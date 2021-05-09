خلطة عراقيه مذهلة لازالة تسوس الأسنان والجير المتراكم في يومين فقط أفضل وصفة طبيعية لعلاج التسوس

وصفة لازالة تسوس الأسنان، يبحث الكثيرون منا عن وصفة للتخلص من تسوس الأسنان حيث يعد من الأمراض الشائعة التي تصيب معظمنا بسبب الإهمال في تنظيف الأسنان والإكثار في تناول الحلوى، وفي هذا المقال نقدم بعض الوصفات التي تساعدك في التخلص من التسوس دون الحاجة للذهاب إلى طبيب.

استخدام الثوم للتخلص من تسوس الأسنان

يحتوي الثوم على عناصر طبيعية ومضادات البكتيريا الفموية التي تسبب تسوس الأسنان لذلك فهو يعتبر أحد العناصر الفعالة للقضاء على التسوس.

المكونات

● 1 ملعقة من الثوم المهروس.

● ملعقة من الملح.

● 1 ملعقة من الدقيق.

● القليل من الماء.

الطريقة

● يتم تقليب المكونات جيدا وتوضع على مكان التسوس لمدة 15 دقيقة.

● تكرر هذه العملية يوميا للقضاء على تسوس الأسنان.

استخدام الكركم للقضاء على تسوس الأسنان

يحتوي الكركم على مادة الكركمين والتي لها فاعلية كبيرة كمادة مضادة للأكسدة.

الطريقة

وضع الكركم على المكان المصاب بتسوس الأسنان يوميا لمدة عشر دقائق يخلصك من التسوس وقد يغنيك عن الذهاب لطبيب الأسنان.

القرنفل للتخلص من تسوس الأسنان

يحتوي القرنفل على مادة اليوجينول الذي يجعله مادة مسكنة بالإضافة إلى قدرته في التخلص من التسوس كما أنه مضاد للإلتهاب.

الطريقة

● ضعي مسحوق القرنفل على الأسنان المتضررة يوميا لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.

● يمكن أيضا المضمضة يوميا بمنقوع القرنفل ويكرر ذلك مرتين في اليوم.

العرقسوس لتسوس الأسنان

يستخدم العرقسوس فى التخلص من التسوس والذي به نسبة عالية من مضادات البكتيريا والذى يجعله أحد أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من تسوس الأسنان.

الطريقة

● ضع مسحوق العرقسوس على فرشاة الأسنان وقومي بتفريش الأسنان المصابة يوميا به للتخلص من التسوس

وينصح بالمداومة على غسيل الأسنان ثلاث مرات كل يوم وذلك للحفاظ عليها من الإصابة.

وصفة الثوم لعلاج تسوس الاسنان والجير المتراكم

كما نعلم أن للثوم العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا، ومن أكثر ما يقوم الثوم بفعله هو القضاء على التسوس نهائيا، كما أن يعتبر مسكن من الالم ويساعد في تقوية صحة اللثة.

تحضير الطريقة