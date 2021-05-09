لعيد الفطر طريقة المعمول بالتمر

طريقة المعمول بالتمر، المعمول بالتمر من الحلويات التي تقدم في أيام العيد ولا مانع في تحضيره في أي وقت طوال السنة فهو من الحلويات التي تتميز بمذاق فاخر ولذيذ يمكن تناولها بجانب القهوة أو الشاي في أي وقت وهذه هي طريقة تحضير معمول التمر ومكوناته. مقادير معمول التمر للعيد مكونات عجينة المعمول دقيق بني: 3 كوب ونصف.

ماء بارد: ¾ كوب.

سمن حيواني بارد: كوب واحد.

سكر كاسترد: ¾ كوب.

خميرة فورية: 1 ملعقة ذات حجم صغير. مكونات حشو معمول التمر قرفة ناعمة: ¼ ملعقة ذات حجم صغير.

تمر مهروس ناعم: ½ كيلو جرام.

هيل ناعم: رشة بسيطة.

فستق مطحون ناعم: كوب كامل. طريقة عمل معمول التمر للعيد مقادير معمول التمر للعيد مكونات عجينة المعمولمكونات حشو معمول التمرطريقة عمل معمول التمر للعيد نجهز عجينة معمول التمر فنضع الدقيق مع السمن في طبق عميق ونقلب حتى يختفي السمن. نضيف ربع المقدار من سكر الكاسترد ونخلط جيدًا حتى يختفي السكر وتصبح العجينة متماسكة ومن ثم توضع العجينة في الثلاجة ربع ساعة لكي ترتاح. وفي كوب نظيف نضع ماء مع الخميرة والمتبقي من سكر الكاسترد ونستخدم الملعقة للتقليب الجيد لكي يذوب السكر. نتجه لإخراج العجينة من الثلاجة لنضيف إليها الخليط السابق ونعجنهم ببطء وتوضع العجينة بالثلاجة نصف ساعة أخرى. نجهز حشوة معمول التمر فنخلط التمر المهروس مع الهيل والقرفة باستخدام الأصابع بعد دهنها بالزيت. على سطح نظيف نضع مقدار زيت بسيط لوضع الحشوة على السطح وعدم التصاقها به. ونأخذ قطع صغير والدائرة من العجين ولفها جيدًا. نعيد إخراج عجينة المعمول من الثلاجة وتقطع لعدة أجزاء نستخدم الجزء الأول لتقطيعه مثل الشكل الأسطواني ونستخدم السكين للتقطيع بشكل دائري متوسط. نضغط على دائرة عجين التمر لتصبح مثل القرص ونأخذ كرات الحشو ونضعها بمنتصف عجينة المعمول بكل قرص ونغلقه جيدًا. وفي جهاز تقطيع المعمول نضع كل قرص لكي يأخذ شكل المعمول وعندما نرفعه من الجهاز نرش عليه الفستق المبشور. وفي صينية الفرن المجهزة معنا نرش مقدار دقيق بسيط ونرص كرات المعمول وتوضع بالفرن عشر دقائق لتصبح ذهبية اللون. الوسوم

طريقة المعمول بالتمر، المعمول بالتمر من الحلويات التي تقدم في أيام العيد ولا مانع في تحضيره في أي وقت طوال السنة فهو من الحلويات التي تتميز بمذاق فاخر ولذيذ يمكن تناولها بجانب القهوة أو الشاي في أي وقت وهذه هي طريقة تحضير معمول التمر ومكوناته. مقادير معمول التمر للعيد مكونات عجينة المعمول دقيق بني: 3 كوب ونصف.

ماء بارد: ¾ كوب.

سمن حيواني بارد: كوب واحد.

سكر كاسترد: ¾ كوب.

خميرة فورية: 1 ملعقة ذات حجم صغير. مكونات حشو معمول التمر قرفة ناعمة: ¼ ملعقة ذات حجم صغير.

تمر مهروس ناعم: ½ كيلو جرام.

هيل ناعم: رشة بسيطة.

فستق مطحون ناعم: كوب كامل. طريقة عمل معمول التمر للعيد مقادير معمول التمر للعيد مكونات عجينة المعمولمكونات حشو معمول التمرطريقة عمل معمول التمر للعيد نجهز عجينة معمول التمر فنضع الدقيق مع السمن في طبق عميق ونقلب حتى يختفي السمن. نضيف ربع المقدار من سكر الكاسترد ونخلط جيدًا حتى يختفي السكر وتصبح العجينة متماسكة ومن ثم توضع العجينة في الثلاجة ربع ساعة لكي ترتاح. وفي كوب نظيف نضع ماء مع الخميرة والمتبقي من سكر الكاسترد ونستخدم الملعقة للتقليب الجيد لكي يذوب السكر. نتجه لإخراج العجينة من الثلاجة لنضيف إليها الخليط السابق ونعجنهم ببطء وتوضع العجينة بالثلاجة نصف ساعة أخرى. نجهز حشوة معمول التمر فنخلط التمر المهروس مع الهيل والقرفة باستخدام الأصابع بعد دهنها بالزيت. على سطح نظيف نضع مقدار زيت بسيط لوضع الحشوة على السطح وعدم التصاقها به. ونأخذ قطع صغير والدائرة من العجين ولفها جيدًا. نعيد إخراج عجينة المعمول من الثلاجة وتقطع لعدة أجزاء نستخدم الجزء الأول لتقطيعه مثل الشكل الأسطواني ونستخدم السكين للتقطيع بشكل دائري متوسط. نضغط على دائرة عجين التمر لتصبح مثل القرص ونأخذ كرات الحشو ونضعها بمنتصف عجينة المعمول بكل قرص ونغلقه جيدًا. وفي جهاز تقطيع المعمول نضع كل قرص لكي يأخذ شكل المعمول وعندما نرفعه من الجهاز نرش عليه الفستق المبشور. وفي صينية الفرن المجهزة معنا نرش مقدار دقيق بسيط ونرص كرات المعمول وتوضع بالفرن عشر دقائق لتصبح ذهبية اللون.

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