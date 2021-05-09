طريقة كباب الحله علي اصوله بالصوص البني الرهيب زى المطاعم بالخطوات

طريقة كباب الحله علي اصوله فهو يتميز بأنه مختلف تماما عن باقي المأكولات الأخرى، وجوده في العزومات والحفلات الكبيرة أمر هام جدا، كما أن كباب الحلة هي اكله يطلق عليها منذ قديم الزمان اكلة الملوك لأنها تمثل أهمية كبيرة عند بعض الاشخاص دائما نقوم بتناولها في عيد الاضحى المبارك و نتناوله فى العزومات فهي الوجبة الاساسية والشهية، في شهررمضان الكريم لذا في هذا اليوم نقوم بتحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة لا تكلفك الكثير وجميع المكونات التي تتواجد هذه الوصفة تتواجد داخل مطبخك. طريقة كباب الحله علي اصوله المكوَّنات ثلاث ملاعق من السمن. كيلو من اللحم المكعبات. ثلاث ملاعق من البصل المبشور. ملعقة من الفلفل الأخضر. نصف ملعقة من الملح. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من البهارات. قطعة من الفحم. طريقة التَّحضير يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فى السمن.

ثم نقوم باضافة البصل نبدأ بتقلب هذه المكونات جيدا وعندما نحصل على اللون الذهبي في البصل نقوم باضافة ملعقة من الثوم المفروم ثم نقوم باضافة الفلفل الاخضر.

بعد ذلك يمكنك عزيزتي أن تخلطي هذه المكونات.

وعندما نجد أن البصل اصبح باللون الاحمر الوردي.

نقوم باضافة اللحم ونستمر في خلط هذه المكونات مع اللحم.

وبعد ذلك نقوم باضافة الفلفل الأسود.

ونضع الطماطم الشرائح ونصف لتر من الماء نقلب هذه المكونات.

ونبدأ بتغطية هذا اللحم لمدة خمس دقائق.

وعندما تنضج تماما اللحم نقوم بإزالتها من على النار ونضع على الارز البسمتي ونقوم بتقديمها. طريقة تحضير كباب الحلة بالخضروات المكونات:- 500 جرام من اللحم المكعبات ليس فيه أي عظم.

نصف كوب من البصل المقطع قطع صغيرة.

خمس ملاعق من عصير الطماطم.

ثلاث حبات من الثوم.

واحدة من الكرفس.

ملعقة من الكوسة المبشورة.

البطاطس

الجزر المقطع.

الفلفل الحار

اثنين من ورق اللورى.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

مكعب من مرقة ماجي . طريقة التَّحضير نضع جميع المكونات في وعاء من الجزر المقطع والفلفل الحار والبطاطس والجزر المبشور والفلفل الأسود، ومرقة الماجي.

و بعد ذلك نقوم باضافة اللحم المكعبات ةلتر من الماء.

ونضع الملح والفلفل والبهارات.

ونتركة علي نار هادئة حتي النضج.

ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق.

ويقدم مع العيش والارز والسلطات. الوسوم

طريقة كباب الحله علي اصوله فهو يتميز بأنه مختلف تماما عن باقي المأكولات الأخرى، وجوده في العزومات والحفلات الكبيرة أمر هام جدا، كما أن كباب الحلة هي اكله يطلق عليها منذ قديم الزمان اكلة الملوك لأنها تمثل أهمية كبيرة عند بعض الاشخاص دائما نقوم بتناولها في عيد الاضحى المبارك و نتناوله فى العزومات فهي الوجبة الاساسية والشهية، في شهررمضان الكريم لذا في هذا اليوم نقوم بتحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة لا تكلفك الكثير وجميع المكونات التي تتواجد هذه الوصفة تتواجد داخل مطبخك. طريقة كباب الحله علي اصوله المكوَّنات ثلاث ملاعق من السمن. كيلو من اللحم المكعبات. ثلاث ملاعق من البصل المبشور. ملعقة من الفلفل الأخضر. نصف ملعقة من الملح. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من البهارات. قطعة من الفحم. طريقة التَّحضير يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فى السمن.

ثم نقوم باضافة البصل نبدأ بتقلب هذه المكونات جيدا وعندما نحصل على اللون الذهبي في البصل نقوم باضافة ملعقة من الثوم المفروم ثم نقوم باضافة الفلفل الاخضر.

بعد ذلك يمكنك عزيزتي أن تخلطي هذه المكونات.

وعندما نجد أن البصل اصبح باللون الاحمر الوردي.

نقوم باضافة اللحم ونستمر في خلط هذه المكونات مع اللحم.

وبعد ذلك نقوم باضافة الفلفل الأسود.

ونضع الطماطم الشرائح ونصف لتر من الماء نقلب هذه المكونات.

ونبدأ بتغطية هذا اللحم لمدة خمس دقائق.

وعندما تنضج تماما اللحم نقوم بإزالتها من على النار ونضع على الارز البسمتي ونقوم بتقديمها. طريقة تحضير كباب الحلة بالخضروات المكونات:- 500 جرام من اللحم المكعبات ليس فيه أي عظم.

نصف كوب من البصل المقطع قطع صغيرة.

خمس ملاعق من عصير الطماطم.

ثلاث حبات من الثوم.

واحدة من الكرفس.

ملعقة من الكوسة المبشورة.

البطاطس

الجزر المقطع.

الفلفل الحار

اثنين من ورق اللورى.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

مكعب من مرقة ماجي . طريقة التَّحضير نضع جميع المكونات في وعاء من الجزر المقطع والفلفل الحار والبطاطس والجزر المبشور والفلفل الأسود، ومرقة الماجي.

و بعد ذلك نقوم باضافة اللحم المكعبات ةلتر من الماء.

ونضع الملح والفلفل والبهارات.

ونتركة علي نار هادئة حتي النضج.

ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق.

ويقدم مع العيش والارز والسلطات.

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