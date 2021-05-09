خلطة كنتاكي الاصلية الجبارة مقرمشه بدون ماتشرب زيت باسرار وتكات المطاعم الفخمة

خلطة كنتاكي مَن منا لا يحب التغير والتجديد وتُعتبر خلطة كنتاكي من ألذ وأطيب خلطات التي يمكن بها طهي الفراخ ويمكن أيضًا استخدامها في تتبيل أي نوع من أنواع الطيور الأخرى وهي جديدة يمكن أن تحضريها لتحبيب أطفالك في تناول الطيور المختلفة ومنعهم من شرائها من الخارج كي تضمني صحتها ونظافتها وفي هذا المقال إليكم بعض الوصفات الناجحة لتحضيرها. خلطة كنتاكي :- خلطة كنتاكي :- مكونات الخلطة الأولى:- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة قرفة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة قرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

٢ بيضة.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة سبع بهارات. طريقة التحضير:- في البداية نقوم بسلق دبابيس الفراخ وإخراجها من الشوربة وتصفيتها جيدًا.

في وعاء عميق يأخذ كل كمية الدبابيس نضع الدقيق والبهارات كلها ونضع عليهم نصف كوب الماء والبيضتين.

نخلطهم جيدًا حتى نحصل على خليط يشبه خليط الكيكة في قوامه ثم نبدأ في وضع الفراخ فيه وتركهم بداخل الخلطة ساعتين على الأقل. مكونات الخلطة الثانية:- ٢ كوب دقيق.

ملعقة ببريكا.

ملعقة صغيرة فلفل اسود وملح

ملعقة صغيرة كاري وكركم.

ملعقة صغيرة بهارات وثوم وبصل بودر.

ملعقة صغيرة قرفة. طريقة التحضير:- نقوم بخلط كل المكونات مع بعضها البعض حتى يمتزجوا.

نقوم بإخراج الفراخ من الخلطة الأولى ووضعها في الخلطة الثانية ثم نضعها في الخلطة الأولى ومرة أخرى في خليط الدقيق.

نكرر هذه العملية حتى تنتهي من تتبيل كل الكمية.

في مقلاة على النار نضع بها زيت غزير ونتركه حتى يغلي ثم نبدأ في وضع قطع الفراخ فيه وتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الاصفر.

تكون هكذا جاهزة للتقديم مع السلطات ويفضل أن تكون ساخنة. طريقة التحضير:-مكونات الخلطة الثانية:-طريقة التحضير:- الوسوم

خلطة كنتاكي مَن منا لا يحب التغير والتجديد وتُعتبر خلطة كنتاكي من ألذ وأطيب خلطات التي يمكن بها طهي الفراخ ويمكن أيضًا استخدامها في تتبيل أي نوع من أنواع الطيور الأخرى وهي جديدة يمكن أن تحضريها لتحبيب أطفالك في تناول الطيور المختلفة ومنعهم من شرائها من الخارج كي تضمني صحتها ونظافتها وفي هذا المقال إليكم بعض الوصفات الناجحة لتحضيرها. خلطة كنتاكي :- خلطة كنتاكي :- مكونات الخلطة الأولى:- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة قرفة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة قرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

٢ بيضة.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة سبع بهارات. طريقة التحضير:- في البداية نقوم بسلق دبابيس الفراخ وإخراجها من الشوربة وتصفيتها جيدًا.

في وعاء عميق يأخذ كل كمية الدبابيس نضع الدقيق والبهارات كلها ونضع عليهم نصف كوب الماء والبيضتين.

نخلطهم جيدًا حتى نحصل على خليط يشبه خليط الكيكة في قوامه ثم نبدأ في وضع الفراخ فيه وتركهم بداخل الخلطة ساعتين على الأقل. مكونات الخلطة الثانية:- ٢ كوب دقيق.

ملعقة ببريكا.

ملعقة صغيرة فلفل اسود وملح

ملعقة صغيرة كاري وكركم.

ملعقة صغيرة بهارات وثوم وبصل بودر.

ملعقة صغيرة قرفة. طريقة التحضير:- نقوم بخلط كل المكونات مع بعضها البعض حتى يمتزجوا.

نقوم بإخراج الفراخ من الخلطة الأولى ووضعها في الخلطة الثانية ثم نضعها في الخلطة الأولى ومرة أخرى في خليط الدقيق.

نكرر هذه العملية حتى تنتهي من تتبيل كل الكمية.

في مقلاة على النار نضع بها زيت غزير ونتركه حتى يغلي ثم نبدأ في وضع قطع الفراخ فيه وتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الاصفر.

تكون هكذا جاهزة للتقديم مع السلطات ويفضل أن تكون ساخنة. طريقة التحضير:-مكونات الخلطة الثانية:-طريقة التحضير:-

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