تكات طريقة عمل القشطة المنزلية الرائعة بالخطوات لكل الحلويات

طريقة عمل القشطة ، سوف نعرضها الآن بتلك المقالة، حتى تتعرف كل النساء عليها وحتى يتمكنَّ من إعدادها بالبيت، فتضم القشطة على الكثير من الفوائد التي تكون مشابهة لفوائد الحليب، حيث أنها تتضمن على الكالسيوم الذي يكون مناسبًا مع صحة الإنسان، أيضًا فإنها بديلًا مناسبًا للأشخاص غير المحبين لتناول الحليب بسبب شموله على العديد من اللاكتوز، ولكنهم يُحبون تناول القشطة عرضًا عنه، إذ أنهم لا يشعرون بالانزعاج بالإضافة إلى أن القشطة هي مصدر للدهون، فهي تتضمن على فيتامين A الذي يكون صحيًا للبشرة ومفيدًا لها وللجهاز المناعي أيضًا، لذا فسوف تقوم بتناولها كل ما يتعلق بطريقة تحضيرها الآن بالسطور الآتية.طريقة عمل القشطة
يتم استخدام القشطة باستمرار، وبالتحديد أنه لا يمكن الاستغناء عنها بشهر رمضان الكريم، إذ أن الكثير يقوم بتفضيلها عن باقي الحلويات الأخرى، ومن المتاح لكِ أيتها الفتاة والمرأة أن تقومي بتحضيرها من المنزل بواسطة خطوات عدة بسيطة بغير التوجه لشرائها من المحلات الجاهزة، كما أن مكوناتها ليست كثيرة، فهي بسيطة للغاية.مكونات عمل القشطة
- زبدة “عدد ملعقتان كبيرتان”
- حليب “عدد ثلاثة أكواب”
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- ماء “½ كوب”
- سكر “عدد ملعقة واحدة كبيرة”
- نشا “عدد خمس ملاعق صغيرة”
- أولًا عليكِ أن تخلطي الحليب والسكر بقدر على نار هادئة.
- ومن ثم أضيفي الفانيليا والزبدة مع التقليب حتى يذوب السكر ويتم غليان الخليط.
- بعد ذلك امزجي النشا والماء معًا.
- ومن ثم أضيفي خليط النشا إلى قدر الحليب وقلبي إلى أن يصبح المزيج كثيفًا.
- وأخيرًا ارفعي القدر من النار واتركي القشطة حتى تبرد وضعيها بالثلاجة حتى تقومي باستعمالها في وقتٍ آخر، وبذلك تكونين قد حصلتي على القشطة إذ أن هذه هي طريقة تحضيرها.
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طريقة عمل القشطة ، سوف نعرضها الآن بتلك المقالة، حتى تتعرف كل النساء عليها وحتى يتمكنَّ من إعدادها بالبيت، فتضم القشطة على الكثير من الفوائد التي تكون مشابهة لفوائد الحليب، حيث أنها تتضمن على الكالسيوم الذي يكون مناسبًا مع صحة الإنسان، أيضًا فإنها بديلًا مناسبًا للأشخاص غير المحبين لتناول الحليب بسبب شموله على العديد من اللاكتوز، ولكنهم يُحبون تناول القشطة عرضًا عنه، إذ أنهم لا يشعرون بالانزعاج بالإضافة إلى أن القشطة هي مصدر للدهون، فهي تتضمن على فيتامين A الذي يكون صحيًا للبشرة ومفيدًا لها وللجهاز المناعي أيضًا، لذا فسوف تقوم بتناولها كل ما يتعلق بطريقة تحضيرها الآن بالسطور الآتية.طريقة عمل القشطة
يتم استخدام القشطة باستمرار، وبالتحديد أنه لا يمكن الاستغناء عنها بشهر رمضان الكريم، إذ أن الكثير يقوم بتفضيلها عن باقي الحلويات الأخرى، ومن المتاح لكِ أيتها الفتاة والمرأة أن تقومي بتحضيرها من المنزل بواسطة خطوات عدة بسيطة بغير التوجه لشرائها من المحلات الجاهزة، كما أن مكوناتها ليست كثيرة، فهي بسيطة للغاية.مكونات عمل القشطة
- زبدة “عدد ملعقتان كبيرتان”
- حليب “عدد ثلاثة أكواب”
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- ماء “½ كوب”
- سكر “عدد ملعقة واحدة كبيرة”
- نشا “عدد خمس ملاعق صغيرة”
- أولًا عليكِ أن تخلطي الحليب والسكر بقدر على نار هادئة.
- ومن ثم أضيفي الفانيليا والزبدة مع التقليب حتى يذوب السكر ويتم غليان الخليط.
- بعد ذلك امزجي النشا والماء معًا.
- ومن ثم أضيفي خليط النشا إلى قدر الحليب وقلبي إلى أن يصبح المزيج كثيفًا.
- وأخيرًا ارفعي القدر من النار واتركي القشطة حتى تبرد وضعيها بالثلاجة حتى تقومي باستعمالها في وقتٍ آخر، وبذلك تكونين قد حصلتي على القشطة إذ أن هذه هي طريقة تحضيرها.
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