طريقة صبغة شعر بني في المنزل 2021 بأسهل الخطوات والطريقة ناجحة 100%

تعرفي على افضل طريقة صبغة شعر بني في البيت بأسرع الخطوات، قدر ما تحبين تلوين شعرك بشكل احترافي هناك دائمًا صوت صغير في رأسك يخبرك أنه يجب عليكى إلغاء موعد الصالون، وشراء بعض علب صبغة الشعر، وصبغ شعرك في المنزل. يمكنني القول بثقة أنني أعرف طريقة جيدة حول زجاجة صبغة الشعر، وسوف أجعلك لن ترتكبي أي خطا مثل: عدم ظهور لون دائم في جميع أذنك، ولن تشترى اللون الخطاء.

صبغة شعر بني

ابحثي عن لون صبغة الشعر المناسب من الواضح أن الخطوة الأولى في رحلة التلوين في المنزل هي شراء الصبغة. حيث عندما تقومين بتصفيف شعرك في صالون، فإن مصفف الشعر الخاص بك يجمع بين العديد من الأصباغ والمطورين المواد الكيميائية التي تنشط الصبغات لتحصلي على الظل الذي تحلمين به باستخدام صبغة الصندوق:

قومى بتجاهل تلك العينات المضللة الموجودة على الجزء الخلفي من الصندوق.

فكري في صبغ الصندوق على أنه الطريقة المثلى لتعديل لون شعرك، سواء كان ذلك يعني زيادة اللمعان أو إضافة بعض الأبعاد.

والتزم بهذه القاعدة: حصر صبغتك في المنزل بدرجتين أغمق أو نصف درجة أفتح من لونك الطبيعي .

حددي إذا كانت الصبغة دائمة تدوم هذه الأصباغ حتى 15 غسلة كحد أقصى.

جهزي شعرك قبل صبغه

إذا كنت تأخذ الوقت الكافي لصبغة شعر بني في المنزل، فإن الأمر يستحق القيام ببعض الأعمال التحضيرية للتأكد من أن العملية تسير بسلاسة. أسهل طريقة للحفاظ على فروة رأسك آمنة أثناء تلوينها؟ أقترح عدم غسل شعرك لبضعة أيام قبل تلوينه، لأن زيوتك الطبيعية ستساعد في حماية فروة رأسك من أي مواد كيميائية في الصبغة وقبل خلط الصبغة، استخدمي الفازلين . حيث يمكنك وضع بعض الفازلين حول خط شعرك وعلى أذنيك لحماية بشرتك من البقع.

اتبعي تعليمات صبغة العلبة

ضع في اعتبارك أن كل صبغة صندوق تأتي مع مجموعة التعليمات الخاصة بها، لذا تأكد من قراءتها بعناية قبل البدء. وارتدي زوجًا من القفازات، وابدئي بجذور شعرك. حيث تحتاج جذورك إلى معظم الوقت للتطور، لذلك إذا كنت تقوم بتلوين رأسك بالكامل، فستحتاج إلى البدء من الأعلى وسحب الصبغة لأسفل من خلال نهاية شعرك.

كيفية إصلاح أخطاء صبغ الشعر

ذا صبغت شعرك بشكل خفيف جدًا إذا شطفت صبغة شعرك ولم يكن اللون البني الغني بالشوكولاتة الذي ظننت أنه سيكون عليه، فلا تنزعج فلديك بالتأكيد خيارات. ما عليك سوى الانتظار أسبوعين حتى تتمكني من صبغ شعرك مرة أخرى، لأن حتى الخصلات الأكثر صحة لا يمكنها تحمل عدة جولات من الصبغة في جلسة واحدة. بعد ذلك بمجرد منحك القليل من الوقت يمكنك إعادة وضع نفس اللون وتركه لوقت أقل، والتحقق منه كل خمس إلى سبع دقائق قبل الشطف للتأكد بأنة اخذ اللون التي تريدينه.

حسنًا، لقد حصلت على لون الشعر المثالي حان الوقت الآن للتأكد من أنه يظل مثاليًا. يمكن أن تدوم صبغة الشعر شبه الدائمة حتى 12 غسلة، ولكن فقط إذا كنت تعتني بها. وهذا يعني استخدام شامبو خال من الكبريتات وكذلك قناع فائقة الترطيب أو العلاج التي سوف تعمل على إصلاح أي جفاف أو ضرر.