خطوات تحضير القطايف بالتمر

تعد القطايف بالتمر من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضير تلك المعجنات بها فالقطايف من أشهر المعجنات التي تحضر ويزداد الطلب عليها طوال شهر رمضان المبارك وتقدم بحشوات مختلفة منها الحلو ومنها الحادق، تألقي في مطبخك واصنعي ألذ طبق حلوى على الإطلاق مناسب للسحور وللتحلية بعد الفطور فتابعينا لتعرفي الطريقة.

القطايف بالتمر

تحتاج القطايف إلى مكونات بسيطة وخطوات سهلة للغاية لتحضيرها وستكون ألذ من التي تحضر في المحلات.

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

كوبان من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:

مقادير الحشوة :

مقادير التزيين: