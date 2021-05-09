طريقة تحضير البيتي فور بطعم رائع وطريقة سهلة للغاية

طريقة تحضير البيتي فور واحدة من الوصفات الرائعة والمميزة التي يتميز بها عيد الفطر المبارك إلى جانب البيتي فور وبسكوت العيد والكعك بالإضافة إلى أنها من الأصناف التي تصلح للتقديم في العديد من المناسبات الأخرى مثل الحفلات وأعياد الميلاد وكذلك صنف رائع للتقديم في الزيارات ويتم تحضيره بسهولة وتقديمه يكون بشكل مميز مع الشاي بالإضافة إلى شكله المميز وطرق تقديمه المتعددة بالمربى والشيكولاتة وغيرها من طرق التقديم المتنوعة التي تمنحه مزيد من التميز والاختلاف وتجعلك مختلفة ومتميزة أمام ضيوفك دائمًا. مقادير تحضير البيتي فور في البيت كيلو من الدقيق الخاص بتجهيز البيتي فور.

6:8 بيضات حسب حالة العجين.

ربع كيلو من السكر.

كيلو إلا ربع من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة ويضاف إليها ملعقة من الزيت.

ذرة ملح.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر مقادير تحضير البيتي فور في البيت للتزين: مربى بالطعم المفضل.

شيكولاتة سهلة الفرد.

شيكولاتة فورماسييل. طريقة تحضير البيتي فور بالخطوات في وعاء نضع الزبدة والزيت والسكر ويتم خلط المكونات بشكل جيد حتى يذوب السكر تماما ويصبح شكل الخليط يشبه القشدة.

في وعاء آخر نضرب البيض والفانيليا حتى يتضاعف حجم البيض.

نضيف البيض إلى الزبدة والسكر ونقوم بخلط كافة المكونات بشكل جيد.

نضيف الدقيق والبيكنج باودر والملح إلى باقي المكونات ونقوم بعجن كافة المكونات حتى نحصل على عجينة ذات قوم يمكن تشكيله غير سائل أو متماسك بشدة.

توجد خطوة إضافية هنا وهي تقسيم العجين إلى نصفين وإضافة القليل من الكاكاو إلى نصف العجين للحصول على بيتي فور بطعم الشيكولاتة.

يتم إشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة.

جهزي صينية وتُدهن بالزيت حتى لا تلتصق وحدات البيتي فور.

تُشكل وحدات البيتي فور بواسطة جهاز البيتي فور أو كيس حلواني.

توضع الصينية في فرن متوسط الحرارة وتحتاج إلى حوالي 10 أو 15 دقيقة على أكثر تقدير من أجل النضج.

تترك حتى تبرد تمامًا قبل نقلها من الصينية حتى لا تتفتت وهي ساخنة.

يمكن بعد ذلك تزيينها بعدة طرق باستخدام الشيكولاتة المعدة للفرد أو المربى حيث يوضع في قاعدة وحدة البيتي فور القليل من المربى ويتم لصق وحدتين سويًا.

ومن الممكن أن يوضع القليل من المربى بعد لصقهما ويتم وضعها في طبق به شيكولاتة فورماسييل لتلتصق بها ويمكن أن نستبدل الفورماسييل بجوز الهند. طريقة تحضير البيتي فور بالخطوات الوسوم

طريقة تحضير البيتي فور واحدة من الوصفات الرائعة والمميزة التي يتميز بها عيد الفطر المبارك إلى جانب البيتي فور وبسكوت العيد والكعك بالإضافة إلى أنها من الأصناف التي تصلح للتقديم في العديد من المناسبات الأخرى مثل الحفلات وأعياد الميلاد وكذلك صنف رائع للتقديم في الزيارات ويتم تحضيره بسهولة وتقديمه يكون بشكل مميز مع الشاي بالإضافة إلى شكله المميز وطرق تقديمه المتعددة بالمربى والشيكولاتة وغيرها من طرق التقديم المتنوعة التي تمنحه مزيد من التميز والاختلاف وتجعلك مختلفة ومتميزة أمام ضيوفك دائمًا. مقادير تحضير البيتي فور في البيت كيلو من الدقيق الخاص بتجهيز البيتي فور.

6:8 بيضات حسب حالة العجين.

ربع كيلو من السكر.

كيلو إلا ربع من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة ويضاف إليها ملعقة من الزيت.

ذرة ملح.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر مقادير تحضير البيتي فور في البيت للتزين: مربى بالطعم المفضل.

شيكولاتة سهلة الفرد.

شيكولاتة فورماسييل. طريقة تحضير البيتي فور بالخطوات في وعاء نضع الزبدة والزيت والسكر ويتم خلط المكونات بشكل جيد حتى يذوب السكر تماما ويصبح شكل الخليط يشبه القشدة.

في وعاء آخر نضرب البيض والفانيليا حتى يتضاعف حجم البيض.

نضيف البيض إلى الزبدة والسكر ونقوم بخلط كافة المكونات بشكل جيد.

نضيف الدقيق والبيكنج باودر والملح إلى باقي المكونات ونقوم بعجن كافة المكونات حتى نحصل على عجينة ذات قوم يمكن تشكيله غير سائل أو متماسك بشدة.

توجد خطوة إضافية هنا وهي تقسيم العجين إلى نصفين وإضافة القليل من الكاكاو إلى نصف العجين للحصول على بيتي فور بطعم الشيكولاتة.

يتم إشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة.

جهزي صينية وتُدهن بالزيت حتى لا تلتصق وحدات البيتي فور.

تُشكل وحدات البيتي فور بواسطة جهاز البيتي فور أو كيس حلواني.

توضع الصينية في فرن متوسط الحرارة وتحتاج إلى حوالي 10 أو 15 دقيقة على أكثر تقدير من أجل النضج.

تترك حتى تبرد تمامًا قبل نقلها من الصينية حتى لا تتفتت وهي ساخنة.

يمكن بعد ذلك تزيينها بعدة طرق باستخدام الشيكولاتة المعدة للفرد أو المربى حيث يوضع في قاعدة وحدة البيتي فور القليل من المربى ويتم لصق وحدتين سويًا.

ومن الممكن أن يوضع القليل من المربى بعد لصقهما ويتم وضعها في طبق به شيكولاتة فورماسييل لتلتصق بها ويمكن أن نستبدل الفورماسييل بجوز الهند. طريقة تحضير البيتي فور بالخطوات

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