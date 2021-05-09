طريقة عمل صابونة القهوة بمكونات متوفرة لدى كل الناس وبطريقة سهلة وبسيطة

صابونة القهوة ، تعد من أوفر وأرخص الطرق للعناية بالبشرة وتحتوي على العديد من الفوائد فهي تساعد على شد الوجه وحمايته من التجاعيد كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وتحتوي على مكونات طبيعية بنسبة كبيرة، ويعد الصابون الطبيعي عامة من أفضل الطرق والوسائل للعناية بالبشرة، وكذلك من أرخص واوفر الوسائل للعناية بالبشرة في حالة إعداده بالمنزل كما أن طريقة تحضير هذه الصابونة سهلة وبسيطة ولا تتضمن الكثير من التعقيد.

وتعتبر صابونة القهوة مقشر طبيعي للبشرة وكذلك تساعد على إزالة الهالات السوداء من الوجه وهناك عدد لا بأس به من الصابون الطبيعي الذي يمكن الاعتماد عليه عند العناية بالبشرة مثل صابونة الخيار لترطيب الوجه وصابونة الأرز وصابونة الموز وصابونه الجرجير التي تساعد على تكثيف الشعر، وتغذى بصيلات الشعر، من الجذور وتحفز نمو الشعر من جديد كما أن كل هذه الوصفات تكون طبيعية بنسبة كبيرة وامنة ولا تحتوي على أي مواد كيميائية أو مواد حافظة. وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة القهوة للعناية بالبشرة وشد الوجه ومحاربة التجاعيد.

مكونات صابونة القهوة

تتكون الصابونة من مكونات متوفرة عن الجميع وهى كالتالي:

صابونة جلسرين مبشورة.

أربع ملاعق من القهوة.

أربع ملاعق من ماء الزهر.

ملعقتين من زيت جنين القمح أو زيت اللوز طريقة التحضير.

طريقة التحضير

صابونة القهوة سهلة التحضير جدا ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد ولا تتضمن أي تعقيد وهي كالتالي: