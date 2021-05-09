سر طريقة الارز باللبن بطريقة اشهر المحلات بقوام كريمي و طعم روعه

سر طريقة الارز باللبن بطريقة اشهر المحلات هو من ضمن الاطباق التي نتناولها ويتناولها ابنائنا وذلك بسبب أنها من اشهي الحلويات تنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم فهي لديه نسبة عالية من الفوائد والمميزات للكبار والصغار ايضا لانها تمتلك الحليب والأرز التي لديهم الفائده الكبيرة ،كما يمكن لهذا اليوم أن نقوم بتحضير الرز باللبن بالكريمة، او يمكن انها أيضا أن نقوم بتحضيرها بالطريقة الاصلية الناجحة. سر طريقة الارز باللبن بطريقة اشهر المحلات المكونات:- كوب من الارز بلبن.

نصف كيلو من الحليب.

كوب واحد من المياه.

ملعقة ونصف من النشا.

2 ملعقة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق من الكريمة.

ملعقة واحدة من عسل الجلوكوز. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بغسل الارز جيدا ثم نبدأ بوضع اناء على النار كوبايتين من المياه.

ونتركهم حتى الغليان ثم نقوم باضافة الارز بعد ذلك نقوم بتقليب الأرز جيدا.

وبعد مرور 10 دقائق نقوم باضافة الحليب والسكر.

لحد ما نتاكد ان الارز أصبح ينضج نقوم باضافة ملعقة من النشا مع القشطة أو الكريمة.

نقوم بوضعه فى اطباق التقديم مع وضع جميع المكسرات التي ترغبي فيها.

ثم نقوم بإضافتها في الثلاجة. طريقة عمل الأرز بحليب جوز الهند المكونات:- كوب من المياه

كوب ونصف من حليب جوز الهند.

كوب من الحليب.

ملعقة من القرفة.

نصف كوب من الأرز. طريقة التحضير نضع على النار كمية من الحليب مع المياه.

ونضيف الارز نقوم بتقليب الأرز جيدا.

ثم نقوم باضافة السكر نقلب هذه المكونات جيدا.

بعد ذلك نضيف ملعقة من القرفة.

وفي آخر الأمر نقوم بإضافة حليب جوز هند.

نستمر في التقليب وإذا كان لدينا حليب بودر يمكنه ايضا ان نقوم باضافه ملعقه واحده فسوف يعطي نكهة متميزة.

نقوم بسكب الرز بحليب جوز الهند في أطباق التقديم.

ويتم تقديمه وهو دافئ وهو يعطي نكهة افضل بكثير من ما هو بارد. الوسوم

سر طريقة الارز باللبن بطريقة اشهر المحلات هو من ضمن الاطباق التي نتناولها ويتناولها ابنائنا وذلك بسبب أنها من اشهي الحلويات تنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم فهي لديه نسبة عالية من الفوائد والمميزات للكبار والصغار ايضا لانها تمتلك الحليب والأرز التي لديهم الفائده الكبيرة ،كما يمكن لهذا اليوم أن نقوم بتحضير الرز باللبن بالكريمة، او يمكن انها أيضا أن نقوم بتحضيرها بالطريقة الاصلية الناجحة. سر طريقة الارز باللبن بطريقة اشهر المحلات المكونات:- كوب من الارز بلبن.

نصف كيلو من الحليب.

كوب واحد من المياه.

ملعقة ونصف من النشا.

2 ملعقة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق من الكريمة.

ملعقة واحدة من عسل الجلوكوز. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بغسل الارز جيدا ثم نبدأ بوضع اناء على النار كوبايتين من المياه.

ونتركهم حتى الغليان ثم نقوم باضافة الارز بعد ذلك نقوم بتقليب الأرز جيدا.

وبعد مرور 10 دقائق نقوم باضافة الحليب والسكر.

لحد ما نتاكد ان الارز أصبح ينضج نقوم باضافة ملعقة من النشا مع القشطة أو الكريمة.

نقوم بوضعه فى اطباق التقديم مع وضع جميع المكسرات التي ترغبي فيها.

ثم نقوم بإضافتها في الثلاجة. طريقة عمل الأرز بحليب جوز الهند المكونات:- كوب من المياه

كوب ونصف من حليب جوز الهند.

كوب من الحليب.

ملعقة من القرفة.

نصف كوب من الأرز. طريقة التحضير نضع على النار كمية من الحليب مع المياه.

ونضيف الارز نقوم بتقليب الأرز جيدا.

ثم نقوم باضافة السكر نقلب هذه المكونات جيدا.

بعد ذلك نضيف ملعقة من القرفة.

وفي آخر الأمر نقوم بإضافة حليب جوز هند.

نستمر في التقليب وإذا كان لدينا حليب بودر يمكنه ايضا ان نقوم باضافه ملعقه واحده فسوف يعطي نكهة متميزة.

نقوم بسكب الرز بحليب جوز الهند في أطباق التقديم.

ويتم تقديمه وهو دافئ وهو يعطي نكهة افضل بكثير من ما هو بارد.

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