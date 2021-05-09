ما دوت الخليج اهمية ممارسة التمارين الرياضية في العيد

نسمع يومياً عن فوائد ممارسة التمارين الرياضية، لكن هل فكّرت يوماً ما دوت الخليج أهمية هذه الفوائد وأهمية ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تستفيدي منها خصوصاً بعد فترة العيد. لماذا ينصح بممارسة الرياضة؟ وما دوت الخليج فوائد ممارسة التمارين الرياضية للجسم؟ تابعينا في هذا المقال لتتعرّفي أكثر على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بحسب الخبراء المتخصصين في موقع مايو كلينك.

أهمية ممارسة التمارين الرياضية في العيد

تتحكم التمارين الرياضية في الوزن

التمارين الرياضية تساعد على منع الاكتساب المفرط للوزن في العيد أو المساعدة في الحفاظ على خسارة الوزن. عند الاشتراك في نشاط بدني، يحرق جسمك السعرات الحرارية. كلما زادت شدة النشاط، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها.

الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية على نحوٍ منتظم فكرة رائعة، لكن لا تقلقي إذا لم تجد قدرًا وافرًا من الوقت لممارسة التمارين الرياضية يوميًّا. أي قدر من النشاط خير من عدم القيام بأي نشاط مطلقًا. للحصول على فوائد التمارين الرياضية، كل ما عليك هو أن تكون أكثر نشاطًا على مدار اليوم، اصعدي مثلاً على الدرج بدلًا من ركوب المصعد أو سرّعي من مهامك الروتينية المنزلية. الثبات هو العنصر الأساسي.

ممارسة الرياضة تكافح الحالات المرضية الصحية والأمراض

ممارسة التمارين الرياضية تعزّز البروتينات الدهنية العالية الكثافة HDL أو الكوليستيرول "المفيد"، وتقلّل من الدهون الثلاثية غير الصحية. هذا الأثر ثنائي الاتجاه يُحافظ على تدفُّق دمكَ بسلاسة؛ مما يُقلِّل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويُساعد الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية في منع أو معالجة المشاكل الصحية مثل السكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري من النوع الثاني، والاكتئاب، والقلق وغيرها من الأمراض.

تحسّن ممارسة الرياضة الحالة المزاجية

التمارين الرياضية في صالة الألعاب أو المشي السريع يفيدك معنوياً. النشاط البدني يُحفِّز مواد كيميائية متعددة بالدماغ قد تجعلكَ أكثر سعادةً وراحةً وأقل شعورًا بالقلق. عندها، ستشعرين بشعور أفضل حيال مظهركَ ونفسكَ عند ممارسة التمارين الرياضة دوريًّا بانتظام، ما يُمكن أيضاً أن يُعزِّز ثقتك ويُحسِّن تقديركَ لذاتك.

التمارين تزيد الطاقة

التمارين الرياضية والنشاط البدني المعتاد تحسّن قوة عضلاتك وتعزّز قدرتك على التحملّ بعد التعب والإنهاك الذي يصيبك في العيد.

تعمل التمارين على إيصال الأكسجين والعناصر المغذية إلى أنسجة الجسم، وتساعد الجهاز القلبي الوعائي على العمل بشكل أكثر فاعلية. وحين تتحسن صحة القلب والرئتين، يصبح لديك المزيد من الطاقة للتعامل مع الأعمال اليومية.

تعزز ممارسة الرياضة النوم بشكل أفضل

هل تعاني من صعوبة في الحصول على نوم جيدّ خصوصاً بعد العديد من التغيرات في نمط ودورة النوم خلال شهر الصيام. يمكن أن يساعدك النشاط البدني المنتظم على الإخلاد إلى النوم أسرع ويجعل نومك عميقًا. ولكن لا تمارسي التمارين الرياضية بالقرب من موعد النوم وإلا أصبحت أكثر حيوية بحيث لا تستطيعين النوم.