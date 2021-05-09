بالمقادير المظبوطة عجينة الكريب الاصلية بطريقة المطاعم في المنزل بالخطوات

بالمقادير المظبوطة عجينة الكريب الاصلية الكريب هو من ضمن المأكولات الشرقية المميزة جدا التي يتناولها عدد كبير من الأطفال والكبار، كما أنها تشتهر بشكل كبير داخل دولة فرنسا وظهرت لأول مرة فيها بعد ذلك أصبحت تتواجد فى جميع دول العالم ويوجد ايضا الكريب الحادق وكريب الحل فكلاهما يتميزون بالطعم الرائع ولكن يوجد أيضا بعض الأشخاص الذين يتناولون الكريب بالنكهات المختلفة، مثل اللحمة المفرومة، ويوجد ايضا كريب بالخضروات لذلك يمكننا اليوم نبدأ في تحضير عجينة الكريب بطريقة سهلة جدا وسريعة داخل المنزل فهي تعتبر وجبة سحور مميزة جدا وخفيفة على المعدة.

بالمقادير المظبوطة عجينة الكريب الاصلية

المقادير:

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقتين من الزبدة.

كوب من الحليب.

ربع كوب من المياه

ملعقة من الفانيليا.

2 من البيض ملعقة.

من الملح

سكر معلقتين

أولا يجب أن نقوم بخلط الحليب مع البيض والملح.

و يفضل أن نضعه في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على مزيج سائل.

ونضع السكر والفانليا.

ابدئي في تحضير وعاء عميق على النار.

ويفضل أن يكون مصنوع من التيفال.

ثم نضع فيها ملعقة من الزبدة ونقوم باضافة هذه العجينة الخاصة بالكريب.

وانتظري حتى يتغير لونه.

ثم قومي بإزالته من المقلاة وقومي بوضعه في أكياس وقومي بتغطيتها جيدا باستخدام فوطة وسوف تجدين ان العجينة اصبحت مثل الكريب التي نقوم بشرائه.

وضعي في الحشوة التي ترغبين فيها.

طريقة حشو الكريب بالنوتيلا:

المقادير:

نصف كوب من النوتيلا

ثلاث ملاعق من الفراولة.

قطع صغيرة من الموز.

قومي بفردعجينة الكريب وضعيها في المقلاة..

ثم قومي بإضافة شرائح الفراولة، بالشوكولاتة النوتيلا .

وقومي بتطبيقها او غلقها بالشكل الذي تريديه.

وضعيها علي النار الهادئة لمدة ثواني وتقدم بالهنا.

المقادير:

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من المياه.

ثلاث ملاعق من النشا.

بيضة واحدة.

ثلاث مراحل من الزيت..

ملح حسب الرغبة

.فلفل أسود