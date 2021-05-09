طريقة عمل البيتزا السريعة بالفراخ في البيت وتحضيرها في عشرين دقيقة لعام 2021

تعتبر البيتزا السريعة بالفراخ من اشهى والذ الاكلات السريعة المنتشرة في مصر والسعودية والامارات والمغرب ودول الخليج والبلاد العربية، وهى من الأطعمة التي لها اقبال جماهيري كبير حيث يفضلها الكبار والصغار لطعمها ومذاقها الجيد، ويوجد بها سعرات حرارية وبروتينات ودهون مشبعة، والتي يستفيد منها الجسم حتى نكون بصحة جيدة، ويمكن تقديمها على مائدة الفطار او السحور في شهر رمضان المعظم لعزمات الأهل والأصدقاء، ويمكن عمل البيتزا بوصفات عديدة منها باللحمة والكاسترد والجبنة الرومي والتونة والمأكولات البحرية وطرق أخرى كثيرة، ومن السهل عمل البيتزا السريعة في المنزل بتكلفة قليلة وفي وقت زمني قياسي مثل المطاعم الكبرى، وسوف نتناول في موضوعنا هذا مكونات البيتزا السريعة بالفراخ من خلال موقع ثقفني ونتمنى أن تنال إعجابكم.

مكونات البيتزا السريعة بالفراخ

سوف نتحدث في مقالنا هذا عن مكونات البيتزا السريعة بالفراخ وهى كالتالي:-

نصف كيلو من صدور الفراخ.

ثلاثة اكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب لبن سائل.

بصلة كبيرة مبشورة.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الخل.

4 حبيات من الزيتون.

رشة خفيفة من الملح.

فلفل اخضر مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الجبنة الموتزريلا.

فص ثوم مهروس.

كاتشب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

طريقة عمل العجينة

سوف نتحدث عن طريقة عجينة البيتزا السريعة وهى كالآتي:-

يتم احضار وعاء بلاستك متوسط الحجم ونضع به الزيت والدقيق والبن السائل ورشة الملح والسكر والخميرة الفورية والبيكنج بودر ثم نقوم بسكب الماء الدافئ بجرعات متتالية. ثم نقوم بالعجن بواسطة المضراب على سرعة متوسطة حتى نحصل على عجينة مناسبة ثم نقوم بتغطية العجين بقطعة من القماش ونتركه لمدة عشر دقائق حتى تتخمر. يتم بعد ذللك استخدام العجينة لتجهيزها بمكونات الحشو.

طريقة التحضير

سوف نتناول في موضوعنا هذا طريقة عمل البيتزا السريعة بالفراخ وهى كما يلي:-