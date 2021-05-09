طريقة عمل أحمر الشفاه الطبيعي بخطوات سهلة بالمنزل

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أحمر الشفاه ، أكثر أنواع مستحضرات التجميل استهلاكًا حول العالم، ويحتوي على ألوان عديدة حيث تختار كل سيدة ما يناسب بشرتها، ومع ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل، تبحث الكثير من السيدات عن طرق تحضيرها في المنزل، حتى توفر على نفسها قيمة هذه المستحضرات، وتضمن أن تكون مصنوعة من مواد طبيعية، ولا تحتوي على مواد كيميائية تضر بالجلد في المستقبل، وتحضير روج الشفاه وكريم الأساس في المنزل سهل للغاية، ولا يحتاج منا وقت أو جهد كبير، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بصناعته بنفسها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أحمر الشفاه بالمنزل بأبسط الخطوات وأقل الإمكانيات والتكاليف.
مكونات أحمر الشفاه
يحتوي هذا النوع من مستحضرات التجميل على مكونات بسيطة ومتوفرة بالأسواق وفي المنزل وهى كما يلي:-
- 1 ملعقة صغيرة شمع الكرنوبا النباتي.
- 1 ملعقة صغيرة شمع الأرز.
- ثلاثة ملاعق صغيرة زبدة شيا عضوية مكررة.
- 1 ملعقة صغيرة شمع كانديلا.
- ملعقتان صغيرتان زيت خروع عضوي.
- 1 ملعقة صغيرة زيت بذور الكاميليا.
- 1 ملعقة صغيرة ألوان طبيعية حسب الرغبة، ويتم شراء الألوان من محل.
- قالب من السيليكون لروج الشفاه، ويتم شرائه من المتجر.
- أنبوب أحمر شفاه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير أحمر الشفاه بالمنزل من خلال إتباع الخطوات التالية:-
- نقوم بوضع زبدة الشيا، والشمع، والزيوت في إناء لإذابتها على نار خفيفة.
- نقوم بوضع اللون الطبيعي الذي قمنا باختياره، سواء كان أحمر أو بني أو وردي، ونخلطه مع بقية المكونات الأخرى.
- نقوم بصب المزيج السابق في قالب روج الشفاه الفارغ.
- من الأفضل أن نقوم بوضع الروج في الثلاجة مدة خمسة عشر دقيقة حتى يتجمد.
- من الأفضل أن نقوم بنقل أحمر الشفاه إلى أنبوب أخر.
فوائد أحمر الشفاه
توجد العديد من الفوائد عند وضع روج الشفاه وهى كالتالي:-
- يعمل على زيادة ثقة المرأة في نفسها، ويجعلها متميزة وقوية وتلفت انتباه زوجها لها.
- يجعل المرأة أصغر سنًا، لأن بشرة المرأة مع التقدم في العمر تذبل وتصبح أقل إشراقًا، ووضع المكياج المناسب يجعلها أكثر جاذبية، ويمنحها إطلالة الشباب.
- يجعل المرأة أكثر جاذبية، حيث أشارت الدراسات أن الرجال ينجذبون نحو السيدات اللاتي يضعن روج الشفاه.
يجب إتباع الخطوات التالية عند استخدام أحمر الشفاه وهى كالتالي:-
- يجب القيام بتقشير الشفاه قبل وضع الروج لإزالة الجلد الميت والقشور، وعند القيام بهذه الخطوة يجب استخدام فرشاة أسنان ناعمة ونغمسها بخليط العسل والسكر، ثم ندلك الشفاه بحركة دائرية لمدة دقيقة، ثم نقوم بتجفيف الشفاه ونرطبها ببلسم.
- نقوم بوضع طبقة من كريم الأساس على الشفتين ونوزعها بالإسفنجة، حتى نحتفظ بالروج لفترة طويلة.
- نقوم بتحديد الشفتين بقلم هايلايتر، وندمجه مع البشرة وأطراف الشفاه قليلًا.
- نقوم باستخدام بودرة لامعة أو قلم هايلايتر وضعي، ونضعه في منتصف الشفاه فقط حتى يعكس الضوء فتبدو الشفاه كبيرة.
الوسوم
أحمر الشفاه ، أكثر أنواع مستحضرات التجميل استهلاكًا حول العالم، ويحتوي على ألوان عديدة حيث تختار كل سيدة ما يناسب بشرتها، ومع ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل، تبحث الكثير من السيدات عن طرق تحضيرها في المنزل، حتى توفر على نفسها قيمة هذه المستحضرات، وتضمن أن تكون مصنوعة من مواد طبيعية، ولا تحتوي على مواد كيميائية تضر بالجلد في المستقبل، وتحضير روج الشفاه وكريم الأساس في المنزل سهل للغاية، ولا يحتاج منا وقت أو جهد كبير، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بصناعته بنفسها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أحمر الشفاه بالمنزل بأبسط الخطوات وأقل الإمكانيات والتكاليف.
مكونات أحمر الشفاه
يحتوي هذا النوع من مستحضرات التجميل على مكونات بسيطة ومتوفرة بالأسواق وفي المنزل وهى كما يلي:-
- 1 ملعقة صغيرة شمع الكرنوبا النباتي.
- 1 ملعقة صغيرة شمع الأرز.
- ثلاثة ملاعق صغيرة زبدة شيا عضوية مكررة.
- 1 ملعقة صغيرة شمع كانديلا.
- ملعقتان صغيرتان زيت خروع عضوي.
- 1 ملعقة صغيرة زيت بذور الكاميليا.
- 1 ملعقة صغيرة ألوان طبيعية حسب الرغبة، ويتم شراء الألوان من محل.
- قالب من السيليكون لروج الشفاه، ويتم شرائه من المتجر.
- أنبوب أحمر شفاه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير أحمر الشفاه بالمنزل من خلال إتباع الخطوات التالية:-
- نقوم بوضع زبدة الشيا، والشمع، والزيوت في إناء لإذابتها على نار خفيفة.
- نقوم بوضع اللون الطبيعي الذي قمنا باختياره، سواء كان أحمر أو بني أو وردي، ونخلطه مع بقية المكونات الأخرى.
- نقوم بصب المزيج السابق في قالب روج الشفاه الفارغ.
- من الأفضل أن نقوم بوضع الروج في الثلاجة مدة خمسة عشر دقيقة حتى يتجمد.
- من الأفضل أن نقوم بنقل أحمر الشفاه إلى أنبوب أخر.
فوائد أحمر الشفاه
توجد العديد من الفوائد عند وضع روج الشفاه وهى كالتالي:-
- يعمل على زيادة ثقة المرأة في نفسها، ويجعلها متميزة وقوية وتلفت انتباه زوجها لها.
- يجعل المرأة أصغر سنًا، لأن بشرة المرأة مع التقدم في العمر تذبل وتصبح أقل إشراقًا، ووضع المكياج المناسب يجعلها أكثر جاذبية، ويمنحها إطلالة الشباب.
- يجعل المرأة أكثر جاذبية، حيث أشارت الدراسات أن الرجال ينجذبون نحو السيدات اللاتي يضعن روج الشفاه.
يجب إتباع الخطوات التالية عند استخدام أحمر الشفاه وهى كالتالي:-
- يجب القيام بتقشير الشفاه قبل وضع الروج لإزالة الجلد الميت والقشور، وعند القيام بهذه الخطوة يجب استخدام فرشاة أسنان ناعمة ونغمسها بخليط العسل والسكر، ثم ندلك الشفاه بحركة دائرية لمدة دقيقة، ثم نقوم بتجفيف الشفاه ونرطبها ببلسم.
- نقوم بوضع طبقة من كريم الأساس على الشفتين ونوزعها بالإسفنجة، حتى نحتفظ بالروج لفترة طويلة.
- نقوم بتحديد الشفتين بقلم هايلايتر، وندمجه مع البشرة وأطراف الشفاه قليلًا.
- نقوم باستخدام بودرة لامعة أو قلم هايلايتر وضعي، ونضعه في منتصف الشفاه فقط حتى يعكس الضوء فتبدو الشفاه كبيرة.
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