خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم والوجه نهائيا بدون ألم

خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد، تلجأ بعض السيدات للوصفات الطبيعية لإزالة الشعر الزائد، والذي ينمو على سطح الجلد، وقد يكون مصدر إزعاج لها، ومن خلال ما يلي من فقرات نتعرف على كيفية استعمال منتج الفازلين في القضاء على أي شعر زائد بالجسم عن طريق إدخاله كمكون رئيسي في بعض وصفات التخلص من شعر الجسم.

خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم

المكونات

مطحون الحمص بمقدار ملعقة واحدة.

نصف ملعقة من مطحون الكركم.

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

نصف ملعقة من الفازلين.

طريقة تحضير وصفة الفازلين

في البداية قومي بخلط كافة المكونات فيما عدا مكون الفازلين، ثم قومي بإضافة نصف الملعقة من الفازلين إلى ما سبق خلطه من المقادير السابقة، التطبيق لذلك الخليط يكون على المكان المراد إزالة الشعر منه، الفرد للخلطة يكون بنفس الاتجاه الذي ينمو فيه الشعر، ثم قومي بعد ذلك بترك الخليط ععلي البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تمام جفافه على الجلد، بعد ذلك حاولي أن تزيلي الخليط الجاف بالاتجاه المعاكس لجذور الشعر، وبعدها تغسل البشرة بماء فاتر، بعد الاستعمال يجب عليكي ترطيب البشرة بنوع كريم مرطب مناسب لنوع الجلد، الخليط من الممكن استعماله بصفة دورية وبانتظام، والطريقة يسيرة، وبمقادير ومكونات متاحة في كل منزل.

مرطب قوي وفعال.

يعالج آلام الحروق، ويساعد في عملية التئام الجروح البسيطة.

يستعمل كمزيل جيد للمكياج، ومن أفضل الخيارات المأمون استخدامها على البشرة.

يستخدم الفازلين كمنظف للبشرة وبالأخص للمنطقة المحيطة بالعين.

يساعد في حماية الجلد من أي تلون صبغي، أو بقع داكنة قد تتكون على البشرة نتيجة عوامل خارجية.

يقي من أي أثر سلبي لمستحضرات التجميل.

يعطي الفازلين الجلد قدر من المرونة، ويحافظ على نسبة الماء المختزنة به، بما يجعله أكثر ترطيبًا.

من الممكن تطبيق الفازلين على سطح الجلد، فيساعد على إكسابه الملمس الناعم طوال الوقت ولفترة زمنية طويلة.

يدخل الفازلين في وصفات التخلص من شعر الجسم الزائد، والنتائج لمثل تلك الوصفات جيدة وتدوم لفترات، ولا تحدث مشاكل للجلد.

فوائد أستعمال الفازلين