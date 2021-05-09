عجينة اللبن الطريه السحرية لكل انواع المعجنات هشه وخفيف زي القطن

عجينة اللبن الطريه هي عجينة متميزة جدا وناجحة عجينة تناولها بصفة مستمرة هي عجينة قطنية من الوصفات السهلة والسريعة التي نقوم بتحضير داخل المنزل بالاضافه الى ذلك فهي من أنجح الوصفات الخاصة، بالعجائن، جئنا اليوم في النتيجة المثالية والأفضل على الاطلاق لجميع ربات المنزل التي يتواجدون داخل البيت بصفة مستمرة ويصنعون لتحضير العجينة بالحليب لاولادهم تابعوا معنى عزيزتي الطريقة المفضلة والافضل. طريقة تحضير عجينة اللبن طريقة تحضير عجينة اللبن المكونات المطلوبة خمس ملاعق من الحليب السائل.

كوب ونصف من الدقيق، و يفضل أن نقوم بنخله.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الملح. طريقة عمل العجينة باللبن يجب أولا أن نقوم بتحضير وعاء واسع وعميق.

ثم نقوم باضافة جميع مكونات العجين من الحليب والدقيق والمياه والخميرة الفورية والزبادي والسكر والملح، والزيت.

نقلب هذه المكونات جيدا يفضل عزيزتي أن تستخدمي المضرب الكهربائى او العجانه الكهربائيه فهو سوف يعطيكي النتيجة المفضلة، وذلك من عدم وجود أى تكتلات في هذه العجينه.

اتركي هذه العجينة لكي ترتاح تماما لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم قومي بإخراجها، و ابدئي بفرد العجينة جيدا على سطح به ملعقة من الزيت لكي يتم فردها جيدا.

وتبدأ بعمل طبقة من الحشو ونقوم بغلقها من جميع الجهات.

و ابدئي بوضعها داخل الفرن. طريقة تحضير العجين بالحليب البورد والزبادي طريقة عمل العجينة باللبن المقادير كوب من الدقيق.

ثم كوب من الزبادي.

وثلاث ملاعق من الحليب البودر.

ملعقة واحدة من خميرة..

بيكنج باودر نصف ملعقة.

ملعقة من الزيت

ملعقة من الملح. طريقه التحضير يمكنك عزيزتي أن تضعي جميع المكونات داخل العجانة الكهربائية.

من الدقيق والزبادي والحليب البودر والزبدة، والخميرة والبيكنج بودر والزيت.

تتركيهم لكي يتم دمجهم جيدا أو عندما تحصلي ايضا على خليط متماسك.

ابدئي بفرد العجينة، ووضع هي الحشوة التي ترغب فيها

فمثلا يمكنك أن نقومي بتحضير هذه العجينة بحشوة الجبنة الموتزاريلا والجبن الفيتا.

ونغلقها من جميع الجهات ثم نقوم بها في الفرن. الوسوم

عجينة اللبن الطريه هي عجينة متميزة جدا وناجحة عجينة تناولها بصفة مستمرة هي عجينة قطنية من الوصفات السهلة والسريعة التي نقوم بتحضير داخل المنزل بالاضافه الى ذلك فهي من أنجح الوصفات الخاصة، بالعجائن، جئنا اليوم في النتيجة المثالية والأفضل على الاطلاق لجميع ربات المنزل التي يتواجدون داخل البيت بصفة مستمرة ويصنعون لتحضير العجينة بالحليب لاولادهم تابعوا معنى عزيزتي الطريقة المفضلة والافضل. طريقة تحضير عجينة اللبن طريقة تحضير عجينة اللبن المكونات المطلوبة خمس ملاعق من الحليب السائل.

كوب ونصف من الدقيق، و يفضل أن نقوم بنخله.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الملح. طريقة عمل العجينة باللبن يجب أولا أن نقوم بتحضير وعاء واسع وعميق.

ثم نقوم باضافة جميع مكونات العجين من الحليب والدقيق والمياه والخميرة الفورية والزبادي والسكر والملح، والزيت.

نقلب هذه المكونات جيدا يفضل عزيزتي أن تستخدمي المضرب الكهربائى او العجانه الكهربائيه فهو سوف يعطيكي النتيجة المفضلة، وذلك من عدم وجود أى تكتلات في هذه العجينه.

اتركي هذه العجينة لكي ترتاح تماما لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم قومي بإخراجها، و ابدئي بفرد العجينة جيدا على سطح به ملعقة من الزيت لكي يتم فردها جيدا.

وتبدأ بعمل طبقة من الحشو ونقوم بغلقها من جميع الجهات.

و ابدئي بوضعها داخل الفرن. طريقة تحضير العجين بالحليب البورد والزبادي طريقة عمل العجينة باللبن المقادير كوب من الدقيق.

ثم كوب من الزبادي.

وثلاث ملاعق من الحليب البودر.

ملعقة واحدة من خميرة..

بيكنج باودر نصف ملعقة.

ملعقة من الزيت

ملعقة من الملح. طريقه التحضير يمكنك عزيزتي أن تضعي جميع المكونات داخل العجانة الكهربائية.

من الدقيق والزبادي والحليب البودر والزبدة، والخميرة والبيكنج بودر والزيت.

تتركيهم لكي يتم دمجهم جيدا أو عندما تحصلي ايضا على خليط متماسك.

ابدئي بفرد العجينة، ووضع هي الحشوة التي ترغب فيها

فمثلا يمكنك أن نقومي بتحضير هذه العجينة بحشوة الجبنة الموتزاريلا والجبن الفيتا.

ونغلقها من جميع الجهات ثم نقوم بها في الفرن.

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