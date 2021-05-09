ماسك اردني قنبلة لتبييض الوجه واليدين ويعزز النضارة ويزيل الاسمرار من أول استعمال

نتعرف اليوم على اقوي وصفة تبيض الوجه واليدين في اسبوع، الوجه المشرق النضر هو حلم كل إمرأة لذلك تبحث الكثيرات عن طرق علاج البشرة من المشكلات التي تواجهها بسبب التقدم بالسن والتعرض لأشعة الشمس والأتربة مما يؤدى لتكون البقع والكلف واسمرار البشرة، نقدم لكم في هذا المقال وصفات طبيعية تبيض الوجه واليدين في يومين بمكونات موجودة في البيت.ماسك الطماطم لتفتيح الوجه
الطريقة
● قومي بهرس حبة طماطم ثم وزعيها جيدا على بشرتك ويديك واتركي هذا الماسك لمدة ربع ساعة حتى يجف تماما.
● اغسلى الوجه واليدين بالماء الفاتر وكرري ذلك مرتين كل أسبوع.
● الطماطم تعمل على تفتيح لون البشرة وتوحيدها وخاصة في حالة البشرة الدهنية وهي أيضا تساعد في غلق المسام الواسعة والقضاء على آثار حب الشباب.
● من الممكن إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي إلى مهروس الطماطم لترطيب البشرة والإستفادة أيضا بالفوائد المتعددة للزبادي.
● كما يمكن الجمع بين الطماطم ودقيق الشوفان ،و يترك الماسك على الوجه واليدين لمدة عشرون دقيقة.ماسك البرتقال لتفتيح البشرة
البرتقال غني بفيتامين سى الذى يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من العيوب التي تتسبب فيها أشعة الشمس.
الطريقة
● استخدام قشر البرتقال بعد تجفيفه لصنع ماسك للبشرة.
● قومي بطحن قشر البرتقال المجفف ثم نضيف إليها ماء الورد وامزجيه جيدا.
● ضعي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعه ثم اغسليه بالماء الفاتر.
طريقة عمل ماسك التفاح لتفتيح
الطريقة
● اصنعى ماسك التفاح بهرس ثمرة تفاح ثم أضيفي إليها قليل من عصير الليمون.
● ضعي هذا الخليط على الوجه واليدين مدة ثلاثين دقيقة ثم اغسليه جيدا بالماء ثم قومى بترطيب البشرة بالمركب المناسب.
● كرري استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة رائعة والتخلص من البقع الداكنة على الوجه واليدين.
وصفة البطاطس لتبيض البشرة
تعتبر وصفة البطاطس اقوي وصفة طبيعية التي تعمل بشكل طبيعي على تفتيح الجلد والبشرة، كونها غنية بفيتامين C الذي يلعب دورا هاما في نضارة البشرة والحفاظ على صحتها.
فقط خذي كمية من مبشور البطاطس ووزعيه على كامل وجهك، واتركيه لمدة 50 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك العملية مرتين من كل أسبوع.
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نتعرف اليوم على اقوي وصفة تبيض الوجه واليدين في اسبوع، الوجه المشرق النضر هو حلم كل إمرأة لذلك تبحث الكثيرات عن طرق علاج البشرة من المشكلات التي تواجهها بسبب التقدم بالسن والتعرض لأشعة الشمس والأتربة مما يؤدى لتكون البقع والكلف واسمرار البشرة، نقدم لكم في هذا المقال وصفات طبيعية تبيض الوجه واليدين في يومين بمكونات موجودة في البيت.ماسك الطماطم لتفتيح الوجه
الطريقة
● قومي بهرس حبة طماطم ثم وزعيها جيدا على بشرتك ويديك واتركي هذا الماسك لمدة ربع ساعة حتى يجف تماما.
● اغسلى الوجه واليدين بالماء الفاتر وكرري ذلك مرتين كل أسبوع.
● الطماطم تعمل على تفتيح لون البشرة وتوحيدها وخاصة في حالة البشرة الدهنية وهي أيضا تساعد في غلق المسام الواسعة والقضاء على آثار حب الشباب.
● من الممكن إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي إلى مهروس الطماطم لترطيب البشرة والإستفادة أيضا بالفوائد المتعددة للزبادي.
● كما يمكن الجمع بين الطماطم ودقيق الشوفان ،و يترك الماسك على الوجه واليدين لمدة عشرون دقيقة.ماسك البرتقال لتفتيح البشرة
البرتقال غني بفيتامين سى الذى يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من العيوب التي تتسبب فيها أشعة الشمس.
الطريقة
● استخدام قشر البرتقال بعد تجفيفه لصنع ماسك للبشرة.
● قومي بطحن قشر البرتقال المجفف ثم نضيف إليها ماء الورد وامزجيه جيدا.
● ضعي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعه ثم اغسليه بالماء الفاتر.
طريقة عمل ماسك التفاح لتفتيح
الطريقة
● اصنعى ماسك التفاح بهرس ثمرة تفاح ثم أضيفي إليها قليل من عصير الليمون.
● ضعي هذا الخليط على الوجه واليدين مدة ثلاثين دقيقة ثم اغسليه جيدا بالماء ثم قومى بترطيب البشرة بالمركب المناسب.
● كرري استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة رائعة والتخلص من البقع الداكنة على الوجه واليدين.
وصفة البطاطس لتبيض البشرة
تعتبر وصفة البطاطس اقوي وصفة طبيعية التي تعمل بشكل طبيعي على تفتيح الجلد والبشرة، كونها غنية بفيتامين C الذي يلعب دورا هاما في نضارة البشرة والحفاظ على صحتها.
فقط خذي كمية من مبشور البطاطس ووزعيه على كامل وجهك، واتركيه لمدة 50 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك العملية مرتين من كل أسبوع.
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