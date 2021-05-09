خلطة إزالة الشعر المذهلة من الوجه والجسم بدون ألم وبأسرع وقت

خلطة إزالة الشعر ، من الخلطات الطبيعية التي تحل مشاكل الشعر الزائد التي تواجه السيدات وتسبب لهم الأحراج والإزعاج، وتتطلب منهم وقت ومجهود في نزع الشعر من الجسم، فيلجاً إلي الصالونات والمراكز التجميل، تعمل الخلطة على إخفاء الشعر من جميع المناطق الجسم الحساسة ومنع ظهوره مرة ثانية، وهى تساعد على تنعيمها الجلد وتمنحها ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال، تغلغل الخلطة داخل مسام الجلد فتعمل على ضعف الشعر ونزعها من جذورها، تعرف الخلطة بمفعولها القوي الذي يساعد على عدم ظهور الشعر مرة أخرى، وهى أفضل من الكريمات التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب تهيج الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة إزالة الشعر المذهلة بدون ألم بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات خلطة إزالة الشعر

تتكون الخلطة من بعض المكونات الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الزبادي. ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة إزالة الشعر المذهلة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع جميع المكونات مع بعضها ونخلطهم جيدًا.

ثم نقوم بدهن المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نمسح الخليط بعكس نمو الشعر حتى تزيل الشعر تمامًا من المنطقة.

بعد ذلك نغسل الجسم بالماء البارد حتى لا نسبب تهيج الجلد.

نكرر وضع الخلطة على الجسم حتى نحصل على نتائج أفضل النتائج.

طريقة عمل كريم سحري لإزالة شعر الوجه

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع ملعقة من السكر، وملعقة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بفرك الوجه جيدًا حتى نتخلص من الشعيرات الصغيرة.

نحضر طبق صغير ونضع ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من الملح الخشن ونقلبهم مع بعض حتى تختلط المكونات مع بعض.

نقوم بدهن الوجه بالخليط، ثم نفركه بحركة دائرية في عكس نمو الشعر حتى نتخلص من الشعر كله.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء، ثم نكرر وضع الخلط لمدة ثلاث أيام على التوالي حتى نتخلص من الشعر نهائيًا.

خلطة النشا والليمون لإزالة الشعر