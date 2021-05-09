زوار موقعنا الأعزاء ، نقدم لحضراتكم اليوم وصفة ومكونات تحضير الدجاج بالكريمة وهي احدي وصفات الأكل الغربية التي تعدها المطاعم المختلفة ويحبها الكثيرون ونتعرف من خلال مقالنا علي المقادير الخاصة بمكونات الوصفة وكيفية تنفيذها بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات أرخص من المطاعم ، وهي وجبة غنية ولذيذة ذات سعرات حرارية معتدلة حيث تحتوي علي بروتين الدجاج من صدور الدجاج وعناصر غذائية أخري مثل فطر عيش الغراب و الكريمة الغنية والخل والزيت النباتي و ملح الطعام والفلفل الأبيض ومن خلال مقالنا نستعرض لكم المقادير وخطوات التحضير لتتمكنوا من تقديمها مع أطباق من شوربة الخضار بالكريمة اللذيذة.

مقادير وصفة ومكونات تحضير الدجاج بالكريمة

كما عرضنا لكم من قبل مكونات وطريقة تحضير الشاكرية باللحمة ، نستعرض لحضراتكم مقادير الدجاج بالكريمة كالآتي :

عدد أربعة صدور دجاج مقطعة إلي قطع مكعبات كبيرة.

مقدار ربع كيلو جرام من الفطر مقطع إلي شرائح صغيرة الحجم.

مقدار ملعقة كبيرة من خل الطعام.

معيار ربع كيلو من الكريمة الطازجة.

مقدار ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ويمكنكم إضافة بعض مقبلات الطعم للوصفة مع بعض قطع الفلفل الحار أو استخدام نوع من صوص الدجاج ومقدار من شوربة الطماطم المشوية.

طريقة تحضير الوصفة

كما عرضنا لكم من قبل طريقة ومكونات تحضير الكباب الهندي بالصلصة ، نعرض لحضراتكم بالخطوات التفصيلية كيفية إعداد الوصفة كالآتي :

في إناء مناسب نقوم بتسخين الزيت علي نار متوسطة.

نقوم بوضع قطع الدجاج بالزيت الساخن علي النار ونقوم بالتقليب حتي يصبح لون القطع احمر.

نقوم بعد ذلك بإضافة الكريمة للدجاج في الإناء مع الاستمرار في التقليب.

نقوم بضبط النار علي مستوي هادي.

نستمر في تقليب الخليط علي نار هادئة حتي الغليان.

نقوم بعد ذلك بإضافة خل الطعام والفلفل الأبيض مع ملح الطعام للخليط السابق.

ثم يترك علي النار الهادئة حتي ينضج الدجاج جيداً ويتم اختباره بالملعقة.

نقوم بعد ذلك بسكب المكونات في طبق تقديم واسع ومناسب للكمية ويقدم.

ويمكنكم تقديم الوجبة بجوار أطباق من الكانيلوني باللحم المفروم والكريمة كما عرضناه لكم مسبقاً.