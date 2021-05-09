انجح بسكوت نشادر ممكن تعمليه للعيد بالمقادير المضبوطة والغريبة الناعمة بالسميد

تقاليد عيد الفطر المبارك عده أشياء جميله منها شراء الملابس وتنظيف المنزل والازدحام وما إلي ذلك لكن اهم شئ في عيد الفطر المبارك هو الذي يفضله جميع الأشخاص وهو بسكوت النشادر وكعك العيد وحيث يجتمع الأسرة كلها لتحضير وخبز كعك العيد والجميع يكنون سعيدا جدا في التحضير وسوف نتحدث الآن عن نوعين من كعك العيد وهما طريقة عمل بسكويت النشادر وطريقة عمل الغريبة وذلك ما سوف نوضحه لكم في الآتيبسكوت النشادر
المقادير بسكويت النشادر:
- 500 جرام زبدة
- 200 جرام سكر بمقدار كوب واحد
- عدد 5 بيض
- عدد 1 فانيليا
- 200 جرام حليب بمقدار كوب واحد
- نشادر بمقدار 1 معلقه كبيره
- دقيق بمقدار 750 جرام
- بيكينج بودر بمقدار نصف معلقة كبيره
- ملح بمقدار معلقة صغيرة
- نقوم بوضع الحليب في حلة وقم بتدفئته ونقوم بوضع النشادر والتقليب حتي تذوب
- نقوم بوضع السكر علي الزبدة ونخلطهم جيدا حتي تكون مثل الكريمة
- نقوم بوضع البيض الواحدة تلو الأخري ونضع الفانيليا ونضربهم ونضع حليب بالنشادر ونضربهم جيدا
- نقوم بوضع الدقيق والبيكينج بودر والملح في بوله ونخلطهم جيدا ونضعهم علي الخليط السابق ونضربهم جيدا حتي تكون العجينة ناعمه ومتماسكه
- نقوم بدهن صنية بالزيت ونضع العجينة في كيس حلواني خاص بالبسكويت
- نقوم برص البسكويت أو العجينة في الصنية ويجب أن يكون متساوي ونضعها في الفرن علي درجة حرارة 180 ونتركها لمدة 10 دقائق
- إذا كنت تستخدم ماكينة بسكويت يجب أن تضع عدد 1 كوب دقيق زيادة وتتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لكي تكون العجينة متماسكه
مقادير الغريبة:
- 250 جرام دقيق بمقدار كوبين
- 125 جرام سمنه بمقدار كوب واحد
- 75 جرام سكر بودره بمقدار نصف كوب
- فانليا بمقدار ربع معلقة صغيرة
- ذرة ملح
- مكسرات للتزيين
- نقوم بوضع السمنة والسكر بورده والفانيليا والملح في بوله ونضربهم جيدا حتي تحصل علي قوام مثل الكريمة
- نقوم بوضع الدقيق وتقلبهم بالمعلقة أو باليد حتي تصبح العجينة ناعمه
- نقوم بوضع العجين في الثلاجة لمدة ساعه
- نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة وترصا في الصينية ونشكلها لدوائر صغيرة ونضع المكسران في نصف الدائرة
- نقوم بإدخالها إلي الفرن علي درجة حرارة 120 ونتركها لمدة 10 دقائق مع العلم أن الون لن يتغير ويجب المتابعة المستمرة إلي أن تلاحظ أنها أصبحت جاهزه وتخرجها من الفرن وتتركها لتبرد
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تقاليد عيد الفطر المبارك عده أشياء جميله منها شراء الملابس وتنظيف المنزل والازدحام وما إلي ذلك لكن اهم شئ في عيد الفطر المبارك هو الذي يفضله جميع الأشخاص وهو بسكوت النشادر وكعك العيد وحيث يجتمع الأسرة كلها لتحضير وخبز كعك العيد والجميع يكنون سعيدا جدا في التحضير وسوف نتحدث الآن عن نوعين من كعك العيد وهما طريقة عمل بسكويت النشادر وطريقة عمل الغريبة وذلك ما سوف نوضحه لكم في الآتيبسكوت النشادر
المقادير بسكويت النشادر:
- 500 جرام زبدة
- 200 جرام سكر بمقدار كوب واحد
- عدد 5 بيض
- عدد 1 فانيليا
- 200 جرام حليب بمقدار كوب واحد
- نشادر بمقدار 1 معلقه كبيره
- دقيق بمقدار 750 جرام
- بيكينج بودر بمقدار نصف معلقة كبيره
- ملح بمقدار معلقة صغيرة
- نقوم بوضع الحليب في حلة وقم بتدفئته ونقوم بوضع النشادر والتقليب حتي تذوب
- نقوم بوضع السكر علي الزبدة ونخلطهم جيدا حتي تكون مثل الكريمة
- نقوم بوضع البيض الواحدة تلو الأخري ونضع الفانيليا ونضربهم ونضع حليب بالنشادر ونضربهم جيدا
- نقوم بوضع الدقيق والبيكينج بودر والملح في بوله ونخلطهم جيدا ونضعهم علي الخليط السابق ونضربهم جيدا حتي تكون العجينة ناعمه ومتماسكه
- نقوم بدهن صنية بالزيت ونضع العجينة في كيس حلواني خاص بالبسكويت
- نقوم برص البسكويت أو العجينة في الصنية ويجب أن يكون متساوي ونضعها في الفرن علي درجة حرارة 180 ونتركها لمدة 10 دقائق
- إذا كنت تستخدم ماكينة بسكويت يجب أن تضع عدد 1 كوب دقيق زيادة وتتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لكي تكون العجينة متماسكه
مقادير الغريبة:
- 250 جرام دقيق بمقدار كوبين
- 125 جرام سمنه بمقدار كوب واحد
- 75 جرام سكر بودره بمقدار نصف كوب
- فانليا بمقدار ربع معلقة صغيرة
- ذرة ملح
- مكسرات للتزيين
- نقوم بوضع السمنة والسكر بورده والفانيليا والملح في بوله ونضربهم جيدا حتي تحصل علي قوام مثل الكريمة
- نقوم بوضع الدقيق وتقلبهم بالمعلقة أو باليد حتي تصبح العجينة ناعمه
- نقوم بوضع العجين في الثلاجة لمدة ساعه
- نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة وترصا في الصينية ونشكلها لدوائر صغيرة ونضع المكسران في نصف الدائرة
- نقوم بإدخالها إلي الفرن علي درجة حرارة 120 ونتركها لمدة 10 دقائق مع العلم أن الون لن يتغير ويجب المتابعة المستمرة إلي أن تلاحظ أنها أصبحت جاهزه وتخرجها من الفرن وتتركها لتبرد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انجح بسكوت نشادر ممكن تعمليه للعيد بالمقادير المضبوطة والغريبة الناعمة بالسميد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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