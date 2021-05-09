طريقة عمل كباب أضنة التركي بكل سهولة وبألذ وأشهى كباب هتجربوه وأحلى من المطاعم

كباب أضنة التركي ، من ألذ وأشهى وأشهر أنواع الكباب التركي والذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم، حيث يشتهر المطبخ التركي بأكلاته وأطباقه اللذيذة والمميزة والمتنوعة. ويشتهر هذا الكباب في تركيا ويزداد الإقبال عليه، نظرا لمذاقه المميز والخاص الذي لا مثيل له، وبرائحته الرائعة. ويرجع سبب تسميته إلى مدينة أضنة في تركيا، حيث طهي فيها هذا النوع من الكباب أول مرة، ثم ذاع صيته ليس في تركيا فحسب، بل أصبحت تجوب شهرته جميع أنحاء العالم والوطن العربي خاصة. ويتميز كباب أضنة التركي بقيمته الغذائية العالية، وبخلطته المميزة التي تضفي على الكباب المذاق الفريد والأكثر من رائع الذي لا يوصف، وبنكهته التي لا مثيل لها. كما يتميز بسهولة تحضيره فلا يتطلب وقت ولا مجهود كبير، وبساطة مكوناته فهي متوفرة في كل منزل، وغير مكلف أيضا. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير كباب أضنة التركي لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعاهم بدلا من تناوله في المطاعم لضمان جودته وصحته. كما يمكنكم تجربة الكفتة التركية والاستمتاع بمذاقها الرائع واللذيذ مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كباب أضنة التركي وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل وأحلى من المطاعم.

مكونات كباب أضنة التركي

يتكون كباب أضنة التركي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

حبة بصلة مبشورة.

3 فصوص ثوم مهروس.

800 جم لحم بقري مفروم.

6 ملعقة كبيرة من فتات الخبز.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع.

ملعقة صغيرة من الفلفل حار مطحون.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.

5 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

30 جم حبات طماطم صغيرة.

5 أعواد فلفل أخضر مقطع.

أسياخ خاصة للشوي.

مقادير صلصة الطماطم

ملعقة كبيرة معجون طماطم بما يعادل 40 جم.

كوب ونصف ماء بما يعادل 300 مل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كباب أضنة التركي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البصلة المبشورة والثوم المهروس واللحم المفروم وفتات الخبز والبيضة والملح والفلفل الأسود والنعناع والفلفل الحار المطحون والزعتر والبقدونس المفروم ناعم ونخلطهم جيدا ونعجن جيدا حتى تتكون لدينا عجينة من اللحم.

نغطي الوعاء بكيس بلاستك مطبخ وندخله في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

نخرج الوعاء من الثلاجة بعد مرور 30 دقيقة، ونبلل الأيدي بالماء ونبدأ بتشكيل الكباب على شكل أصابع، ثم ندخل فيه سيخ ونضغط عليه باليد.

نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية اللحم.

نحضر صينية وندهنها بالزيت النباتي، ثم نقوم برص الكباب في الصينية وحبات الطماطم والفلفل الأخضر المقطع.

نحضر ورقة خبز ونبللها بالماء، ثم نغطي بها صينية الكباب.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.

نحضر صلصة الطماطم، نحضر وعاء ونضيف إليه معجون الطماطم والماء ونخلطهم جيدا.

بعد مرور 25 دقيقة نخرج الصينية من الفرن ونسكب فيها الصلصة، ثم ندخلها في الفرن مرة ثانية ونتركها لمدة 10 قائق.