طرق عمل محاشي متنوعة لعائلتك لتقديميها على مائدة الإفطار

تعد طريقة عمل المحشي من أشهر الاكلات في الشرق الأوسط، وهناك العديد من طرق محاشي متنوعة ومختلفة، وهناك الكثير من الخضار التي يمكن حشوه بالأرز والورقيات المقطعة، ومن أشهرها الكرنب وورق العنب والبصل والطماطم والكوسا والباذنجان والبطاطا وفي مقالنا سوف نعرض لكم بعض من طرق عمل محاشي متنوعة ولذيذة للغاية. طريقة عمل محشي الكرنب المقادير: ثلث فنجان من الماء

ثلث فنجان من الأرز الغير المطبوخ

8 أوراق كرنب كبيرة

نصف كيلو لحم مفروم

ربع فنجان بصل مفروم مصفى.

ربع ملعقة فلفل أسمر

و4 حبات طماطم مقطعة الطريقة أحضري مقلاة وضعي بها الأرز ليغلي لمدة نصف ساعة حتى ينضج.

أغلى ماء في وعاء أخر مع إضافة الملح وأضيفي أوراق الكرنب لمدة 4 دقائق ثم أرفعيها وصفيها.

أحضري وعاء عميق وضعي فيه الأرز المطهو والبصل والطماطم والملح والفلفل واللحم وأمزجيهم معًا.

ضعي بعضًا من الخليط على أوراق العنب ثم لفيها وثبتيها في مقلاة.

بعض وضع لفائف الكرنب في المقلاة ضيفي القليل من عصير الطماطم وأتركيه حتى يغلي، ثم ضعيه على نار هادئة حتى ينضج. طريقة عمل الكروش المحشية (المنبار) طريقة عمل الكروش المحشية (المنبار) المقادير: 4 من لكروش (قطع المنبار) الصغيرة.

2 كوب ونصف من الأرز.

نصف كوب سمن

السبع بهارات

رشة ملح وقرفة وفلفل أسود

بقدونس وكزبرة مقطعة

4 حبات من البصل المفروم المصفى الطريقة في البداية يتم تنظيف المنبار بشكل جيد ثم وضعه في القليل من الدقيق والليمون

نقوم بصنع الحشوة بوضع البصل والأرز والسمن والبقدونس والكزبرة والبهارات معًا وخلطهم جيدًا.

نقوم بحشو المنبار بالخليط ثم ربطه بالخيط

ثم نحضر وعاء ونقوم بغلي الماء بداخله

ثم نقوم بوضع المبار حد يتم سلقه ومن ثم تصفيته

نقوم بقلي المنبار في الزيت الحار وبذلك يصبح جاهزًا الوسوم

تعد طريقة عمل المحشي من أشهر الاكلات في الشرق الأوسط، وهناك العديد من طرق محاشي متنوعة ومختلفة، وهناك الكثير من الخضار التي يمكن حشوه بالأرز والورقيات المقطعة، ومن أشهرها الكرنب وورق العنب والبصل والطماطم والكوسا والباذنجان والبطاطا وفي مقالنا سوف نعرض لكم بعض من طرق عمل محاشي متنوعة ولذيذة للغاية. طريقة عمل محشي الكرنب المقادير: ثلث فنجان من الماء

ثلث فنجان من الأرز الغير المطبوخ

8 أوراق كرنب كبيرة

نصف كيلو لحم مفروم

ربع فنجان بصل مفروم مصفى.

ربع ملعقة فلفل أسمر

و4 حبات طماطم مقطعة الطريقة أحضري مقلاة وضعي بها الأرز ليغلي لمدة نصف ساعة حتى ينضج.

أغلى ماء في وعاء أخر مع إضافة الملح وأضيفي أوراق الكرنب لمدة 4 دقائق ثم أرفعيها وصفيها.

أحضري وعاء عميق وضعي فيه الأرز المطهو والبصل والطماطم والملح والفلفل واللحم وأمزجيهم معًا.

ضعي بعضًا من الخليط على أوراق العنب ثم لفيها وثبتيها في مقلاة.

بعض وضع لفائف الكرنب في المقلاة ضيفي القليل من عصير الطماطم وأتركيه حتى يغلي، ثم ضعيه على نار هادئة حتى ينضج. طريقة عمل الكروش المحشية (المنبار) طريقة عمل الكروش المحشية (المنبار) المقادير: 4 من لكروش (قطع المنبار) الصغيرة.

2 كوب ونصف من الأرز.

نصف كوب سمن

السبع بهارات

رشة ملح وقرفة وفلفل أسود

بقدونس وكزبرة مقطعة

4 حبات من البصل المفروم المصفى الطريقة في البداية يتم تنظيف المنبار بشكل جيد ثم وضعه في القليل من الدقيق والليمون

نقوم بصنع الحشوة بوضع البصل والأرز والسمن والبقدونس والكزبرة والبهارات معًا وخلطهم جيدًا.

نقوم بحشو المنبار بالخليط ثم ربطه بالخيط

ثم نحضر وعاء ونقوم بغلي الماء بداخله

ثم نقوم بوضع المبار حد يتم سلقه ومن ثم تصفيته

نقوم بقلي المنبار في الزيت الحار وبذلك يصبح جاهزًا

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