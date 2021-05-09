طريقة عمل صينية البطاطس المحشية بالبشاميل بمذاق رائع جداً

يتم تجهيز البطاطس المحشية بالبشاميل ، بخطوات بسيطة جداً ومن أبسط ما يكون، وتعد هي من الوجبات الخفيفة اللذيذة التي يمكن تقديمها للأسرة على السفرة الرمضانية مع الأرز الأبيض والسلطات الخضراء، مكوناتها بسيطة ومغذية، تعد هي وجبة متكاملة فهي تحتوي على اللحم المفروم الذي يحمل قيمة غذائية عالية ومذاق شهي جداً، فهو يتم تجهيزه مع شرائح البصل والثوم المفروم ومكعبات الطماطم مع البهارات اللذيذة، فهي تمتاز بحشوة مميزة ومذاق مختلف، وطرق تقديم البطاطس كثيرة ومتنوعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البطاطس المحشية بالبشاميل بطريقة سهلة ومذاق لذيذ.

مكونات عمل صينية البطاطس المحشية بالبشاميل

مكونات البطاطس المحشية بالبشاميل بسيطة وهي كما يلي:ـ

كيلو بطاطس صغيرة متوسطة الحجم.

زيت للقلي.

ملعقة زبدة.

للحشو

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة.

ربع ملعقة ثوم مهروس.

2 حبة طماطم مقطعة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

للبشاميل

2 ملعقة دقيق.

كوب من الحليب السائل.

رشة ملح وفلفل.

طريقة التحضير

يتم تحضير صينية البطاطس المحشية بالبشاميل بخطوات بسيطة جداً ومميزة وهي كما يلي:ـ

يتم تقشير البطاطس وغسلها بطريقة جيدة ثم يتم تقويرها من الداخل حتي تصبح مجوفة، ثم يتم غسلها مرة أخرى بالماء والملح والخل ويتم تصفيتها جيداً من الماء. تقلي البطاطس في زيت ساخن حتي تأخذ اللون الذهبي الجميل، وتترك على ورق مطبخ لكي تصفي من الزيت. يتم تحضير اللحمة المفرومة بوضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقة من السمنة، ثم نضيف البصل والثوم ونقلب حتي يذبل، ثم تضاف اللحمة المفرومة والبهارات الملح والفلفل والكزبرة. ونقلب المكونات حتي يتغير لون اللحمة ويجف مائها تماماً، ثم نضيف الطماطم المقطعة إلي مكعبات صغيرة ونقلب المكونات مرة أخرى، تترك على النار لمدة خمس دقائق ثم ترفع من على النار وتترك لكي تبرد قليلاً. يتم حشوة حبات البطاطس باللحمة المفرومة، ثم يتم دهن صينية متوسطة الحجم بملعقة من الزبدة ونضيف إليها بقايا تقوير البطاطس في الصينية، ثم نقوم برص حبات البطاطس داخل الصينية. نعمل على تغطية كل حبة من البطاطس بملعقة كبيرة من البشاميل، يمكن إضافة القليل من الجبنة على وجه حبات البطاطس لتعطي لون جميل. تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتي تحمر، نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.

طريقة تحضير البشاميل

يتم تحضير البشاميل بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك بوضع وعاء على النار ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من الزبدة، ثم نضيف الدقيق ونقلب المكونات حتي يأخذ الدقيق اللون الذهبي، بعدها يضاف اللبن ونقلب سريعاً حتي لا تتكون لدينا كتل، يترك على نار هادئة ويقلب من حين لآخر حتي يصبح القوام ثقيلاً، يرفع من على النار ويصبح جاهزاً للاستخدام.