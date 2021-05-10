طريقة عمل بيتزا البرجر بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي ومختلف لم تجربوه من قبل

طريقة عمل بيتزا البرجر ، تعد البيتزا والبرجر من ألذ وأشهى الوجبات السريعة التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يقبل الكثير على شرائهم وتناولهم باستمرار في المطاعم، وذلك لمذاقهم المميز واللذيذ والخاص الذي لا يوصف، ولشكلهم الجذاب والخرافة أيضا، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل بيتزا البرجر كنوع من التجديد والتغيير في الأكلات، لتكون مزيج من اثنين من الأكلات المحببة والمفضلة لدى الجميع، مما يجعل الأكلة ألذ وأشهى. وتتميز بيتزا البرجر بالقيمة الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، وبمذاقها اللذيذ والأكثر من رائع والغني، وبشكلها الجميل والخرافة، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير. وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضير بيتزا البرجر لكي تحضرها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة بيتزا الدجاج والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسرور. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بيتزا البرجر وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات بيتزا البرجر

تتكون بيتزا برجر الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

250 جم صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة زيت.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

نصف ملعقة صغيرة ماسالا.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملعقة صغيرة فلفل حار بودر.

2 ملعقة كبيرة خل.

نصف كوب ماء.

ثلث كوب بصل مفروم ناعم.

ثلث كوب ذرة.

ثلث كوب فلفل أحمر حلو مفروم ناعم.

3 ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة صوص حار.

خبز البرجر.

مايونيز.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها من الخارج وتوفير أموالكم).

شرائح زيتون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بيتزا البرجر بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت والثوم المهروس ونقلبه باستمرار حتى يذبل ويصفر لونه قليلا.

نضيف الدجاج ونقلب باستمرار حتى يتغير لون الدجاج.

نضيف الملح والكزبرة الجافة والكمون المطحون وبهارات الماسالا والفلفل الأسود وأوريجانو والفلفل الحار البودر والخل والماء ونخلطهم جيدا، ونترك الدجاج حتى ينضج وتجف الماء.

نضيف البصل المفروم ناعم والذرة والفلفل الأحمر المفروم ناعم والفلفل الأخضر المفروم ناعم والكاتشب والصوص الحار ونقلبهم جيدا، ثم نترك المكونات لمدة دقيقة تسبك، ثم نرفع المقلاة من على النار ونترك الحشوة تبرد تماما.

عندما تبرد الحشوة نقسم خبز البرجر نصفين، ونأخذ قطعة منه ونفرد عليها مايونيز، ثم نوزع مقدار من الحشوة فوق المايونيز، ثم نوزع جبنة موزاريلا مبشورة ونرش عليها أوريجانو، ثم نضع عليه النصف الآخر من الخبز ونوزع عليه كاتشب، والقليل من الفلفل الحار المطحون وجبنة موزاريلا مبشورة، ثم نضغط على الخبز برفق، ثم نوزع على الوجه شرائح زيتون والقليل من الفلفل الأحمر والأخضر المفروم ناعم.

نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية الحشوة والخبز (ويمكنكم مضاعفة مقادير الحشوة والخبز بحسب أعداد الأفراد).

ثم نقوم بطهي البرجر بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 دقائق، أو من الممكن طهيه على نار متوسطة على البوتاجاز لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 دقيقة (كما في الصورة).