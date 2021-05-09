طريقة عمل الغريبة الناعمة لعيد الفطر المبارك بطريقة أحلى من الجاهزة

تعد الغريبة الناعمة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثير من المصريين وغير المصريين, حيث يتم إعدادها في المنزل بسهولة لأن كل مكوناته متوفرة بكثرة في معظم المنازل لذلك يتم إعداده في أي وقت, وهي تعتبر من الحلويات المعروفة لدى الكثير من البيوت المصرية حيث تقوم بإعداده في المناسبات السعيدة مثل الأفراح والأعياد وفي الأيام العادية أيضاً, ومن المعروف عن الكثير من الحلويات ارتفاع أسعارها في المحلات واستغلال الفرص مثل هذه الأيام السعيدة أيام عيد الفطر المبارك، ولهذه الأسباب سوف نقوم بتحضير الغريبة الناعمة بطريقة جميلة وسهلة أحلى من الجاهزة وعرض المكونات بالتفصيل.

مقادير عمل الغريبة الناعمة

تتكون الغريبة الناعمة من مجموعة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:

4 أكواب من الدقيق.

2 كوب من السمنة.

كوب من السكر البودرة.

بياض بيضة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات للتزيين.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة عمل الغريبة من أسهل أنواع الحلويات التي تتم في وقت قصير وهي كما يلي:

نحضر إناء ونضع به السكر البودرة والسمنة ويتم ضربهم مع بعض جيداً حتى يصبح لونه أبيض ويمتزج تماماً. نضع عليهم بياض البيضة والفانيليا ونستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط. ننخل الدقيق جيداً ونقلب به رشة الملح، ثم نضيفهم على الخليط السابق بالتدريج، ونقوم بالعجن حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة وهشة. نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات صغيرة متساوية الحجم، بعد ذلك نضغط عليها برفق من المنتصف، ثم نضع بها قطعة من المكسرات المتوفرة نكرر بنفس الطريقة حتى تنفذ الكمية. نرص العجين في صينية بعيداً عن بعضه حتى لا يلتصق. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى ينضج ولا يتغير لونه. نخرج الصينية من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه بألف هنا وشفا ونحفظه في علبة محكمة الغلق.

سر نجاح الغريبة في المنزل

سوف نتعرف على بعض أسرار نجاحها في المنزل وهي كما يلي: