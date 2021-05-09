هل الصوم مفيد لمرضى ارتجاع المريء وكيف يمكن للمريض أن يصوم بأمان، الصيام مفيد لمرضى ارتجاع المريء لأنه يساعد على تخفيف الأعراض المرتبطة باضطراب إنتاج الحمض، كما أن الارتجاع المريئي لا يفسد الصوم، وعلى مريض الارتجاع المريئي اتباع النصائح التالية للصوم بأمان.

نصائح لمرضى الارتجاع المريئي يجب مراعاتها خلال الصيام في رمضان:

جاء في موقع "مستشفى السعودي الألماني" مجموعة من الأمور والنصائح الطبية التي يجب على مريض الارتجاع المريئي تطبيقها للصيام بأمان وهي:

تقسيم وجبة إفطار رمضان إلى وجبات أصغر لتتجنّب الغثيان والقيء وعسر الهضم.

تجنّب شرب مشروبات الكافيين بعد الوجبات مباشرة، فهي تضر مرضى الارتجاع المريئي وتفاقم الحالة الصحية وتساهم في ظهور أعراضها كما تسبب عسر الهضم، ويمكن شربها بعد ساعتين من الإفطار على الأقل.

تجنّب النوم بعد السحور أو الإفطار مباشرة لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الأعراض عند مرضى الارتداد المعدي المريئي والقرحة الهضمية. انتظر لمدة ساعتين على الأقل بعد الوجبات قبل أن تخلد للنوم.

الحرص على تناول الفواكه والخضار الطازجة وخاصة الغنية بالألياف، وتجنّب الفواكه والخضار الحمضية.

ينصح مريض الارتجاع المريئي بتقليل تناول الأطعمة المُعالجة و المصنعة والوجبات الجاهزة والأطعمة الغنية بالدهون والتوابل والأطعمة المحلّاة فهي تزيد من أعراض الارتجاع المريئي.

يجب الإقلاع عن التدخين لأنه يؤدي إلى تفاقم ارتداد الحمض.

شرب الماء الكافي بكميات مناسبة على فترات متقاربة بين وجبة الإفطار ووجبة السحور.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.