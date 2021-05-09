طريقه عمل مكرونه اسناكس اسرع مقرمشات للأطفال تسالي العيد بنكهات مختلفة الطعم

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 1442 -2021 واجتماع الأهل والأحباب ويفضلون تسالي العيد وهي مقرمشات كثيرة، منها نقدم طريقه عمل مكرونه اسناكس المقرمشه، والتي تعد من التسالي الخفيفة وسهله التحضير، وتعمل علي ألتسليه في أوقات الفراغ، ويحبها الكبار والصغار، وهي خاليه من المواد الحافظة وذات نكهات مختلفه، وتحضيرها لا يستغرق سوا بعض الوقت، ومن الممكن إن نضيف نكهات ألجبنه ،ألجبنه المتبلة، الشطه والليمون.

طريقه عمل مكرونه اسناكس ومكوناتها

من حلويات العيد عمل بسكويت العيد، وأجمل طريقة بسكويت بالقشطة، ولكي تقومين بتحضير مقرمشات للأطفال وبنكهات مختلفة يفضلونها يجب من تجهيز المكونات الأتية:

مكرونه (حسب الرغبة)

معلقه 1 زيت

معلقه1 ملح

نكهات (حسب الرغبة)

2 معلقه نشا

معلقه1 بيكينج بودر

نحضر وعاء به ماء ونضعه علي النار حتي الغليان نضع معلقه الزيت في الماء نضيف المكرونه بعد غليان الماء حتي يتم سلق المكرونه نقوم بتصفية المكرونه جيدا حتا تبرد نحضر صنية نضع فيها المكرونه ونضيف عليها 2 معلقه نشا و1معلقه بيكينج بودر ونقلب المكرونه جيدا بحيث يكون كل المكرونه عليها نشا والبيكينج بودر ثم نحضر وعاء به زيت ونضعه علي النار حتا يغلي الزيت وبعد ذلك نقوم بوضع المكرونه نخرج المكرونه بعد تسويتها في الزيت وبعد ذلك نضع علي المكرونه النكهات حسب الرغبة ثم تقدم للأكل

خطوات تحضير مكرونه اسناكس المقرمشةأطباق تسالي العيد مكرونة مقرمشة

يمكنك عمل أطباق تسالي العيد التي يفضلها الأطفال وتكون مقرمشة بالطريقة السابقة، ووضع النكهات فوقها مثل توابل البابريكا، وتوجد توابل الدجاج والكاري، أو ملح وفلفل لإكسابها طعم ومذاق روعة بحسب ما يفضلها الأطفال.

هي وجبه أساسية في تتابع الحميه الغذائية وهي تودي للشعور ب الشبع طوال الوقت تساعد الجسم في الحفاظ علي معدلات الحرق

فوائد مكرونه اسناكس

بسهولة حضري تسالي العيد في المنزل بدلا من شراؤها من المحلات بأسعار مرتفعة وبحسب الطعم المفضل، ويمكنك البحث على النت عن طريقه عمل مكرونه اسناكس للشيف الشربيني والتي يسميها البعض فشار المكرونة أو مقرمشات للاطفال والشيتوس.

مجموعة صور مكرونة مقرمشة

هذه مجموعة من سناكس المكرونة المقرمشة الجميلة