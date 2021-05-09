خلطه يمنيه قنبلة لتبييض الوجه واليدين والرقبه في 3 أيام فقط من الاستعمال

نقدم لكل زوارنا وصفات طبيعية تبييض الوجه واليدين في يومين،يمكننا الاطلاع على مشكلة الإسمرار وتحديد نقاط المعالجة، من خلال اتباع وصفات مستمدة من الطبيعة يكون لها دور كبير في إزالة الإسمرار الذي يصيب منطقة الوجه واليدين.

استمتعي سيدتي الرقيقة بجمال بشرتك ونعومتها وصفائها وبياضها َتابعي أفضل الوصفات المنزلية السهلة.

وصفه

لتبيض الوجه واليدين في اسبوع

وصفة زيت الجلسرين لتبييض اليدين والوجه:

يعرف زيت الجلسرين بأنه زيت مفيد للبشرة بشكل عام، لذا يكون من الضروري استخدامه مبيض طبيعي للبشرة.

اخلطي سيدتي الجميلة الرقيقة زيت ال جلسرين مع الليمون أو زيت الورد، وادهني به المناطق الغامقة مثل الوجه واليدين وغيرها، يمكن أيضا استخدام الوصفة بعد الاستحمام.

بعد مرور وقت قومي بشطف الجزء الدهون.

عند مداومته على تلك الوصفة ستحصلي على بياض مثالي وإزالة تامة للبقع الداكنة بالجسم.

وصفة قشر الليمون:

لقشر الليمون فوائد متعددة، فهو يستخدم مع قشر البرتقال كقناع طبيعي يقضي على الاسمرار الذي تشهده البشرة.

قومي سيدتي بطحن قشر الليمون ، وقشر البرتقال، وقومي بتعبئته داخل علبة.

استخدمي من خليط قشر البرتقال وقشر الليمون بإضافة زيت اللوز المر على القليل من الخلطة، وقلبي ليصير معجونا، ثم تدلك بها المناطق المعرضة للاستمرار، واتركي الخليط على الوجه واليدين لمدة عشرة دقائق.

اشطفي بالماء والصابون وداومي على الخلطة حتى تحصلين على نتيجة التفتيح المطلوبة.

خل التفاح وكيفية استخدامه في تفتيح الوجه واليدين:

إذا كنتي ترغبين في وصفة سريعة تساعدك على التخلص من أزمة الإسمرار، عليكي بعمل وصفة خل التفاح السحرية.

مكونات الوصفة:

يتم خلط نسب متساوية من خل التفاح، عصير الليمون، ماء الورد.

قلبي المكونات جيدا.

يدهن بها المناطق الغامقة وتترك لمدة نصف ساعة ويتم شطفها.

يمكن استخدام تلك الوصفة على الجسم بالكامل، ويتم تطبيقها قبل الإستحمام بنصف ساعة، مع تكرار الوصفة ستحصلي على بشرة فاتحة خالية من السواد والبقع الداكنة.

وصفة الفحم لتفتيح البشرة

مع وصفة الفحم التي تعمل على إزالة الشوائب المتراكمة على الجلد والبشرة ستصبح بشرتك افتح عدة درجات.

طريقة تجهيز الوصفة

المكونات:

حضري ملعقة كبيرة من الفحم المنشط، وضيفي عليه قطرات قليلة من الماء، اخلطيهم جيدا حتي تحصلين على عجينة متماسكة.

وزعي الخليط على وجهك والرقبة واتركيه لمدة ساعة ثم يشطف بالماء البارد، تكرر تلك العملية مرة من كل أسبوع.