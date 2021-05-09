طريقة عمل بسكويت العيد الدايب بصورة سهلة وبسيطة لكي ولضيوفك

يعد بسكويت العيد من المخبوزات الشهية و المشهورة ويعشقها الجميع من الصغار و الكبار، وبقبل عليه الكثيرين وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً يتكون هذا البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيقة والبيض وبعض المكونات الأخري، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بسكويت العيد الدايب في المنزل. مقادير عمل بسكويت العيد مقادير عمل بسكويت العيد يحتوي بسكويت العيد على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٦ أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من النشادر.

كوب ونصف من السكر البودر.

ملعقتان صغيرتان بكينج بودر.

٤ حبات من البيض.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

نصف كوب من اللبن.

رشة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير بسكويت العيد الدايب في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم بمزج السكر و السمن جيداً إلى أن نحصل على قوام كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونخلطهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي إلى أن تمتزج جميع المكونات. ثم نقوم بإضافة اللبن والملح ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والنشادر ونخلط جيداً حتى نحصل على عجينة بسكويت ناعمة ومتماسكة. بعد ذلك نقوم بتشكيل البسكويت باستخدام المكنه أو كيس حلواني حسب الرغبة، ثم نرصه في الصينية يجب أن تكون مدهونة بالسمن. ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم ندخل الصينية الفرن إلى أن ينضج ويأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه ليبرد ثم نضعه في طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء. وهنا نكون قد قدمنا أحلى طبق في العيد لأحلى مشاهدين. الوسوم

يعد بسكويت العيد من المخبوزات الشهية و المشهورة ويعشقها الجميع من الصغار و الكبار، وبقبل عليه الكثيرين وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً يتكون هذا البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيقة والبيض وبعض المكونات الأخري، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بسكويت العيد الدايب في المنزل. مقادير عمل بسكويت العيد مقادير عمل بسكويت العيد يحتوي بسكويت العيد على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٦ أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من النشادر.

كوب ونصف من السكر البودر.

ملعقتان صغيرتان بكينج بودر.

٤ حبات من البيض.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

نصف كوب من اللبن.

رشة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير بسكويت العيد الدايب في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم بمزج السكر و السمن جيداً إلى أن نحصل على قوام كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونخلطهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي إلى أن تمتزج جميع المكونات. ثم نقوم بإضافة اللبن والملح ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والنشادر ونخلط جيداً حتى نحصل على عجينة بسكويت ناعمة ومتماسكة. بعد ذلك نقوم بتشكيل البسكويت باستخدام المكنه أو كيس حلواني حسب الرغبة، ثم نرصه في الصينية يجب أن تكون مدهونة بالسمن. ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم ندخل الصينية الفرن إلى أن ينضج ويأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه ليبرد ثم نضعه في طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء. وهنا نكون قد قدمنا أحلى طبق في العيد لأحلى مشاهدين.

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