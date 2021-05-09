عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن طريقة عمل كحك المحلات بكافة الحشوات بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، والكحك بكل أنواعه مرتبط ارتباط وثيق بالعيد لأن كل مناسبة تأتي في وطنا العربي مرتبط بطعام مختلف، شهر رمضان الكريم مرتبط بإعداد الحلويات مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة عيد الفطر مرتبط بإعداد الكحك والبيتفور والغريبة، ولمتابعي موقع ثقفني سوف نقدم لكم مقالات توضح جميع وصفات الحلويات الخاصة بمجتمعاتنا العربية سواء في جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية أو باقي الدول العربية، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم مكونات كحك المحلات وطريقة إعداده وتقديمه.

طريقة عمل كحك المحلات

1 كيلو دقيق أبيض.

1 كوب حليب سائل.

2 كوب سمن بلدي سائل أو زبدة حسب المتوفر.

2 معلقة كبيرة خميرة فورية.

3 معلقة كبيرة من السمسم المحمص.

2 معلقة كبيرة محلب.

روح الكحك وهي موجودة عند العطار.

رشه ملح.

المكونات

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء عميق نضع به اللبن والسمن أو الزبد ونقوم بضربهم جيدا حتى يتماسكوا، ثم نحضر إناء أخر نضع به المكونات الجافة وهي الدقيق والملح والمحلب والخميرة الفورية الجافة والسمسم و وروح الكحك ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات.

نضع المواد السائلة على المكونات الجافة ثم نقوم بمزجهم جيدا حتي يصبحوا عجينه واحدة متماسكة، وإذا لاحظتي أن ملمس العجينة غير لين قومي بوضع مزيد من السمن أو الزبد السائل إلى العجين حتى يصبح أكثر ليونة.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة ثم استخدمي قوالب الكحك الموجودة عندك بالمنزل وشكلي كل كحة حسب رغبتك كما هو موجود بالصورة القادمة.

كيفية حشو كحك المحلات

لمن يريد حشو كحك المحلات بالحشو الموجود عندك بالمنزل أو بالحشو التي تريدين وضعه، فمتاح حشو الكحك بعدة حشوات سوف نذكرها لكم في السطور القادمة:

حشو العجوة.

حشو المكسرات ويشمل أي نوع من المكسرات ترغبين به مثل البندق أو اللوز، أو عين الجمل، أو الفستق.

حشو الملبن.

حشو اللوتس وهي نكهة جديدة مجربة تستخدم في جميع انواع الحلوي سواء مع الكنافة أو القطايف وتم تجريبها حاليا مع الكحك.

تقومي بتقسيم الكحك إلى كرات متساوية في الحجم ثم وضع إصبعك داخل العجين ووضع الحشو الذي تريدينه ثم قفل الكحك ووضعه في القالب أو نقشه بالشوكة.

قومي بوضع الكحك يخمر جيدا لمدة ساعة في الصواني ثم وضعة بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي ينضج ويقدم في أطباق مرشوش عليه سكر مطحون وبألف هنا.