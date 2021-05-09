بالطريقة التركية طريقة الغريبة الدايبه الناعمه على أصولها في 10دقايق احلي من الجاهزة

بالطريقة التركية طريقة الغريبة الدايبه الناعمه على أصولها في 10دقايق هي إحدى الأطعمة اللذيذة التي يمكنك تحضيرها بصورة سهلة، ولهذا نوضح لك كيفية صنع الغريبة الدايبه للعيد، لذلك سوف نقوم بتجهيز الغريبة الدايبه بمكونات بسيطة مع الحصول على أفضل مذاق لها، وإليك كيفية صنع الغريبة بالمكونات والطرق الصحيحة ونصائح لنجاح الغريبة مثل الجاهزة بالخطوات تابعي معنا. بالطريقة التركية طريقة الغريبة الدايبه الناعمه على أصولها بالطريقة التركية طريقة الغريبة الدايبه الناعمه على أصولها المكونات ما يقرب من 150 جرام من السكر البودرة

300 جرام زبدة باردة من الثلاجة (أو نصف زبدة ونصف زيت)

كيس واحد فقط من الفانيليا أو نقطتين من الفانيليا السائلة.

حوالي 600 جرام من الطحين

1/4 ملح ملعقة قليلة من الملح طريقة التحضير أول خطوة في إناء نقوم بوضع السكر والسمن ونخلطهم جيدًا حتى يتجانس الخليط جيدًا.

نضيف الفانيليا ويقلب مرة أخرى.

نضع كوبين من الطحين على الخليط السابق ونقلب حتى يتحول إلى عجينة.

تتشكل العجينة على شكل أقراص صغيرة، ثم يوضع فوقها الفستق للتزيين.

ضعيها في صينية خبز، مع ترك مسافة معينة بين الأقراص، ثم ضعيها في فرن متوسط ​​الحرارة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الموقد عندما يتحول لون وجهك إلى اللون الأصفر.

في النهاية نقوم بتنظيمها في الاطباق الخاصة بتقديمها. اسرار ونصائح لنجاح الغريبة الدايبه من المهم استخدام السمنة البلدي بدلاً من الزبدة لاحتوائه على الحليب في مكونات الغريبة الدايبه ولا يحتاج إلى سائل.

من المهم كذلك أن قبل استخدام السمن يتم وضعها في الثلاجة قبل استخدامها لتبقى ثابتة ومتماسكة.

اخلطي السمن والسكر البودرة بالتساوي.

لا تضع البيض في الغريبة الدايبه لأنه لا يحتاج إلى بيض.

سيزداد حجم الغريبة في الفرن بشكل طبيعي، لذلك لن يتم وضع مسحوق الخبز عليها.

في الفرن بشكل طبيعي، لذلك لن يتم وضع مسحوق الخبز عليها. قبل وضع أجسام غريبة في الفرن، يجب حماية الفرن حتى 180 درجة مئوية.

يجب محاولة تسوية جزء صغير من العجين والنظر إلى النتيجة فمثلاً إذا تم دهن السمن بالفرن فهذا يعني أن محتوى السكر أعلى

من نسبة الطحين ويجب أن يكون في تناسق العجينة نضيف بعض الدقيق. الوسوم

بالطريقة التركية طريقة الغريبة الدايبه الناعمه على أصولها في 10دقايق هي إحدى الأطعمة اللذيذة التي يمكنك تحضيرها بصورة سهلة، ولهذا نوضح لك كيفية صنع الغريبة الدايبه للعيد، لذلك سوف نقوم بتجهيز الغريبة الدايبه بمكونات بسيطة مع الحصول على أفضل مذاق لها، وإليك كيفية صنع الغريبة بالمكونات والطرق الصحيحة ونصائح لنجاح الغريبة مثل الجاهزة بالخطوات تابعي معنا. بالطريقة التركية طريقة الغريبة الدايبه الناعمه على أصولها بالطريقة التركية طريقة الغريبة الدايبه الناعمه على أصولها المكونات ما يقرب من 150 جرام من السكر البودرة

300 جرام زبدة باردة من الثلاجة (أو نصف زبدة ونصف زيت)

كيس واحد فقط من الفانيليا أو نقطتين من الفانيليا السائلة.

حوالي 600 جرام من الطحين

1/4 ملح ملعقة قليلة من الملح طريقة التحضير أول خطوة في إناء نقوم بوضع السكر والسمن ونخلطهم جيدًا حتى يتجانس الخليط جيدًا.

نضيف الفانيليا ويقلب مرة أخرى.

نضع كوبين من الطحين على الخليط السابق ونقلب حتى يتحول إلى عجينة.

تتشكل العجينة على شكل أقراص صغيرة، ثم يوضع فوقها الفستق للتزيين.

ضعيها في صينية خبز، مع ترك مسافة معينة بين الأقراص، ثم ضعيها في فرن متوسط ​​الحرارة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الموقد عندما يتحول لون وجهك إلى اللون الأصفر.

في النهاية نقوم بتنظيمها في الاطباق الخاصة بتقديمها. اسرار ونصائح لنجاح الغريبة الدايبه من المهم استخدام السمنة البلدي بدلاً من الزبدة لاحتوائه على الحليب في مكونات الغريبة الدايبه ولا يحتاج إلى سائل.

من المهم كذلك أن قبل استخدام السمن يتم وضعها في الثلاجة قبل استخدامها لتبقى ثابتة ومتماسكة.

اخلطي السمن والسكر البودرة بالتساوي.

لا تضع البيض في الغريبة الدايبه لأنه لا يحتاج إلى بيض.

سيزداد حجم الغريبة في الفرن بشكل طبيعي، لذلك لن يتم وضع مسحوق الخبز عليها.

في الفرن بشكل طبيعي، لذلك لن يتم وضع مسحوق الخبز عليها. قبل وضع أجسام غريبة في الفرن، يجب حماية الفرن حتى 180 درجة مئوية.

يجب محاولة تسوية جزء صغير من العجين والنظر إلى النتيجة فمثلاً إذا تم دهن السمن بالفرن فهذا يعني أن محتوى السكر أعلى

من نسبة الطحين ويجب أن يكون في تناسق العجينة نضيف بعض الدقيق.

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