خطوات تحضير القطايف بالتمر

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تعد القطايف بالتمر من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضير تلك المعجنات بها فالقطايف من أشهر المعجنات التي تحضر ويزداد الطلب عليها طوال شهر رمضان المبارك وتقدم بحشوات مختلفة منها الحلو ومنها الحادق، تألقي في مطبخك واصنعي ألذ طبق حلوى على الإطلاق مناسب للسحور وللتحلية بعد الفطور فتابعينا لتعرفي الطريقة.القطايف بالتمر
تحتاج القطايف إلى مكونات بسيطة وخطوات سهلة للغاية لتحضيرها وستكون ألذ من التي تحضر في المحلات.المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:
- كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
-
كوبان من اللبن السائل.
-
ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.
-
ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
مقادير الحشوة :
مقادير التزيين:
- سمسم.
-
جوز.
-
شربات أو قطر.
- قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات.
- ضعي الدقيق في وعاء ثم أضيفي إليه الخميرة والبيكنج بودر.
- قلبي المكونات الجافة ثم أضيفي اللبن السائل بشكل تدرجيج مع التقليب.
- قلبي الخليط جيداً في اتجاه واحد لمنع تشكل تكتلات.
- استمري في إضافة الدقيق إلى أن تحصلي على عجينة شبه سائلة تشبه عجينة الزلابية.
- غطي العجينة واتركيها ترتاح قليلاً.
- أحضري التمر وقومي بإزالة النواه منه ثم اهرسيه بواسطة الشوكة.
- أضيفي ماء الورد والجوز وقلبي.
- قومي بإشعال النار على طاسة لا تلتصق وادهنيها بمسحة من الزيت.
- أضيفي القليل من العجين في الطاسة باستخدام المغرفة لتأخذ شكل دائري.
- اتركي القطايف تنضج ثم ارفعيها من على النار.
- قومي بوضع القليل من الحشو في كل قطعة قطايف وأحكمي إغلاقها.
- يمكن إدخالها الفرن لتنضج بصورة أفضل.
- أخرجيها بعد أن تنضج وتتماسك وأضيفي إليها الشربات واتركيها تتشربه ثم قدميها.
- يمكنك تزينها من الخارج بالمكسرات والكريمة أيضاً.
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تعد القطايف بالتمر من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضير تلك المعجنات بها فالقطايف من أشهر المعجنات التي تحضر ويزداد الطلب عليها طوال شهر رمضان المبارك وتقدم بحشوات مختلفة منها الحلو ومنها الحادق، تألقي في مطبخك واصنعي ألذ طبق حلوى على الإطلاق مناسب للسحور وللتحلية بعد الفطور فتابعينا لتعرفي الطريقة.القطايف بالتمر
تحتاج القطايف إلى مكونات بسيطة وخطوات سهلة للغاية لتحضيرها وستكون ألذ من التي تحضر في المحلات.المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:
- كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
-
كوبان من اللبن السائل.
-
ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.
-
ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
مقادير الحشوة :
مقادير التزيين:
- سمسم.
-
جوز.
-
شربات أو قطر.
- قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات.
- ضعي الدقيق في وعاء ثم أضيفي إليه الخميرة والبيكنج بودر.
- قلبي المكونات الجافة ثم أضيفي اللبن السائل بشكل تدرجيج مع التقليب.
- قلبي الخليط جيداً في اتجاه واحد لمنع تشكل تكتلات.
- استمري في إضافة الدقيق إلى أن تحصلي على عجينة شبه سائلة تشبه عجينة الزلابية.
- غطي العجينة واتركيها ترتاح قليلاً.
- أحضري التمر وقومي بإزالة النواه منه ثم اهرسيه بواسطة الشوكة.
- أضيفي ماء الورد والجوز وقلبي.
- قومي بإشعال النار على طاسة لا تلتصق وادهنيها بمسحة من الزيت.
- أضيفي القليل من العجين في الطاسة باستخدام المغرفة لتأخذ شكل دائري.
- اتركي القطايف تنضج ثم ارفعيها من على النار.
- قومي بوضع القليل من الحشو في كل قطعة قطايف وأحكمي إغلاقها.
- يمكن إدخالها الفرن لتنضج بصورة أفضل.
- أخرجيها بعد أن تنضج وتتماسك وأضيفي إليها الشربات واتركيها تتشربه ثم قدميها.
- يمكنك تزينها من الخارج بالمكسرات والكريمة أيضاً.
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