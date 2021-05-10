أرخص وصفة لفرد وتنعيم الشعر فى نصف ساعة فقط بمكون طبيعي نتائجه مبهرة

أرخص وصفة لفرد وتنعيم الشعر فى نصف ساعة فقط بمكون طبيعي، تتعدد الوصفات الطبيعية لفرد وتنعيم الشعر والتي تعطينا نتائج مبهرة ولكن معظم تلك الوصفات يتطلب منا الكثير من المكونات التي قد ترهقنا فى التكاليف وقد لا يستطيع الكثير أن يجرب تلك الوصفات لصعوبة توافر المكونات التي نحتاج إليها، كما أن اللجوء إلى الكريمات التي تعمل على فرد وتنعيم الشعر على الرغم من أسعارها الغالية إلا أنها فى الغالب تتكون من مكونات كيميائية قد تلحق الضرر بالشعر وتضعف بصيلاته مما يؤدى إلى تساقطه لذلك نقدم كي عزيزتي الحل المناسب لفرد وتنعيم الشعر بمكونات طبيعية آمنه على الشعر وغير مكلفة ولن تلحق به أي أضرار كما أن نتائجها مبهرة.

فرد وتنعيم الشعر بمكونات طبيعية غير مكلفة وآمنة على الشعر

الكثير من النساء حينما ترغب فى فرد وتنعيم الشعر تذهب إلى استخدام بعض المواد الكيميائية مثل كريمات الفرد والبروتين والكيراتين وقد تبدو لك هذه المنتجات فعالة فى منح الشعر الفرد والتنعيم المثالي ولكنها بعد فترة وجيزة تبدأ آثارها الجانبية فى الظهور وتضعف الشعر وتتسبب فى تساقطه لذلك ننصح بتجربة الوصفات الطبيعية لفرد وتنعيم الشعر والتي لن تصيبه بأي أضرار والكثير منها غير مكلف وفى متناول الجميع.

وصفة الموز لفرد وتنعيم الشعر

الموز من الفواكه الجميلة فى الطعم ويفضلها الجميع ولكن له استخدامات أخرى فى مجال العناية بالشعر حيث يحتوى على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يعمل على تعزيز نمو الشعر ويساعد على فرده بالإضافة على احتواءه على نسب عالية من الفيتامينات والبروتينات التي تحمى الشعر من التقصف والتلف وتمنحه النعومة وتساعد على تغذية وكثافة الشعر.

يتم هرس موزة فى طبق صغير ونقوم بإضافة ملعقة من زيت جوز الهند ويتم التقليب جيدا للحصول على مزيج متجانس.

قبل استخدام الوصفة نقوم بغسل الشعر بالشامبو جيدا ويترك حتى يجف تماما.

يتم تقسيم الشعر إلى خصال لسهولة وضع الوصفة على الشعر ونقوم توزيع خلطة الموز على خصال الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يتم تغطية الشعر لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء والشامبو وللحصول على أفضل النتائج يتم المواظبة على استخدام تلك الوصفة مرة كل أسبوع.