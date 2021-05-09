طريقة عمل بنيون فى المنزل بأبسط مقادير واسرع وقت وخطوات التحضير

طريقة عمل وتحضير بنيون فى المنزل بأقل الإمكانيات المتاحة وفى اسرع وقت ممكن تستطيعين تحضير وإعداد حلويات بنيون على الطريقة الجزائرية والتي بعشقها الأطفال ولا يستطيع مقاومتها من الكبار أيضاً حيث يكمن سر عشق البنيون فى مذاقة الرائع ومكوناته التي تجعله هش ويفضل الجميع تناول بنيون على الطريقة الجزائرية والذي لاقى انتشار واستحسان الكثير من المطابخ العربية واصبح مطال كبير ومحط بحث لكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير بنيون.

مقادير تحضير بنيون

تعتبر مكونات تحضير بنيون ذات فائدة عظيمة لبناء أجسام الأطفال لاحتوائها على عناصر غذائية قيمة جدا وسعرات حرارية منخفضة لا تسبب السمنة لذى الأطفال حيث يعد العسل أحد السكريات الآحادية التي تفيد الجسم ولا تساعد على زيادة الوزن والفول السودانى يحتوى على الفوليك اسد المفيد للأطفال والكبار والزبدة ايضاً لها دور كبير فى استفادة الجسد من قيمتها الغذائية المفيدة.

مكونات بنيون

لعمل بنيون في المنزل يكون معنا تلك المكونات:

عدد اثنان ملعقة كبيرة من حلوة الترك.

واحد كوب بسكويت مرحى”علبة بسكوت شاى”.

واحد ملعقة عسل كبيرة.

علبة حليب مكثف.

اثنين ملعقة زبدة.

كوب من الفول السوداني المقشر والمحمص.

كوب من جوز الهند.

مقدار 250 جرام من الشيكولاته الذائبة سوداء او بيضاء حسب الرغبة.

كوب من اللوز.

كوب فول سوداني أخر.

أربعة ملاعق من عسل النحل للمكون بعد تحضيره.

طريقة عمل بنيون في المنزل

طريقة عمل بنيون في المنزل تكون بإحضار إناء ووضع المكونات التي تم ذكرها فى الأعلى فى فقرة المقادير واختيار المكونات الجافة أولاً ثم القيام بوضع العسل على المكونات الجافة والتقليب الجيد للخليط حتى يصبح القوام متجانس لين.

بعد ذلك يتم إضافة الشيكولاته إلى الخيط وإضافة البسكويت المرحى والزبدة والحليب المكثف ويمكن عمل تلك الطريقة فى ماكينة تحضير الطعام عن طريق طحن البسكويت وإضافة الزبدة إليه وعجنهم ثم إضافة الحليب المكثف وبعد ذلك نقوم بإضافة الكاكاو وجوز الهند حتى يمتزج الخليط كله ويضبح عجين سهل التشكيل الى كرات براحة اليد وبعد ذلك نقوم بوضعها داخل الثلاجة لتتم عملية التبريد للكرات.

يتم خلط الكاكاو والفول السوداني المجروش مع كمية الشيكولاته السوداء حتى يتم تغطية حبت الفول السوداني ويمكن استخدام الشيكولاته البيضاء أيضاً فى حالة الرغبة لتحضير بنيون.