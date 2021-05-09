سر تتبيلة كفتة الحاتي المشوية اللذيذة في المنزل

الكفتة من المشويات اللذيذة والوجبات المفضلة لدي الجميع بلا استثناء، ولكن هناك نوع خاص من الكفتة استطاع أن يخطف قلوب الجميع بسبب المذاق المتميز الذي وضع الجميع في حالة من الحيرة والتساؤلات المستمرة عن سر تتبيلة كفتة الحاتي، فهذه التتبيلة أضافت الى الكفتة مذاق جديد وجعل الكثيرين منا يفضل مطعم بعينه بسبب تكاته واسراره في كفتة الحاتي.

سر تتبيلة كفتة الحاتي

هناك مجموعة من الأسرار الخفية وراء تتبيلة كفتة الحاتي، فإذا كنت من هؤلاء العاشقين والباحثين عن هذه الأسرار فعليك المتابعة معا فسوف نكشف هذه الأسرار في مقالنا اليوم، والتي من أهمها ما يلي

يجب أن تحتوي اللحمة على كمية عالية جيدًا من الدهن بنسبة تزيد عن 20% .

يفضل أن تشتري قطعة من اللية و فرمها مع البصل ناعم في الكبة.

يفضل الدمج بين اللحم الضاني والبتلو عند إعداد كفتة الحاتي حتى تعطيِ المذاق المميز الخاص بها.

التقليل من نسبة البهارات التي يتم استخدامها، فيفضل وضع كميات صغيرة حتى لا تغطي على طعم اللحم مع الدهن.

التقليل من كمية البصل المفروم التي يتم استخدامها فكثيرة يؤدى إلى زيادة نسبة الماء في معجون اللحم ويقلل ع قدرتها على التماسك.

يجب عصر البصل جيدًا وتصفيته من الماء.

كفتة الحاتي في المنزل

بعد التعرف على الأسرار والتكات الخاصة بـ كفتة الحاتي نقدم لكم أفضل طريقة لإعدادها في المنزل

مكونات كفتة الحاتي في المنزل

نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

مقدار 2 قطعة من اللية الضاني.

بصل صغيرة مفرومة ناعم ومتصافية جيدًا من الماء.

1 صفار من البيض.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل.

اعواد خشب منقوعه في الماء لمدة 3 ساعات.

قومي بإحضار إناء عميق وضعي فيه اللحم المفروم والملح والفلفل وقلبيهم جيدًا.

قومي بإحضار الكبة الخاصة بكِ وضعي فيه البصل واللية واضربيهم جيدًا.

اضيفي خليط البصل على اللحم وقلبيهم جيدًا ثم ابدئي في تشكيل الكفتة على شكل أصابع على أعواد الخشب.

قومي برص هذه الأعواد على الشواية مع التقليب المستمر.

انتظري حتى تأكدي من إتمام عملية النضج ثم اخرجي هذه الوجبة اللذيذة وقدميها وهي ساخنة.

طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل