لون الشعر يكون لون أسود، فذلك يؤدي بها إلى تكرار عمل صبغة شعر باللون النحاسي كي تحصل على اللون المميز لها.

ملحوظة هامة