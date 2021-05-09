بعض الناس يعانون من ارتفاع ضغط الدم لسنوات دون أن يشعروا بأي عَرَض. وضغط الدم المرتفع وغير المراقَب يزيد من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، كالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

ووفقاً لما جاء على موقع "ويب طب"، يتطور ضغط الدم المرتفع في الغالب على مدى سنوات طويلة، وفي نهاية الأمر يظهر عند كل الناس تقريبًا. ولحسن الحظ، فإن اكتشاف المرض سهل جدًا، بالتالي تكون السيطرة عليه ممكنة بمساعدة الأطباء.

لكن ارتفاع ضغط الدم الخطير قد تكون علامات محددة ينبغي معرفتها، للتعاطي معها بسرعة تفادياً لمضاعفات هذا الارتفاع المخيف.

علامات نادرة تنذر بارتفاع ضغط الدم الخطير

يُعرف ارتفاع ضغط الدم ب "القاتل الصامت" كون أعراضه لا تظهر بشكل مفاجئ وإنما بتدرج بطيء على مر السنوات. ويعاني الكثيرون من اعراض وتداعيات خطيرة لارتفاع ضغط الدم مثل السكتة الدماغية او النوبة القلبية والتي تنذر بارتفاع ضغط الدم الخطير.

وهناك 4 علامات نادرة تنبئ بارتفاع ضغط الدم، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بمراجعة الطبيب المختص فور الشعور بها.

والعلامات كما أوردها موقع صحيفة "القبس" الكويتية دوت الخليج التالية:

الصداع. عدم وضوح الرؤية أو ازدواجية الرؤية. نزيف أنفي منتظم. ضيق في التنفس.

وهذه العلامات يمكن ان تشير لارتفاع شديد في ضغط الدم، تصل لاعلى من 140/90 ملم زئبقي.

وارتفاع ضغط الدم الخطير هذا يحمل تداعيات صحية شديدة على صحة القلب، بالنظر الى الشغط الذي يُمارس على جدران الشرايين اثناء تحرك الدم من خلالها. ومرور الدم بشكل قوي عبر الجسم يمكن أن يحمل الضرر الكبير للاوعية الدموية مؤدياً الى تلفها.

هذا التلف يمكن أن يطال الكلى ايضاً، ما يحول دون عملها بشكل صحيح، ويؤدي بنهاية المطاف الى امراض الكلى بمختلف درجاتها. كما ان امراض الكلى تحمل معها اعراضاً عدة، مثل التعب وتورم الكاحلين أو القدمين أو اليدين نتيجة احتباس الماء.

علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم الخطير

اضافة الى العلامات الاربع التي حذرت منها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أفاد موقع "روسيا اليوم" عن علامات تحذيرية اخرى لارتفاع ضغط الدم الخطيرة.

وهذه العلامات دوت الخليج التالية:

ضيق التنفس.

الدم او وجود بروتين في البول.

التبول بشكل متكرر أثناء الليل.

حكة الجلد.

وارتفاع ضغط الدم يزيد بشكل خاص من خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إذ يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في ضعف جدار الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية.

ولا يؤدي معظم تمدد الاوعية الدموية لأية اعراض، لكن في المراحل المتقدمة يمكن أن يؤدي التمزق الناتج عن تمدد هذه الاوعية الى نزيف داخلي مهدد للحياة.