ماهو الطرخون وماهي فوائده واضراره ومحاذير استخدامه، بداية من المهم معرفة أن الطرخون نبات عشبي أخضر يتميز بطعمه المميز، كما يتميز بفوائده التي تتحقق بفضل محتواه العالي من الألياف والكالسيوم و المعادن ومنها الحديد والمغنيسيوم والفسفور وكذلك السيلينيوم وحمض الفوليك.

فوائد الطرخون الصحية:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الفوائد التي يحققها تناول نبات الطرخون وهي:

يستخدم نبات الطرخون في علاج الغثيان خاصة بعد العمليات الجراحية من خلال تدليك عنق المريض بزيت الطرخون.

تناول الطرخون أو شرب الشاي المكون منه يساهم في استرخاء الأعصاب وتصفية الذهن وتحسين قدرات الدماغ.

يستخدم الطرخون في المساعدة على النوم الجيد فهو يقاوم الأرق ويحسن جودة النوم.

من فوائد الطرخون الصحية خفض مستويات سكر الدم خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأنسولين.

نكهة الطرخون وخواصه تساهم في فتح الشهية.

يحتوي الطرخون على عناصر مسكنة للآلام ولذلك يمكن استخدامه في علاج آلام العضلات والأسنان أو الصداع.

الطرخون من النباتات التي تعمل على تحسين الدورة الدموية بسبب محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن.

تدليك الجسم بزيت الطرخون يحسن البشرة ويمنحها رائحة جميلة ويعالج خشونة الجلد ويعالج آلام المفاصل.

شرب شاي الطرخون يمكن أن يساهم في تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء.

من فوائد الطرخون الصحية تحسين عملية الهضم و التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي.

أضرار الطرخون ومحاذير استخدامه:

بشكل عام لا يجب الإفراط في تناول الطرخون سوء كنبات أو كزيت، حتى لا يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

هنالك بعض الأشخاص يمكن أن يكون لديهم حساسية من الطرخون ويجب الانتباه لذلك.

الطرخون لا يناسب النساء الحوامل، والمرضعات، والأطفال.

الطرخون لا يناسب الأشخاص الذين يعانون من أمراض نزف الدم حيث يتسبب الطرخون بإبطاء عمليات تخثر الدم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.