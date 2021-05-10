طريقة عمل المهلبية بطريقة مختلفة وبخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر المهلبية من أهم أطباق الحلو اللذيذة، فيكثر تناولها من قبل الكثير من الأشخاص حيث يتم تحضير المهلبية بأكثر من طريقة وبمكونات مختلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المهلبية. طريقة عمل المهلبية طريقة عمل المهلبية المكونات لتر من الحليب.

ملعقة ونصف من النشا.

ثلاثة أو أربعة ملاعق من العسل الطبيعي.

الجوز واللوز النيء.

رشة قرفة.

رشة جوز هند.

ملعقتين من مياه الزهر أو مياه الورد تبعاً للرغبة. خطوات تحضير المهلبية أولاً يتم إذابة النشا في الحليب البارد، يتم وضع الحليب في إناء على النار وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من العسل ومياه الورد ويتم التقليب لحين أن يذوب الحليب ويبدأ في التماسك. بعد ذلك يتم إطفاء النار عندما يتم الشعور بأن الحليب قد بدأ بالغليان وأصبح قوامه كثيف للغاية، يتم وضع خليط المهلبية في أطباق صغيرة. بعد ذلك يتم تزيين الأطباق بالمكسرات والقرفة وجوز الهند. طريقة عمل المهلبية بالبرتقال خطوات تحضير المهلبيةطريقة عمل المهلبية بالبرتقال المكونات خليط الحليب والنشا.

خليط البرتقال والنشا.

لوز وجوز نيء ورشة من كلاً من القرفة وجوز الهند.

عسل طبيعي. طريقة تحضير المهلبية بالبرتقال يتم خلط أربعة أكواب من الحليب مع ملعقة ونصف من النشا لكل كأس من الحليب وهذا خو خليط الحليب والنشا. يتم خلط أربعة أكواب من عصير البرتقال مع ملعقة أو نصف ملعقة لكل كأس من عصير البرتقال وهذا هو خليط البرتقال والنشا. يتم إذابة النشل والعسل في الحليب الفاتر وبعد ذلك يتم وضع الحليب على النار ويتم التقليب لحين أن يصل الخليط إلى درجة الغليان. يتم إنزال الحليب من على النار وبعد ذلك يتم وضعه في أكواب وتركه في الثلاجة. القيام بإذابة النشا والعسل في عصير البرتقال الفاتر وبعد ذلك يتم رفع العصير على النار مع الاستمرار في التقليب. يتم رفع الخليط من على النار ثم يتم وضعه فوق خليط النشا. طريقة تحضير المهلبية بالبرتقال الوسوم

تعتبر المهلبية من أهم أطباق الحلو اللذيذة، فيكثر تناولها من قبل الكثير من الأشخاص حيث يتم تحضير المهلبية بأكثر من طريقة وبمكونات مختلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المهلبية. طريقة عمل المهلبية طريقة عمل المهلبية المكونات لتر من الحليب.

ملعقة ونصف من النشا.

ثلاثة أو أربعة ملاعق من العسل الطبيعي.

الجوز واللوز النيء.

رشة قرفة.

رشة جوز هند.

ملعقتين من مياه الزهر أو مياه الورد تبعاً للرغبة. خطوات تحضير المهلبية أولاً يتم إذابة النشا في الحليب البارد، يتم وضع الحليب في إناء على النار وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من العسل ومياه الورد ويتم التقليب لحين أن يذوب الحليب ويبدأ في التماسك. بعد ذلك يتم إطفاء النار عندما يتم الشعور بأن الحليب قد بدأ بالغليان وأصبح قوامه كثيف للغاية، يتم وضع خليط المهلبية في أطباق صغيرة. بعد ذلك يتم تزيين الأطباق بالمكسرات والقرفة وجوز الهند. طريقة عمل المهلبية بالبرتقال خطوات تحضير المهلبيةطريقة عمل المهلبية بالبرتقال المكونات خليط الحليب والنشا.

خليط البرتقال والنشا.

لوز وجوز نيء ورشة من كلاً من القرفة وجوز الهند.

عسل طبيعي. طريقة تحضير المهلبية بالبرتقال يتم خلط أربعة أكواب من الحليب مع ملعقة ونصف من النشا لكل كأس من الحليب وهذا خو خليط الحليب والنشا. يتم خلط أربعة أكواب من عصير البرتقال مع ملعقة أو نصف ملعقة لكل كأس من عصير البرتقال وهذا هو خليط البرتقال والنشا. يتم إذابة النشل والعسل في الحليب الفاتر وبعد ذلك يتم وضع الحليب على النار ويتم التقليب لحين أن يصل الخليط إلى درجة الغليان. يتم إنزال الحليب من على النار وبعد ذلك يتم وضعه في أكواب وتركه في الثلاجة. القيام بإذابة النشا والعسل في عصير البرتقال الفاتر وبعد ذلك يتم رفع العصير على النار مع الاستمرار في التقليب. يتم رفع الخليط من على النار ثم يتم وضعه فوق خليط النشا. طريقة تحضير المهلبية بالبرتقال

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