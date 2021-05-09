طريقة عمل المعمول بالسميد سهلة وسريعة في المنزل

المعمول بالسميد أحد أفضل الحلويات الشهية التي يحبها الكثير من الرجال والسيدات خاصة في المملكة العربية السعودية لديها الكثير من المحبين الذين يرغبون في تناولها وهي من الحلويات المرتبطة بـ ايام عيد الفطر المبارك ومع اقتراب عيد الفطر يرغب الكثير من السيدات في معرفة طريقة عمل المعمول بالسميد في المنزل بدلاً من شرائة جاهز في المنزل فهناك الكثير من الأسواق في السعودية توفرة جاهز ولكن يرغب عدد كبير من السيدات في معرفة أسرار المعمول وطريقة تحضيره في المنزل مثل الجاهز وهو ما نقدمة لكم في هذا الموضوع.

طريقة عمل المعمول بالسميد

لا يحتاج المعمول إلي الكثير من المكونات حيث يمكنك تحضيرة في المنزل بأقل التكاليف وفي وقت قصير جداً حوالي 15 دقيقة فقط ومدة الطهي تحتاج الي 20 دقيقة ونقدم لكم في السطور التالية المقادير المطلوبة وطريقة التحضير بشكل سريع في المنزل.

3 ملاعق سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

1 ملعقة صغيرة من المحلب.

1 كوب من السمن.

1 كوب من الطحين.

1 كوب من السميد الناعم.

1 كوب من ماء الورد.

مكونات عمل المعمول بالسميد

مقادير الحشوة:

التمر بالكمية التي ترغبين بها.

نصف كوب من التمر المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة من المحلب المطحون.

2 ملعقة صغيرة من بهارات الكعك.

نصف ملعقة صغيرة من الزبدة.

احضري وعاء وقومي بوضع السميد والملح والطحين والسمن وقومي بخلط كافة المكونات مع بعضها بشكل جيد ولكن يكون الخليط بطريقة فرك السميد وليس عجنة وبعد ذلك قومي بتغطية الخليط واتركية لمدة يوم كامل.

بعد ذلك قومي باضافة المحلب والسكر والحليب والمستكة على السميد وبعد ذلك قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى تتداخل ويصبح مزيج.

بعد ذلك قومي باذابة الخميرة في ماء دافئ ومعها نصف ملعقة من السكر واتركي المزيج لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل المكونات وتنشط وبعد ذلك استخدمي الماء المخلوط بالخميرة وقومي بإضافته إلى المسيد.

بعد ذلك قومي بفرك الخليط باصابعك ويمكنك استخدام الماء بشكل تدريجي حتى يصبح الخليط عبارة عن عجين متماسك.

قومي بتغطية العجين بعد ذلك واتركية لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك قومي بتقطيع العجين بشكل يناسب المعمول أو الشكل الذي ترغبين بة.

قومي بفرد العجين بعد ذلك وضعي بداخلها القليل من الحشوة التي قمتي بتحضيرها وقومي بتشكيلها بالشكل الذي تريده حتى تنتهي كمية العجين.

بعد ذلك قومي بوضع الكعك في صاج واتركي مسافة بين كل واحدة لا تقل عن 2 سم وبعد ذلك ضعي المعمول في الفرن علي نار متوسطة وعليك مراقبته بشكل مستمر ويمكنك تناوله بعد اخراجه من الفرن.

يمكنك تزيين المعمول من خلال رش سكر البودرة عليه وهو في طبق التقديم.

طريقة تحضير المعمول بالسميد