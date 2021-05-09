تعلمي كيفية صنع كريم لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية لتنوير بشرتك

كريم لتفتيح البشرة ، تبحث عنه جميع الفتيات، إذ أن كل فتاة تحلم ببشرة نضرة ولا تحتوي على أماكن داكنة، فهي تريد أن تقوم بتفتيح بشرتها بواسطة المنتجات والوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها من المنزل، إذ أنها لا ترغب في استعمال الكريمات الصناعية الجاهزة، إذ أن الكريمات التي تُحص بالمنزل أفضل بكثير، لذا ففيما يلي كيفية تحضير تلك الكريمات بأقل المكونات وأقل تكلفة.كريم لتفتيح البشرة
هناك عدة مكونات يتم من خلالها صنع كريم لتفتيح البشرة ومن بين هذه المكونات يكون العسل وعصير الليمون وكذلك الزبادي واللوز، وفيما يلي طريقة التحضير.مكونات كريم عصير الليمون والعسل لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من العسل.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي العادي.
- خلط العسل وعصير الليمون بوعاء معًا.
- وضع الخليط على البشرة باستعمال الأصابع أو باستعمال فرشاة حتى 10 دقائق.
- نقع قطعة من القماش بماء دافئ، ومسح البشرة بواسطتها، ومن ثم غسلها بالماء الدافئ، والقيام بتركها إلى أن تجف.
- يتم تكرار تلك العملية حتى مدة لا تزيد عن ثلاثون يوماً.
- ينبغي أن لا تتخطى فترة استعمال ذلك الماسك ثلاثون يوماً، وبحالة استعماله لفترة تزيد عن هذا فيتم استشارة طبيب الجلدية.
- ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- 4-3 أعواد من الزعفران.
- ٧ -8 حبات من اللوز.
- نصف كوب من الزبادي.
- 5-4 قطرات من عصير الليمون.
- القيام بنقع اللوز ليوم كامل، وبعد ذلك طحنه في صباح اليوم الذي يليه.
- قومي بإضافة المقادير الأخرى لعجينة اللوز، وخلطهم حتى تصير ناعمة.
- يتم تخزين الخليط بزجاجة عقب تبريده.
الوسوم
كريم لتفتيح البشرة ، تبحث عنه جميع الفتيات، إذ أن كل فتاة تحلم ببشرة نضرة ولا تحتوي على أماكن داكنة، فهي تريد أن تقوم بتفتيح بشرتها بواسطة المنتجات والوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها من المنزل، إذ أنها لا ترغب في استعمال الكريمات الصناعية الجاهزة، إذ أن الكريمات التي تُحص بالمنزل أفضل بكثير، لذا ففيما يلي كيفية تحضير تلك الكريمات بأقل المكونات وأقل تكلفة.كريم لتفتيح البشرة
هناك عدة مكونات يتم من خلالها صنع كريم لتفتيح البشرة ومن بين هذه المكونات يكون العسل وعصير الليمون وكذلك الزبادي واللوز، وفيما يلي طريقة التحضير.مكونات كريم عصير الليمون والعسل لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من العسل.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي العادي.
- خلط العسل وعصير الليمون بوعاء معًا.
- وضع الخليط على البشرة باستعمال الأصابع أو باستعمال فرشاة حتى 10 دقائق.
- نقع قطعة من القماش بماء دافئ، ومسح البشرة بواسطتها، ومن ثم غسلها بالماء الدافئ، والقيام بتركها إلى أن تجف.
- يتم تكرار تلك العملية حتى مدة لا تزيد عن ثلاثون يوماً.
- ينبغي أن لا تتخطى فترة استعمال ذلك الماسك ثلاثون يوماً، وبحالة استعماله لفترة تزيد عن هذا فيتم استشارة طبيب الجلدية.
- ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- 4-3 أعواد من الزعفران.
- ٧ -8 حبات من اللوز.
- نصف كوب من الزبادي.
- 5-4 قطرات من عصير الليمون.
- القيام بنقع اللوز ليوم كامل، وبعد ذلك طحنه في صباح اليوم الذي يليه.
- قومي بإضافة المقادير الأخرى لعجينة اللوز، وخلطهم حتى تصير ناعمة.
- يتم تخزين الخليط بزجاجة عقب تبريده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعلمي كيفية صنع كريم لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية لتنوير بشرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.