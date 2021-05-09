10 نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة في العيد

10 نصائح لاصحاب الامراض المزمنة في العيد، والمقصود باصحاب الامراض المزمنة هم الاشخاص الذين يعانون من أمراض تلازمهم طوال العمر وبعضها يمكن أن يكون خطيراً أو له مضاعفات صحية خطيرة، مثل السكري وامراض القلب.

وخلال عطلة عيد الفطر التي ينتظرها الصائمون بعد انقضاء فترة الصيام في رمضان، يهرع الناس لتناول الطعام والحلويات بنهم وشراهة كبيرة ما قد يؤثر على صحتهم بشكل سلبي. ويعاني المرضى واصحاب الامراض المزمنة بشكل خاص، من تداعيات الاسراف في الاكل والسهر في العيد ما ينعكس سلباً على حالتهم الصحية.

لذا نستعرض وإياكم اليوم، لابرز النصائح التي ينبغي على اصحاب الامراض المزمنة اتباعها في العيد لتجنب أية مضاعفات صحية.

10 نصائح لاصحاب الامراض المزمنة في العيد

بداية لا بد من الاشارة الى أن استشارة الطبيب المختص، دوت الخليج الفصل والحكم قبل تبني أية خطة غذائية أو صحية أو نصائح نقدمها اليوم، نظراً لمعرفة الطبيب الدقيقة بحالة كل مريض وحاجاته الصحية والغذائية.

و10 نصائح لاصحاب الامراض المزمنة في العيد خاصة مرضى السكري والضغط وامراض القلب يمكن تلخصيها بالتالي:

تناول الطعام بنوعيته وكميته بناء على توصيات الاطباء وخبراء التغذية، والحرص على تناول الادوية في مواعيدها وحسب الجرعات الموصوفة. قياس مؤشر السكر والضغط بانتظام ومراقبة انتظام دقات القلب، خصوصاً بعد تناول الكثير من الحلويات الغنية بالسكر. التركيز على تناول الخضروات والفواكه المسموح بها لاصحاب الامراض المزمنة. تناول الوجبات في مواعيدها وعدم تفويت أية وجبة خصوصاً وجبة الفطور. الاعتدال في تناول حلويات العيد مثل المعمول والكعك وغيرها، وتجنب الافراط في اكلها مهم كانت المغريات شديدة لتجنب المضاعفات الصحية. تجنب الافراط في تناول النشويات في العيد خاصة لمرضى السكر. الانتظام في شرب الماء خلال اليوم، بكمية لا تقل عن 3 ليترات. تقليل استهلاك الكافيين والمشروبات الغازية وتجنبها قدر الامكان. الامتناع عن تناول الاطعمة الجاهزة وتناول الاطعمة الصحية والمعدة منزلياً. ممارسة الرياضة وإن لفترة قصيرة إنما بشكل منتظم، ويمكن ممارسة المشي السريع للحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة.

ما دوت الخليج الامراض المزمنة

دوت الخليج مجموعة من الامراض لا تنقل العدوى من شخص لآخر كون لا علاقة لها بالفيروسات أو البكتيريا. وهي امراض بطيئة الحدوث، بحيث لا تظهر على المريض أي أعراض في بداية الاصابة بالمرض قبل ظهور المضاعفات، وترتبط بشكل كبير بمستوى سلوك الفرد الغذائي والحركي، وممارسته لبعض العادات السيئة كالتدخين.

والامراض المزمنة ليست كغيرها من الامراض من الناحية العلاجية، كونها تحتاج لوقت طويل ليتم معالجتها وقد تمتد لمدى الحياة عند الشخص المريض. وبعض علاجات هذه الامراض قد يكون مكلفاً ومتعباً جداً.

وانواع الامراض المزمنة دوت الخليج التالية: