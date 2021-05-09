انجح بسكوت نشادر ممكن تعمليه للعيد بالمقادير المضبوطة والغريبة الناعمة بالسميد

تقاليد عيد الفطر المبارك عده أشياء جميله منها شراء الملابس وتنظيف المنزل والازدحام وما إلي ذلك لكن اهم شئ في عيد الفطر المبارك هو الذي يفضله جميع الأشخاص وهو بسكوت النشادر وكعك العيد وحيث يجتمع الأسرة كلها لتحضير وخبز كعك العيد والجميع يكنون سعيدا جدا في التحضير وسوف نتحدث الآن عن نوعين من كعك العيد وهما طريقة عمل بسكويت النشادر وطريقة عمل الغريبة وذلك ما سوف نوضحه لكم في الآتي بسكوت النشادر بسكوت النشادر المقادير بسكويت النشادر: 500 جرام زبدة

200 جرام سكر بمقدار كوب واحد

عدد 5 بيض

عدد 1 فانيليا

200 جرام حليب بمقدار كوب واحد

نشادر بمقدار 1 معلقه كبيره

دقيق بمقدار 750 جرام

بيكينج بودر بمقدار نصف معلقة كبيره

ملح بمقدار معلقة صغيرة طريقة تحضير بسكويت النشادر: نقوم بوضع الحليب في حلة وقم بتدفئته ونقوم بوضع النشادر والتقليب حتي تذوب

نقوم بوضع السكر علي الزبدة ونخلطهم جيدا حتي تكون مثل الكريمة

نقوم بوضع البيض الواحدة تلو الأخري ونضع الفانيليا ونضربهم ونضع حليب بالنشادر ونضربهم جيدا

نقوم بوضع الدقيق والبيكينج بودر والملح في بوله ونخلطهم جيدا ونضعهم علي الخليط السابق ونضربهم جيدا حتي تكون العجينة ناعمه ومتماسكه

نقوم بدهن صنية بالزيت ونضع العجينة في كيس حلواني خاص بالبسكويت

نقوم برص البسكويت أو العجينة في الصنية ويجب أن يكون متساوي ونضعها في الفرن علي درجة حرارة 180 ونتركها لمدة 10 دقائق

إذا كنت تستخدم ماكينة بسكويت يجب أن تضع عدد 1 كوب دقيق زيادة وتتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لكي تكون العجينة متماسكه الغريبة

مقادير الغريبة: 250 جرام دقيق بمقدار كوبين

125 جرام سمنه بمقدار كوب واحد

75 جرام سكر بودره بمقدار نصف كوب

فانليا بمقدار ربع معلقة صغيرة

ذرة ملح

مكسرات للتزيين طريقة تحضير الغريبة: نقوم بوضع السمنة والسكر بورده والفانيليا والملح في بوله ونضربهم جيدا حتي تحصل علي قوام مثل الكريمة

نقوم بوضع الدقيق وتقلبهم بالمعلقة أو باليد حتي تصبح العجينة ناعمه

نقوم بوضع العجين في الثلاجة لمدة ساعه

نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة وترصا في الصينية ونشكلها لدوائر صغيرة ونضع المكسران في نصف الدائرة

نقوم بإدخالها إلي الفرن علي درجة حرارة 120 ونتركها لمدة 10 دقائق مع العلم أن الون لن يتغير ويجب المتابعة المستمرة إلي أن تلاحظ أنها أصبحت جاهزه وتخرجها من الفرن وتتركها لتبرد

مقادير الغريبة: الوسوم

تقاليد عيد الفطر المبارك عده أشياء جميله منها شراء الملابس وتنظيف المنزل والازدحام وما إلي ذلك لكن اهم شئ في عيد الفطر المبارك هو الذي يفضله جميع الأشخاص وهو بسكوت النشادر وكعك العيد وحيث يجتمع الأسرة كلها لتحضير وخبز كعك العيد والجميع يكنون سعيدا جدا في التحضير وسوف نتحدث الآن عن نوعين من كعك العيد وهما طريقة عمل بسكويت النشادر وطريقة عمل الغريبة وذلك ما سوف نوضحه لكم في الآتي بسكوت النشادر بسكوت النشادر المقادير بسكويت النشادر: 500 جرام زبدة

200 جرام سكر بمقدار كوب واحد

عدد 5 بيض

عدد 1 فانيليا

200 جرام حليب بمقدار كوب واحد

نشادر بمقدار 1 معلقه كبيره

دقيق بمقدار 750 جرام

بيكينج بودر بمقدار نصف معلقة كبيره

ملح بمقدار معلقة صغيرة طريقة تحضير بسكويت النشادر: نقوم بوضع الحليب في حلة وقم بتدفئته ونقوم بوضع النشادر والتقليب حتي تذوب

نقوم بوضع السكر علي الزبدة ونخلطهم جيدا حتي تكون مثل الكريمة

نقوم بوضع البيض الواحدة تلو الأخري ونضع الفانيليا ونضربهم ونضع حليب بالنشادر ونضربهم جيدا

نقوم بوضع الدقيق والبيكينج بودر والملح في بوله ونخلطهم جيدا ونضعهم علي الخليط السابق ونضربهم جيدا حتي تكون العجينة ناعمه ومتماسكه

نقوم بدهن صنية بالزيت ونضع العجينة في كيس حلواني خاص بالبسكويت

نقوم برص البسكويت أو العجينة في الصنية ويجب أن يكون متساوي ونضعها في الفرن علي درجة حرارة 180 ونتركها لمدة 10 دقائق

إذا كنت تستخدم ماكينة بسكويت يجب أن تضع عدد 1 كوب دقيق زيادة وتتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لكي تكون العجينة متماسكه الغريبة

مقادير الغريبة: 250 جرام دقيق بمقدار كوبين

125 جرام سمنه بمقدار كوب واحد

75 جرام سكر بودره بمقدار نصف كوب

فانليا بمقدار ربع معلقة صغيرة

ذرة ملح

مكسرات للتزيين طريقة تحضير الغريبة: نقوم بوضع السمنة والسكر بورده والفانيليا والملح في بوله ونضربهم جيدا حتي تحصل علي قوام مثل الكريمة

نقوم بوضع الدقيق وتقلبهم بالمعلقة أو باليد حتي تصبح العجينة ناعمه

نقوم بوضع العجين في الثلاجة لمدة ساعه

نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة وترصا في الصينية ونشكلها لدوائر صغيرة ونضع المكسران في نصف الدائرة

نقوم بإدخالها إلي الفرن علي درجة حرارة 120 ونتركها لمدة 10 دقائق مع العلم أن الون لن يتغير ويجب المتابعة المستمرة إلي أن تلاحظ أنها أصبحت جاهزه وتخرجها من الفرن وتتركها لتبرد

مقادير الغريبة:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انجح بسكوت نشادر ممكن تعمليه للعيد بالمقادير المضبوطة والغريبة الناعمة بالسميد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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