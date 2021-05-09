زيت شجر الشاى للبشرة وكيف يستخدم لإزالة شامات الوجه إلى الأبد

يعرف زيت شجر الشاى بأن له فوائد عظيمة للبشرة فهو يعد من أغلى أنواع الزيوت وأكثرها فائدة للجلد فإذا منت تحلمين ببشرة ناصحة وجلد صحي نقي خالي من العيوب إذا فإن هذا الزيت هو الحل الأمثل لك، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة فوائد هذا الزيت وكيف يستخدم

زيت شجر الشاى للبشرة

يتم استخلاص زيت الشاى من أوراق شجرة الشاى تحت ظروف معينة من الحرارة ويستخدم لعلاج جميع مشاكل الجلد.

كيف يستخدم هذا الزيت لعلاج الشامات:

من أكثر الفوائد المشهورة عن زيت شجرة الشاى أنه مفيد في علاج شامات الوجه خاصة الغير عمليقة حيث أن كثرة استخدامه يمكنك من إسقاط تلك الشامات والتخلص منه دون اللجوء إلى العمليات أو الليزر المؤلم والمكلف.

تختلف النتيجة على حسب عمق الشامة ومدي جذورها وحجمها أيضاً لذلك لابد من استخدامه لفترة طويلة قبل ملاحظة أي فرق فيمكن أن تبدأ النتائج في الظهور بعد اسبوعين على الأقل من بدئ العلاج.

يمكن وضع زيت شجرة الشاى على الشامة بطريقتين الأولى هى وضع القليل من الزيت في وعاء ثم غمس قطنة نظيفة به ثم تمسح الشامة بتكل القطنة ولابد من تثبيتها لتغطي الشامة لمدة أربع ساعات كل يوم لأفضل نتائج.

الطريقة الثانية هي وضع القليل من الزيت على القطنة ووضعها على الشامة حتى يجف الزيت ويتشربه الجلد وتكرار العملية مرتين كل يوم.

زيت شجرة الشاى رائح في علاج حي الشباب.

يعمل على شد البشرة ويخفي علامات التقدم في السن.

علاج للجروح والحروق بالبشرة.

تفتيج البشرة وجعلها أكثر نضارة.

توحد لون البشرة وإزالة البثور وآثار الحبوب والبقع.

يعطي للبشرة نعومة ومرونة رائعة.

يقضي على الهالات السوداء.

فوائد زيت شجر الشاى للبشرة: