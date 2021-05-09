طريقة عمل الماكارون فى البيت بأسهل طريقة وأقل التكاليف وطعم رائع

طريقة عمل الماكارون، خطوات تحضير وإعداد تلك الحلويات المميزة بأسهل الإمكانيات واسرع طريقة تحضير الماكارون خصوصاً أن تلك الحلويات المميزة يبحث الكثيرين عن طريقة تحضيره لتقديمها مع الكحك والبسكويت فى المناسبات وخاصة فى عيد الفطر المبارك الذي يشتهر وبتميز بأنه موسم الحلويات والمعجنات لدى غالبية المطابخ العربية والكثير لا يعرف عن طريقة إعداد حلوى الماكارون الشهية لذا فى مقالنا سنقدم لكم طريقة إعداد حلوى الماكارون الرائعة والغنية بالعناصر الغذائية القيمة والمفيدة لصحة الإنسان.

مكونات ومقادير الماكارون

لتحضير حلوي الماكارون لا يتوجب عليكم الانزعاج والبحث عن الكثير من المقادير الغير مجودة فقط بأقل المقادير المتواجدة فى مطبخك يمكنك إعداد وتحضير حلوى الماكارون بأبسط الإمكانيات واسرع طريقة كل ما عليك هو تحضير المكونات التالية:

150 جرام من مسحوق بودرة اللوز.

100 جرام من بياض البيض.

150 جرام سكر مطحون ناعم.

مقدار واحد ملعقة كبيرة من السكر عادى.

50 جرام من الماء الفاتر.

50 جرام من ملون الجال أو البودره.

طريقة عمل الماكرون وخطوات تحضير حشو الماكارون

لتحضير حشو شكولاته طلاء الماكارون فى البداية نبدأ بطحن السكر الناعم مع اللوز جيداً ثم بعد ذلك نقوم بنخل الخليط فى وعاء سيتم استخدامه فى الخطوات التالية لتحضير الحشو وبعد ذلك نقوم بإضافة كمية بياض البيض التي تم ذكرها فى المقادير وملون الجال ونقوم بخلط تلك المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة ويصبح لدينا مزيج من العجين ونضع الخليط جانباً.

نحضر كاسرول ونقوم بوضع السكر العادي والماء ونتركه على النار حتى يغلي ويصل إلى درجة حرارة 115درجة مئوية.

نقوم بخفق بياض البيض ونقوم بإضافة السكر له على ثلاث دفعات ونظل نخفق على يصبح الخليط كمنقار العصفور ثم بعد ذلك نقوم بإضافة السيرو على هيئة خيط مع استمرار الخفق ليصبح بارد ثم بعد ذلك نقوم بإضافة المورانغ للخليط على ثلاث دفعات مع استمرار التحريك بهدوء فى اتجاه واحد ونضع الخليط فى جيب حلوانى خاص بالماكارون ويتم تشكيله على روق الطهي ونقوم بوضعه فى الفرن حتي تتم عملية التسوية وتترك لتجف لمدة نصف ساعة أو اكثر ونقوم بعملية طهي لها حتى تتم التسوية وتترك لتبرد وتلصق بها عن طريق الشيكولاته وتقدم بالهناء وبذلك قمنا بطريقة عمل الماكارون.