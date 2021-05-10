معمول العشر دقائق معمول التمر ب 4 مكونات فاطمة أبو حاتي

معمول العشر دقائق معمول التمر، من أشهر حلويات العيد هو معمول التمر أو معمول بالعجوة، ومعروف المعمول بكثرة مكوناته ووقت التحضير الكثير الذي يلزمه ويأخذه من تحضر العجينة والتسوية، ولكن في مقالتنا اليوم نقدم لكم وصفة أكثر من رائعة ب 4 مكونات فقط موجودة في منزلك، ستحصلين علي ألذ معمول العشر دقائق معمول التمر علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي .



معمول العشر دقائق معمول التمر بالمكونات

تنحصر مكونات معمول العشر دقايق ، معمول التمر في 4 مكونات فقط، وفي خطوات بسيطة ستقومين بتحضير معمول العشر دقايق يذوب في الفم ناعم ولذيذ أحلى من الجاهز، كما قدمنا سابقاً طريقة المعمول بالعجوة بالسميد الأصلية حلويات العيد بالطريقة التقليدية وطريقة تحضير العجوة للمعمول.

2 كوب دقيق.

200 جرام زبدة.

4 مكعبات جبن.

1/2 كوب سكر باودر.

ملعقة من ريحة المعمول.

أضيفي 200 جرام من الزبدة و4 مكعبات الجبن و1/2 كوب من السكر الباودر وريحة المعمول ملعقة صغيرة، وقومي بضربهم بالمضرب الكهربائي جيداً، حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الدقيق وقومي بتجميع العجينة بدون عجن كثير، حتى تصبح ناعمة وطرية وسهلة التشكيل، ونقوم بتحضير الحشوة.

مكونات معمول العشر دقائقطريقة التحضير معمول العجوة

إليك في مقالة سابقة في موقعنا قدمنا طريقة عمل كيك القهوة بدون فرن حلويات سهلة ولذيذة وسريعة التحضير

عجوة التمر للمعمول هي عجوة مكورة إلي كور صغيرة مدهونة بالسمن.

أو يمكنك حشو مكسرات مجروشة مع ملعقة من العسل الأبيض و ملعقة من ماء الزهر.

لعمل معمول العجوه قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية واتركيه 10 دقائق.

قومي بتقليبهم حتى تصبح جاهزة الحشوة.

قومي بحشو عجينة المعمول بالتمر إلي كور صغيرة وقومي بتشكيلها بألعاب الكحك المعروفة.

إلي كور صغيرة وقومي بتشكيلها بألعاب الكحك المعروفة. في صينية بورق الزبدة قومي برص معمول التمر بداخله وبعد الانتهاء من الكمية.

في فرن مسخن مسبق 10 دقايق علي 180 درجة علي الرف الأوسط قومي بإدخال صينية معمول التمر، حتى يتم خبز ويأخذ لون ذهبي مناسب.

عجوة المعمول حشوة معمول التمرطريقة عمل معمول في 10 دقايق

واستمتعي بألذ وأسهل معمول يمكنك أن تقومي بتحضيره في المنزل بدون مكونات معقدة وبدون استخدام السميد، فقط 4 مكونات وتقديمه إلي أسرتك وضيوفك بمناسبة عيد الفطر المبارك إلي جانب المشروبات خاصة الشاي باللبن في الصباح، طعم رائع ألذ من الجاهز معمول العشر دقائق معمول التمر.