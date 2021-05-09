طريقه السابليه في 10 دقائق ب3 مكونات فقط من حلاوته مش هتبطلي تعمليه أبدا

السابليه من حلويات العيد هي وكعك العيد من العادات والتقاليد التي يحبها المجتمع في عيد الفطر المبارك ويوجد أصناف كثيره جدا من الأصناف الجميلة مثل الغريبة وكعك بعجوي وكعك بالشكولاتة والسكوت وكعك السابليه والكعك الناعم ونحن سوف نتحدث اليوم عن كعك السابليه والكعك الناعم ولهم مذاق جميل جدا وسوف نشرح لكم طريقة عمل وتحضير كعك السابليه والكعك الناعم ويجب تحضير العناصر المطلوبة جيد للحصول علي المذاق الرائع السابليه مقادير السابليه: 300 جرام دقيق بعدد 3 كوب إلا ربع

200 جرام زبده بارده بعدد كوب واحد

100 جرام سكر بودره بعدد كوب إلا ربع

ذرة ملح

فانيليا نضع رشه قليل

مربي أو نوتيلا حسب الرغبة

صفار بيض عدد 2 طريقة تحضير السابلية: نقوم بضرب السكر بودره مع الزبدة جيدا حتي تعطي قوام فاتح

نقوم بقسمه العجين ونضع معلقة كاكاو كبيره مع نصف معلقة زبدة ونضربها جيدا

نقوم بوضع صفار البيض مع الفانيليا وقليل من الملح ونضع الدقيق وتقلب المكونات حتي تختلط ببعضها جيدا

نقوم بتغطية العجين ووضعة في الثلاجة لمده لا تزيد عن نصف ساعه

نقوم بفرد العجين وفرده ونضعه بين ورقتين من الزبدة أو كيسين نايلون ويكون السمك نصف سم بالتقريب

نقوم باستخدام أي شئ دائري ونقطع بها العجين علي أشكال دوائر ونقوم بدهن زيت قليل في الصنية التي سوف نضع بها العجين ونستخدم القاطع الدائرية ونضع بها العجين

نقوم بوضع الصينية في الفرن وضبطه علي درجة حرارة 180 وعندما يصبح لون العجين ذهبيا فاتحا نخرجه من الفرن ونتركه حتي يبرد الكعك الناعم

السابليه مقادير السابليه:طريقة تحضير السابلية: مقادير الكعك الناعم: 1 كيلو دقيق

بيكينج بودر عدد 1 معلقه كبيرة

500جرام سمنه بعدد 3 كوب إلا ربع

رائحة كعك عدد 1 معلقه كبيرة

200 مل جرام من اللبن بعدد 1 كوب

سكر بودره بعدد 2 معلقة كبيره

سمسم محمص بعدد 2 معلقة كبيره طريقة تحضير الكعك الناعم: نقوم بوضع السمنة و السكر بودره في بوله ونقوم بضربهم باستخدام مضرب يدوي حتي يعطي قوام كريمي

نقوم بوضع الدقيق والبيكينج بودر والملح والسمسم و ورائحة الكعك في طبق أخر ونخلطهم جيدا وبعد ذلك نضع السمنة ونخلطهم مجددا حتي يكون مزيج واحد ويجب فعل ذلك جيدا لكي يعطي كعك ناعم

نقوم بوضع الحليب ونقلبه برفق

نقوم بوضع العجينة علي شكل كرات متساويه ونتراك لمدة ربع ساعه

نقوم بحشو العجينة العجوي أو المسرات أو أي شئ ونغلقهم جيدا ونشكلها في قوالب الكعك

نقوم بوضع الكعك في الصواني ولا نجعل الكعك متلاصق وندخله الفرن وتكون درجه حرارة الفرن 180 ونتركه لمدة 25 دقيقة الوسوم

السابليه من حلويات العيد هي وكعك العيد من العادات والتقاليد التي يحبها المجتمع في عيد الفطر المبارك ويوجد أصناف كثيره جدا من الأصناف الجميلة مثل الغريبة وكعك بعجوي وكعك بالشكولاتة والسكوت وكعك السابليه والكعك الناعم ونحن سوف نتحدث اليوم عن كعك السابليه والكعك الناعم ولهم مذاق جميل جدا وسوف نشرح لكم طريقة عمل وتحضير كعك السابليه والكعك الناعم ويجب تحضير العناصر المطلوبة جيد للحصول علي المذاق الرائع السابليه مقادير السابليه: 300 جرام دقيق بعدد 3 كوب إلا ربع

200 جرام زبده بارده بعدد كوب واحد

100 جرام سكر بودره بعدد كوب إلا ربع

ذرة ملح

فانيليا نضع رشه قليل

مربي أو نوتيلا حسب الرغبة

صفار بيض عدد 2 طريقة تحضير السابلية: نقوم بضرب السكر بودره مع الزبدة جيدا حتي تعطي قوام فاتح

نقوم بقسمه العجين ونضع معلقة كاكاو كبيره مع نصف معلقة زبدة ونضربها جيدا

نقوم بوضع صفار البيض مع الفانيليا وقليل من الملح ونضع الدقيق وتقلب المكونات حتي تختلط ببعضها جيدا

نقوم بتغطية العجين ووضعة في الثلاجة لمده لا تزيد عن نصف ساعه

نقوم بفرد العجين وفرده ونضعه بين ورقتين من الزبدة أو كيسين نايلون ويكون السمك نصف سم بالتقريب

نقوم باستخدام أي شئ دائري ونقطع بها العجين علي أشكال دوائر ونقوم بدهن زيت قليل في الصنية التي سوف نضع بها العجين ونستخدم القاطع الدائرية ونضع بها العجين

نقوم بوضع الصينية في الفرن وضبطه علي درجة حرارة 180 وعندما يصبح لون العجين ذهبيا فاتحا نخرجه من الفرن ونتركه حتي يبرد الكعك الناعم

السابليه مقادير السابليه:طريقة تحضير السابلية: مقادير الكعك الناعم: 1 كيلو دقيق

بيكينج بودر عدد 1 معلقه كبيرة

500جرام سمنه بعدد 3 كوب إلا ربع

رائحة كعك عدد 1 معلقه كبيرة

200 مل جرام من اللبن بعدد 1 كوب

سكر بودره بعدد 2 معلقة كبيره

سمسم محمص بعدد 2 معلقة كبيره طريقة تحضير الكعك الناعم: نقوم بوضع السمنة و السكر بودره في بوله ونقوم بضربهم باستخدام مضرب يدوي حتي يعطي قوام كريمي

نقوم بوضع الدقيق والبيكينج بودر والملح والسمسم و ورائحة الكعك في طبق أخر ونخلطهم جيدا وبعد ذلك نضع السمنة ونخلطهم مجددا حتي يكون مزيج واحد ويجب فعل ذلك جيدا لكي يعطي كعك ناعم

نقوم بوضع الحليب ونقلبه برفق

نقوم بوضع العجينة علي شكل كرات متساويه ونتراك لمدة ربع ساعه

نقوم بحشو العجينة العجوي أو المسرات أو أي شئ ونغلقهم جيدا ونشكلها في قوالب الكعك

نقوم بوضع الكعك في الصواني ولا نجعل الكعك متلاصق وندخله الفرن وتكون درجه حرارة الفرن 180 ونتركه لمدة 25 دقيقة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقه السابليه في 10 دقائق ب3 مكونات فقط من حلاوته مش هتبطلي تعمليه أبدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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