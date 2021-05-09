طريقة عمل فتة الباذنجان باللحمة بالخطوات لأسرع وجبة إفطار في رمضان

انتهت أفكار الفطار لدى الأمهات مع انتهاء شهر رمضان الكريم، ولذلك نقدم لكم اليوم فكرة جديدة وشهية وسريعة أيضاً لا تحتاج إلى مجهود أو تعب، وهي فتة الباذنجان باللحمة المعروفة، والتي تعتبر من أشهر الأطباق الرئيسية في المطبخ الشرقي والتي تحتوي على العديد من الفوائد، حيث تعتبر وجبة غذائية متكاملة، ويحبها الكبار والصغار أيضاً، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، وبالتالي غير مكلفة ويمكنكم تحضيرها بأقل التكاليف. مكونات عمل فتة الباذنجان باللحمة رغيف من العيش الشامي، مقطع إلى قطع صغيرة.

200 جرام من اللحمة مقطعة إلى قطع صغيرة.

فصين من الثوم مهروسين.

4 حبات من الباذنجان مقطعين إلى مكعبات ذات حجم صغير.

كيلو من اللبن الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

6 ثمرات من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة كبيرة ملح طعام.

نصف ملعقة من الفلفل.

كمية قليلة من الزيت.

صنوبر للتزيين. طريقة عمل فتة الباذنجان في البيت بالخطوات أولاً نقوم برش القليل من الزيت على العيش، وكذلك كمية قليلة من الملح.

نقوم بوضع العيش في الصينية وندخلها إلى الفرن لكي يتحمص ويصبح مقرمش وذهبي اللون.

نقوم برش الزيت على قطع الباذنجان ونضعها في صينية، ثم ندخلها أيضاً إلى الفرن حتى يتحمر الباذنجان بطريقة صحية.

في وعاء على النار نضع مكعبات الطماطم، ونتركها حتى نحصل عليها مركزة.

في طبق التقديم نقوم بوضع العيش وفوقه مكعبات الباذنجان، ونصب عليهم عصير الطماطم.

في طاسة على النار نسوي قطع اللحمة ونتبلها بالملح والفلفل.

في بولة نضع الزبادي ونضيف له الثوم والطحينة واللمح، ونقلب حتى تتجانس المكونات.

نقوم بإضافة خليط الزبادي والطحينة والثوم إلى الباذنجان.

ثم نضع اللحمة على الوجه ونزينه بالصنوبر، وتصبح جاهزة للتقديم بالهنا والشفا للجميع. مكونات عمل فتة الباذنجان باللحمةطريقة عمل فتة الباذنجان في البيت بالخطوات الوسوم

انتهت أفكار الفطار لدى الأمهات مع انتهاء شهر رمضان الكريم، ولذلك نقدم لكم اليوم فكرة جديدة وشهية وسريعة أيضاً لا تحتاج إلى مجهود أو تعب، وهي فتة الباذنجان باللحمة المعروفة، والتي تعتبر من أشهر الأطباق الرئيسية في المطبخ الشرقي والتي تحتوي على العديد من الفوائد، حيث تعتبر وجبة غذائية متكاملة، ويحبها الكبار والصغار أيضاً، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، وبالتالي غير مكلفة ويمكنكم تحضيرها بأقل التكاليف. مكونات عمل فتة الباذنجان باللحمة رغيف من العيش الشامي، مقطع إلى قطع صغيرة.

200 جرام من اللحمة مقطعة إلى قطع صغيرة.

فصين من الثوم مهروسين.

4 حبات من الباذنجان مقطعين إلى مكعبات ذات حجم صغير.

كيلو من اللبن الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

6 ثمرات من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة كبيرة ملح طعام.

نصف ملعقة من الفلفل.

كمية قليلة من الزيت.

صنوبر للتزيين. طريقة عمل فتة الباذنجان في البيت بالخطوات أولاً نقوم برش القليل من الزيت على العيش، وكذلك كمية قليلة من الملح.

نقوم بوضع العيش في الصينية وندخلها إلى الفرن لكي يتحمص ويصبح مقرمش وذهبي اللون.

نقوم برش الزيت على قطع الباذنجان ونضعها في صينية، ثم ندخلها أيضاً إلى الفرن حتى يتحمر الباذنجان بطريقة صحية.

في وعاء على النار نضع مكعبات الطماطم، ونتركها حتى نحصل عليها مركزة.

في طبق التقديم نقوم بوضع العيش وفوقه مكعبات الباذنجان، ونصب عليهم عصير الطماطم.

في طاسة على النار نسوي قطع اللحمة ونتبلها بالملح والفلفل.

في بولة نضع الزبادي ونضيف له الثوم والطحينة واللمح، ونقلب حتى تتجانس المكونات.

نقوم بإضافة خليط الزبادي والطحينة والثوم إلى الباذنجان.

ثم نضع اللحمة على الوجه ونزينه بالصنوبر، وتصبح جاهزة للتقديم بالهنا والشفا للجميع. مكونات عمل فتة الباذنجان باللحمةطريقة عمل فتة الباذنجان في البيت بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فتة الباذنجان باللحمة بالخطوات لأسرع وجبة إفطار في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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