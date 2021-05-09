3 ماسكات لإزالة الهالات السوداء والنتيجة من أول أستعمال بمكونات طبيعية وبسيطة

تعرفي علي أفضل ماسكات لإزالة الهالات السوداء ماسكات طبيعية فعالة من أول أستعمال، تحلم كل فتاة وسيدة منا ببشرة ناضجة وفاتحة وخالية من أي حبوب أو هالات سوداء أو أي شئ يؤثر علي رونقها، وأكثر مشكلة تقابل الفتيات هي وجود الهالات السوداء حول منطقة العين والتي يرجع سببها ألا عدة عوامل كثيرة سنتعرف كيف نمنع وجود الهالات السوداء.

ماسكات لإزالة الهالات السوداء

سوف نتعرف علي عدة وصفات تساعدنا علي التخلص من الهالات السوداء حول منطقة العين من أول أستعمال لها.

ماسك ماء الورد

يحتوي ماء الورد علي الكثير من العناصر المفيدة لجلد الإنسان كما انه يحتوي علي مضادات الأكسدة الذي تعمل علي أعادة حيوية ونضارة الجلد

المكونات

نصف ملعقة صغير من ماء الورد

قطعتين من القطن المدور

طريقة الاستخدام

قومي بوضع قطعة القطن في ماء الورد ثم ضعيها حول عينيك واتركيها لمدة ربع ساعة.

قوم بعد ذلك بغسل وجهك وحول عينيك جيدا بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة يوميا قبل النوم لمدة أسبوع كامل.

ماسك الشاي الأخضر

تحتوي أكياس الشاي الأخضر علي مضادات الأكسدة وتحتوي أيضأ علي حمض الطنطاليك الذي يعمل علي إزالة التورم والانتفاخات حول العين.

المكونات

نصف كوب من الماء الساخن

كيسين من أكياس الشاي الأخضر

طريقة التحضير

قومي أولا بتحضير نصف كوب من الماء الساخن وضعي فيه كيس الشاي واتركيه لمدة 10 دقائق.

قومي بإزالة أكياس الشاي من الماء ثم ضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتي تبرد تماما.

ضعي أكياس الشاي الأخضر بعد ذلك علي عينيك الاثنين لمدة 20 دقيقة دون نزعها من عينك.

للحصول علي أفضل وأسرع نتيجة قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين يوميا ولمدة أسبوع.

ماسك النعناع

أوراق النعناع تحتوي علي كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يقوم بعلاج الهالات السوداء كما انه يعمل علي تحسن الجلد بشكل فعال.

المكونات

عدة ورقات قليلة من النعناع

القليل من قطرات الماء

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي ضعي ورق النعناع مع القليل من الماء وقومي بخلطه جيدا.

اخلطي النعناع جيدا حتي يصبح النعناع عجينة ناعمة ومفرومة.

قومي بعد ذلك بوضع خليط النعناع تحت عينك واتركيه لمده 15 دقيقة أسفل عينك.

قومي بغسل وجهك وعينك جيدا بالماء الفاتر بعد الانتهاء من الوقت الذي ذكرناه.

لتحصلي علي أفضل نتيجة قومي بوضع ذلك الماسك يوميا قبل النوم لمدة 10 أيام.

الوقاية من الهالات السوداء

هناك عدة أساليب وإرشادات سوف نتعرف عليها ويجب أتباعها لتجنب وجود الهالات السوداء حول وتحت العين.