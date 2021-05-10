طريقة عمل الغريبة في البيت بكل سهولة وفي 10 دقائق فقط

تعد الغريبة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فتتسم بالمذاق الجيد وسهولة التحضير وترغب كل سيدة أن تحضر مأكولاتها في منزلها بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل الغريبة الناعمة. طريقة عمل الغريبة الناعمة طريقة عمل الغريبة الناعمة المكونات أربعة أكواب من الدقيق.

كأس من السكر الناعم.

كأسان من السمن.

مكسرات للتزيين.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح. طريقة تحضير الغريبة الناعمة يتم خلط السمن جيداً لحين أن يتغير لونه إلى اللون الأبيض. بعد ذلك يتم إضافة السكر مع الاستمرار في الخلط لحين أن يختلط الخليط بشكل جيد. يتم وضع الدقيق بصورة تدريجية مع الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة هشة ومتماسكة. بعد ذلك يتم إضافة بياض البيض ويتم التقليب مع الاستمرار في العجن. بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة مع الاستمرار في الضغط عليها من المنتصف، يتم تكرار ذلك ما باقي العجينة. يتم رصها في الصينية ويتم وضعها في الفرن لمدة ربع ساعة، يتم تركها لحين أن تبرد. طريقة عمل الغريبة بالسميد طريقة تحضير الغريبة الناعمةطريقة عمل الغريبة بالسميد المكونات أربعة أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السميد.

كأسان من السمن.

كأسان من السكر الناعم.

فانيليا. طريقة تحضير الغريبة الناعمة يتم إذابة السكر مع السمنة على نار منخفضة، يتم خلط الدقيق مع السميد ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم إضافة خليط السمن والفانيليا ويتم العجن لحين أن يظهر إليكم عجينة متماسكة. يتم تشكيل العجينة على مظهر دوائر وبعد ذلك يتم رصها في صينية الفرن. توضع الصينية في الفرن وتركها لمدة ربع ساعة ويتم تزينها بالفستق أو بأي نوع من المكسرات. طريقة عمل الغريبة بالزبدة طريقة تحضير الغريبة الناعمةطريقة عمل الغريبة بالزبدة المكونات كأسان من الدقيق.

كأس من السكر الناعم.

كأس من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

فستق حلبي. طريقة التحضير يتم خلط كلأً من الزبدة والسكر جيداً مع بعضهم البعض، يتم وضع الفانيليا مع الاستمرار في الخلط. يتم وضع الدقيق بالتدريج لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة، تشكيل العجينة على هيئة أقراص. يتم وضع قطعة من الفستق الحلبي في منتصف كل عجينة، يتم رصها في الصينية وتركها لمدة عشر دقائق. طريقة التحضير الوسوم

تعد الغريبة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فتتسم بالمذاق الجيد وسهولة التحضير وترغب كل سيدة أن تحضر مأكولاتها في منزلها بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل الغريبة الناعمة. طريقة عمل الغريبة الناعمة طريقة عمل الغريبة الناعمة المكونات أربعة أكواب من الدقيق.

كأس من السكر الناعم.

كأسان من السمن.

مكسرات للتزيين.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح. طريقة تحضير الغريبة الناعمة يتم خلط السمن جيداً لحين أن يتغير لونه إلى اللون الأبيض. بعد ذلك يتم إضافة السكر مع الاستمرار في الخلط لحين أن يختلط الخليط بشكل جيد. يتم وضع الدقيق بصورة تدريجية مع الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة هشة ومتماسكة. بعد ذلك يتم إضافة بياض البيض ويتم التقليب مع الاستمرار في العجن. بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة مع الاستمرار في الضغط عليها من المنتصف، يتم تكرار ذلك ما باقي العجينة. يتم رصها في الصينية ويتم وضعها في الفرن لمدة ربع ساعة، يتم تركها لحين أن تبرد. طريقة عمل الغريبة بالسميد طريقة تحضير الغريبة الناعمةطريقة عمل الغريبة بالسميد المكونات أربعة أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السميد.

كأسان من السمن.

كأسان من السكر الناعم.

فانيليا. طريقة تحضير الغريبة الناعمة يتم إذابة السكر مع السمنة على نار منخفضة، يتم خلط الدقيق مع السميد ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم إضافة خليط السمن والفانيليا ويتم العجن لحين أن يظهر إليكم عجينة متماسكة. يتم تشكيل العجينة على مظهر دوائر وبعد ذلك يتم رصها في صينية الفرن. توضع الصينية في الفرن وتركها لمدة ربع ساعة ويتم تزينها بالفستق أو بأي نوع من المكسرات. طريقة عمل الغريبة بالزبدة طريقة تحضير الغريبة الناعمةطريقة عمل الغريبة بالزبدة المكونات كأسان من الدقيق.

كأس من السكر الناعم.

كأس من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

فستق حلبي. طريقة التحضير يتم خلط كلأً من الزبدة والسكر جيداً مع بعضهم البعض، يتم وضع الفانيليا مع الاستمرار في الخلط. يتم وضع الدقيق بالتدريج لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة، تشكيل العجينة على هيئة أقراص. يتم وضع قطعة من الفستق الحلبي في منتصف كل عجينة، يتم رصها في الصينية وتركها لمدة عشر دقائق. طريقة التحضير

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